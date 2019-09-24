Гид по AF Brew: как пионеры крафта изменили Петербург

За семь лет существования они успели многое: доказали, что локальный крафт — заметная городская достопримечательность, пиво — многогранный напиток, которому идет нетривиальная еда, открыли два бара и запустили федеральную сеть пиццерий, построили собственную пивоварню, а этим летом провели международный крафтовый фестиваль. Недавно мы рассказывали о самой последней инициативе AF Brew – заводе безалкогольных напитков Symbiotica и линейке небанальной комбучи, а теперь представляем подробную летопись проекта.

Команда AF Brew. В верхнем ряду: Александра Сафарова, Денис Петров, Константин Стариков, Константин Лялин. В нижнем ряду: Дмитрий Булдаков, Василий WTF, Никита Филиппов, Михаил Гиршов, Артем Кольчуков

История AF Brew 2012 Никита Филиппов и Дмитрий Булдаков, на тот момент сотрудники департамента коммуникаций компании «Балтика», создают концепцию будущей пивоварни, регистрируют юридическое лицо и закупают сырье. В июне проект под брендом AntiFactory начинает работать как контрактная пивоварня. Первая варка — 500 литров пива IPA — проходит на мощностях одного из петербургских ресторанов, главный пивовар которого, Артем Кольчуков, становится третьим «отцом-основателем». В декабре команда решает сократить название проекта: AntiFactory превращается в AF Brew. 2013 В течение всего года основатели AF Brew совмещают работу над проектом с основной офисной работой, но делать это становится все труднее: презентации и публикации в соцсетях приводят к конфликтам с работодателем. Пиво AF Brew появляется в независимых барах: осенью 2013 года его можно найти в барах Craft Bier Cafe, I Believe, I'm Thankful For Today, «Пиф-Паф», Wood Bar, «Хроники» и других. 2014 AF Brew значительно наращивает контрактные мощности, проводит по несколько варок в неделю сразу на 3–4 контрактных площадках, объем продаж достигает 20 тонн в месяц. Помимо экспериментального пива появляется линейка регулярных сортов в трех базовых крафтовых стилях — пейл-эль, IPA и американский портер. В марте выходит первая версия главного пива команды — фирменного имперского стаута с десятью видами солода и сахаров. Пиво AF Brew появляется в Москве, пионерами становятся «ГлавПивМаг» и мотокафе «Энтузиаст». Крафтовые пивоварни замечают СМИ: в журнале «Собака» выходит статья «Великая крафтовая революция» с фотографиями главных героев петербургской крафтовой сцены и подробным рассказом о каждом. Через месяц обзорный материал на ту же тему выпускает журнал «Афиша». 2015 В январе открывается Redrum Bar. С первых же дней заведение не может вместить всех желающих. К управлению AF Brew подключается четвертый постоянный участник — Константин Лялин, отвечающий за юридические и финансовые вопросы. В марте команда впервые участвует в международном крафтовом фестивале — Tallinn Craft Beer Weekend, а в августе открывает первую пиццерию Camorra в укромном дворике в Ковенском переулке.

Благодаря интерьеру, напоминающему коктейльный бар, Redrum полюбили даже те, кто никогда не заглядывал в пабы.

Redrum

Смерребред с сельдью

Смерребред с тартаром

Redrum Первый в городе крафтовый бар нового формата Свое тревожное название первый бар AF Brew получил в честь фирменного сорта пива, вдохновленного знаменитой сценой из фильма «Сияние» Стэнли Кубрика (в какой-то момент изображения сестер Грейди даже украшают кроваво-красные рольставни). Но толпой завсегдатаев место обзавелось благодаря не оригинальному неймингу, но смелому эксперименту. Команда пошла наперекор всем существовавшим на тот момент представлениям о пивном баре: вместо полумрака, дерева и обязательной плазмы с футбольными трансляциями — белоснежный, напоминающий гостиничное лобби интерьер с мебелью в стилистике 1960-х, футуристичными светильниками и щегольской полукруглой барной стойкой. Вместо куриных крыльев и чесночных гренок — датские смерребреды и лохикейтто. Вместо панибратства и шумных дебошей — светская беседа с барменом. Но главное — 24 крана разливного пива, из которых ни один не отдан крупному бренду. Redrum порождает совершенно новый тип пивных баров, и биргики буквально с первых дней оккупируют заведение на пока еще полупустой и тихой улице Некрасова.

