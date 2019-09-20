В ресторане Harvest пройдут гастроли шеф-повара Евгения Цыганова

Шеф-повар и совладелец Harvest

К гастролям у меня сложное отношение. С одной стороны, для команд наших ресторанов и для меня лично визит к нам классного шефа — возможность учиться. С другой, гастрольные ужины по сценарию «Дня сурка» несколько утомили: на афишах одни и те же имена — как в БКЗ «Октябрьский». Безусловно, имена выдающихся людей, но мы постараемся искать новые. О Евгении Цыганове мне рассказали в соцсетях: я побывал несколько раз в его ресторане Cameo в Москве и удивился, почему вся столица не говорит о нем взахлеб — по-моему, у него есть и талант, и чувство продукта. К тому же его стиль созвучен с нашим, поэтому мы пригласили его готовить на нашей кухне. Пока не ясно, сможем ли мы ужины с перспективными поварами сделать серией, но будем стремиться: я, например, легко вижу среди ее участников и кого-то из своих су-шефов. Всего за день после того, как в соцсетях появился анонс ужина, мне написало до десяти поваров — мол, как здорово, обычно, если у тебя нет имени, твои гастроли никого не заинтересуют — рассмотрите и мою кандидатуру. Так что, возможно, кинем клич и поработаем какое-то время гастрономическими хэдхантерами.