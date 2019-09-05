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14 лучших новых ресторанов Петербурга

В рамках премии «Что где есть в Петербурге» мы назвали самые главные рестораны, открывшиеся за год. Посмотреть полный список номинантов и проголосовать можно здесь

  • 1880

  • 1880

  • 1880

«1880»

Ресторан на пятом этаже одноименного отеля в своем активе имеет профранцузское меню авторства Антона Абрезова, винную карту с упором на Старый Свет — особенно игристые и Шампань — и террасу, куда по винтовой лестнице поднимаются за видом на петербургские крыши. 

«1880»
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  • Animals

  • Animals

  • Animals

Animals

Кашу независимого хипстерского общепита в Петербурге Александр Варданян и Йос Фрумкин заварили в своем «Фартуке» уже почти десять лет назад, так что не удивительно, что их новый проект — солидный ресторан с акцентом на морепродуктах на гриле и винной биодинамике.

Animals
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  • Commons

  • Commons

  • Commons

Commons

Камбэк шеф-повара Антона Абрезова после почти двухлетнего люфта, последовавшего за уходом из Gräs и MADbaren. К винам из большой продвинутой карты он дает «кухню малых хозяйств»: карельскую форель с белой и зеленой фасолью, кукурузный хумус и риет из печеных овощей со страчателлой. 

Commons
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  • Department 57

  • Department 57

  • Department 57

Department 57

Заведение в духе тучных 2000-х включает в себя ночной клуб с вечеринками Алексея Миронова из бара «812», банкетный зал и ресторан, креативное меню которого придумал дуэт шефа Антона Исакова и кондитера Ирины Лыловой, сложившийся на запуске «Гастрономики».

Department 57
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  • Ezo Izakaya

  • Ezo Izakaya

  • Ezo Izakaya

Ezo Izakaya

Изакая-бар, где в ногу с трендом на небанальную Японию — творчески переосмысленные роллы и рамены — идет талантливая молодежь: идеологи Виталий Дмитраш из Co-op Garage и Александр Гроховский.  Кухню поставила Мария Дементьева из «Ателье. Tapas & Bar» – перспективный молодой шеф использовала Ezo точно трамплин, а теперь ушла, чтобы заняться собственным авторским проектом

Ezo Izakaya
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  • Harvest

  • Harvest

  • Harvest

Harvest

Исторический блицкриг Дмитрия Блинова и Рената Маликова: первый ресторан из Петербурга в сотню главного мирового рейтинга The World’s 50 Best Restaurants они вывели за полгода. В арсенале — меню, сосредоточенное на овощах, соковый фудпейринг и страсть к устойчивому развитию.

Harvest
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  • Hunt

  • Hunt

  • Hunt

Hunt

Хозяева Buddha-Bar, второй раз собирая ресторанный пазл на Рубинштейна, сложили его из проверенных рынком фрагментов: raw-бара с устрицами, дровяной печи и кухни, завязанной на российский продукт от барабули до оленины.

Hunt
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  • Le Moujik

  • Le Moujik

  • Le Moujik

Le Moujik

Французское бистро с именем в честь питомцев Ива Сен-Лорана скроили маэстро петербургского общепита не менее легендарные, чем кутюрье: ресторатор Эдуард Мурадян, дизайнер Михаил Бархин и шеф-повар Руслан Агейченко, который посвящает ужины проектам БДТ и Эрмитажа. 

Le Moujik
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  • «MA»

  • «MA»

  • «MA»

«MA»

В меню семейного ресторана с отдельной гостиной включили блюда, тоже особенно востребованные именно на фамильных застольях, — за хиты грузинской кухни отвечает хозяйка Mindal Café и автор лучших хинкали в городе Марина Наумова, за итальянскую классику — Антон Исаков.

«MA»
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  • Mama tuta

  • Mama tuta

  • Mama tuta

Mama tuta

В свое первое грузинское заведение Арам Мнацаканов привез молодую тбилисскую звезду Гиа Хучуа. Хотя в сердце ресторана полыхает огонь аутентичной печи тоне, манеры у места вполне современные: с потрошками кучмачи, скажем, готовят равиоли, а хинкали — делают крохами в стиле тортеллини. 

Mama tuta
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  • Meal

  • Meal

  • Meal

Meal

Гастробар с симпатичной террасой, где ферментацию возвели в культ: в кухонной лаборатории выстаивают гарумы, в баре — комбучу и вотеркефиры, и даже если на горячее вынесли вроде бы обычную утиную грудку, значит, ее непременно три дня до этого держали в мисо-пасте на спорах кодзи.

Meal
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  • Nama

  • Nama

  • Nama

Nama

Австралийско-московский шеф Глен Баллис — сенсей рыбы и овощей. В том, что в технологичной точности их приготовления он достиг самурайского совершенства, теперь можно убедиться и в Петербурге: с рестораторами Аркадием Новиковым и Антоном Пинским он открыл авторское заведение в Ковенском. 

Nama
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  • The Sizzle

  • The Sizzle

  • The Sizzle

The Sizzle

Высадка главной ресторанной группы Казахстана Good Project под руководством Гургена Басенцяна в Петербурге — результативная десантная операция: гастробар завоевал петербуржцев как экзотикой вроде хамона из конины, так и на поле привычной им гастрономии — телячьих щек, севиче и капусты. 

The Sizzle
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  • Vilnis

  • Vilnis

  • Vilnis

Vilnis

Литовский ресторан на Петроградской стороне — долгожданное посольство снеди соседей-прибалтов: дипмиссия во главе с шефом Робертасом Лукянскисом пропагандирует цеппелины, медово-пивную рульку и оладьи жемайчу блинай: все это особенно рекомендовано в формате бранча. 

Vilnis
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