Создавая интерьер первой Camorra, дизайнеры Сергей Семич и Настя Артемьева хотели передать атмосферу неапольского портового притона.

Camorra в Ковенском переулке

Camorra Chimerica

Пицца с пармской ветчиной

Camorra Одна из лучших пиццерий в городе, ставшая всероссийской франшизой Запуск первой Camorra в потайном «берлинском» дворике в Ковенском переулке в 2015 году совпал и с новой волной интереса к итальянской кухне, и с попыткой переосмысления формата: пиццерия, как оказалось, может быть не только семейным рестораном с непременными клетчатыми скатертями или недорогим фастфудом, но также модным местом для встреч с друзьями или отправной точкой пятничного бар-хоппинга. В Camorra реформы и вовсе пошли по экстремальному пути: никакого вина — только крафт и лимонады, почти никаких альтернативных закусок — только пицца, притом с оригинальными начинками вроде тыквы и козьего сыра, говядины или анчоусов. Минимум вложений в интерьер: часть стен оставили как есть, отдав под роспись художнице Кате Красной, разрисовавшей их фривольными граффити. За прошедшие с тех пор четыре года Camorra стала определенно самым успешным параллельным проектом AF Brew. В Петербурге открылось еще два филиала: в здании «Бутылка» на Новой Голландии и — совсем недавно — в знаменитом доме Алюшинского на Петроградской стороне (это тот дом-модерн с химерами на фасадах, а также со скульптурами кошек и медведей!). Еще семь пиццерий работают по франшизе в шести городах России: две в Москве и по одной в Ростове, Астрахани, Казани, Краснодаре и Калуге. Еще одна Camorra скоро откроется в Уфе.

История AF Brew 2016 В журнале BeerAdvocate — старейшем американском издании о крафтовом пиве — выходит статья об AF Brew. О компании пишет газета «Коммерсантъ». Открывается первая пиццерия Camorra по франшизе — в Ростове-на-Дону. В ноябре — глобальный прорыв: AF Brew запускает собственное производство в одном из цехов бывшего завода «Степан Разин». Первоначальная мощность составляет 38 тонн пива в месяц, еще до конца года все мощности полностью загружены, первую полноценную партию пива покупателям отгружают до наступления новогодних праздников. На территории завода запущен отдельный баррелрум с первыми 50 бочками для выдержки стаутов, портеров, барливайнов, мидов и других крепких сортов. 2017 В январе открывается второй этаж Camorra Pizza e Birra в Ковенском переулке, оформленный в новой стилистике раннехристианского храма, с полустертыми фресками на стенах и потолке. Летом на заводе запускают автоматическую линию розлива скоростью 2000 бутылок в час. В августе на Новой Голландии открывается вторая петербургская Camorra, в сентябре пиццерия появляется в Москве — в просторном дворе Китай-города, позднее — еще один филиал запускается в Астрахани. 2018 Производственные мощности увеличены до 64 тонн пива в месяц. Открывается AF Brew Taproom: просторный бар при заводе моментально становится центром притяжения всего биргик-сообщества. В ноябре стартует проект AF Brew и дружественного бара Laboratorio Distilita — Hard Liquids. Это контрактное производство аквавитов и дистиллятов, выдержанных в бочках из-под пива AF Brew. Производство проходит на мощностях старой эстонской винокурни. В декабре на Петроградской стороне запускается Camorra Chimerica — третья собственная пиццерия команды. 2019 В феврале начинаются поставки пива в магазины финской государственной алкогольной монополии Alko в десяти основных городах Финляндии (до этого продукция AF Brew продавалась в Европе только в крафтовых барах и боттл-шопах). Объем пивоварни вырастает до 100 тонн в месяц. В марте стартуют продажи первой серии крепких напитков проекта Hard Liquids. В июне проходит дебютный крафтовый фестиваль Lobotomy Day. В сентябре стартует проект Symbiotica — производство безалкогольных и слабоалкогольных напитков в специально оборудованном для этих целей цехе на бывшем заводе «Степан Разин».

