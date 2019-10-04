Локальный колорит и авторская кухня: Где есть в Сочи

Гастрономическая жизнь главного в России города-курорта устроена контрастно: примитивный по форме (но не по содержанию!) стрит-фуд соседствует здесь с порождением олимпийского ресторанного бума – концептуальными и авторскими заведениями высокой кухни с собственными шефами-звездами. «Собака.ru» отдает должное и тем и другим: для гида мы выбрали и колоритные локальные заведения и рестораны новой волны.

Локальный колорит

«Белые ночи»

«Белые ночи» Хинкальная с тридцатилетней историей, в которой вы, вероятнее всего, окажетесь даже, если на дух не переносите кавказскую кухню. Местная поговорка «Кто в “Белых ночах” не бывал, Сочи не видал» действует лучше любой рекламы. Рассчитывать на особый уют или гостеприимство не стоит, но и идут сюда не за ними: а за веселой болтовней отдыхающих за соседним столиком, недорогим вином и действительно образцовыми хинкали. Особенно хороши жаренные – их берите в первую очередь. Адрес: ул. Орджоникидзе, 9 Телефон: +7 (862) 262-52-88

«У пальмы»

«У пальмы» В бархатный сезон на сочинской набережной никому не скрыться от зазывал, завлекающих туристов в полупустые шашлычные, бургерные и пабы. Кафе «У пальмы» (которое натурально представляет собой просторный павильон с кухней и расставленные вокруг высокой пальмы столики) в этом смысле исключение – находится на второй линии, с набережной не видно, но даже указателя у него нет. Он и не нужен: за местными хачапури, супом-харчо, чихиртмой и шашлыком на косточке и так стоит очередь. В обеденное время в ней бывает приходится провести все полчаса. Адрес: Приморская ул., 17 Время работы: 09:00-22:00

«Кофемания» В филиал московской «Кофемании» в историческом здании Морского вокзала, не смотря на авторитет и богатую историю бренда, идти стоит скорее ради туристического любопытства, чем ради нового гастрономического опыта. Здесь отличные завтраки, десерты и универсальная еда (есть примерно все – от окрошки до пиццы и бургеров), но куда важнее – возможности увидеть интерьеры самого эффектного здания в стилистике сталинского ампира с расписным потолком и выпить свой кофе на веранде с видом на заставленную яхтами бухту. Адрес: ул. Войкова, д.1 Телефон: +7 (862) 448-21-98

Fatucci Fine Food

Fatucci Fine Food

Fatucci Fine Food Центральный рынок Сочи большой популярностью у местных не пользуется (дорого и выбор невелик), все ездят на Сельскохозяйственную ярмарку на улице Яна Фабрициуса. Мы ее тоже горячо рекомендуем. После покупки локальных специалитетов (фруктов, кавказских специй, сыра, разнообразной чурчхеллы и пастилы) обязательно загляните в лавку Фабрицио Фаттучи – в прошлом шеф-повара ресторана Gusto: который наладил в Сочи продажу хорошего сыра, мясных деликатесов, оливок, артишоков и домашней пасты. Адрес: ул.Я Фабрициуса 58. литер Р. под 16 Телефон: +7 (989) 166-59-99

Авторская кухня

D.O.M. D.O.M. – очень удачное название, при желании, здесь можно провести весь день. Гигантский ресторанный проект объединяет в себе сразу несколько концепций: кафе-кондитерскую, авторский ресторан, каскадную террасу с одним из лучших в городе видов на море и полусекретный караоке-зал. Фуди такой мультифункционализм не должен смущать, кухня в D.O.M. определенно стоит на первом месте. В последний год ресторан и вовсе стал своеобразным культуртрегером: это единственное заведение в Сочи которое регулярно привозит известных шефов и проводит специальные ужины. Кухню D.O.M. возглавляет шеф-повар Айдар Бакиров, сторонник скорее классического подхода в кулинарии (свежие продукты, минимум соусов, чистый вкус), не лишенный впрочем известной экспрессии: его винегрет выглядит точно кубическая композиция, говяжий тартар напоминает цветочный венок и даже хлеб не прост, он состоит из двух видов теста – черного и белого. Адрес: ул. Несебрская, 1А Телефон: +7 (938) 444-02-02

Barceloneta

Barceloneta

Barceloneta Симпатичный испанский гастробар неподалеку от здания Морского вокзала. Barceloneta идеальное место для завтраков: несколько страниц меню занимают разнообразные блюда из яиц, а также каши, каталонские вафли, сэндвичи-круассаны и оладьи. В остальном местная гастрономия проста, но затейлива: есть раздел «Крудо» с тартарами, севиче, карпаччо и сашими, пицца и паста, мясо и морепродукты из хоспера, восемь видов паэльи (от классической с морепродуктами до «Ростовской» с раками), а также подборка холодных и горячих тапасов и пиночос, которые особенно актуальны по вечерам, когда Barceloneta из расслабленного приморского ресторана превращается в шумный музыкальный бар. Адрес: Несебрская, 6 Телефон: +7 (862) 555-11-01

«Плакучая ива» Проект холдинга White Rabbit шеф-повара Владимира Мухина, в котором соблюдают правильный баланс между стремлением к творческому переосмыслению локальной черноморской кухни и южной склонностью к универсализму. Более половины меню занимают профильные морепродукты и рыба: есть raw-раздел с тартарами, карпаччо и севиче – из краба, тунца, угря и гребешков, есть – черноморская уха из кефали, форели и мидий, неожиданная версия бефстроганова с рапанами и белыми грибами. Главные же местные специалитеты – барабулю и сарагана – просто жарят в панировке и подают с соусом тар-тар. Адрес: ул. Войкова, 3 Телефон: +7 (968) 300-55-99