AF Brew Taproom

Один из залов AF Brew Taproom предназначен для проведения концертов и вечеринок

Сырные палочки и картошка фри в пряных специях

Чечевичный суп и тандури-сет с лососем

AF Brew Taproom Магнит для биргиков — бар при пивоварне Чтобы оказаться в тапруме AF Brew на бывшем заводе «Степан Разин», требуется некоторое мужество: исторический промышленный район на Обводном канале, наш локальный Детройт, — место не самое дружелюбное. И тем не менее хотя бы раз побывать здесь нужно непременно. Вот три самые очевидные причины для этого: 1. Оценить индустриальную романтику двухсотлетнего завода с сохранившимися историческими сводами и чугунными колоннами. Краснокирпичные корпуса на Курляндской улице, в которых расположились пивоварня и тапрум AF Brew, — место, где зародилось петербургское пивоварение. Первый завод здесь в 1790 году организовал английский промышленник Ной Казалет, и с тех пор производство пива в этом квартале никогда не прекращалось. 2. Попробовать необычное пиво. В тапруме установлено двадцать кранов с чуть ли не ежедневно обновляемой линейкой, включая редкие сорта, которые можно попробовать только здесь. С едой тоже все непросто: пицце или смерребредам здесь предпочли пряную индийскую кухню. Идеальный выбор — один из тандури-сетов с мясом, рыбой или овощами, гарниром, соусами и обжаренной в масле пшеничной лепешкой. 3. Сходить на экскурсию по заводу, которые время от времени проводит команда тапрума. Помимо всех этапов производства — от измельчения зерна и варки сусла до розлива по банкам и бутылкам — на таких экскурсиях можно увидеть самую колоритную часть производства — зал баррел-эйджинга. Он правда впечатляет: 200-летние своды, фрески, стилизованные под живопись Босха, и ряды дубовых бочек из-под бурбона и вина, в которых выдерживают отдельные сорта пива.

Площадкой для Lobotomy Day стал внутренний двор бывшего завода «Степан Разин»

Lobotomy Day Продвинутый крафтовый фестиваль для тех, кто понимает Еще одно достижение этого года: в конце июня команда AF Brew провела свой первый крафтовый фестиваль Lobotomy Day. Свою продукцию на нем представили 42 передовые и неординарные пивоварни, сидрерии, винодельни и винокурни из России и еще десяти стран. Никита Филиппов Совладелец AF Brew «Фестивалю предшествовало полгода колоссальной работы целой команды, многие вещи мы делали впервые не только для себя, но и в масштабе страны. Помимо лайнапа, формата и локации беспрецедентной для России была цена билета — 5000–5500 рублей, но она была абсолютно оправданна: мероприятие такого формата невозможно сделать дешевле, и те, кто пришел, уверен, не пожалели о потраченных деньгах. Крафтовый рынок очень непостоянен, все время появляются новые имена, расширяются наши международные связи, поэтому на фестивале Lobotomy Day 2020 мы проведем небольшую ротацию. Мы не хотим увеличивать общее количество участников (максимум 40–45), но внутри этого лайнапа возможны любые изменения: постоянное место никому не гарантировано. Даже титульное пиво фестиваля — одноименный имперский стаут — не может быть прежним».