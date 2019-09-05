14 лучших новых ресторанов Петербурга
В рамках премии «Что где есть в Петербурге» мы назвали самые главные рестораны, открывшиеся за год. Посмотреть полный список номинантов и проголосовать можно здесь.
«1880»
Ресторан на пятом этаже одноименного отеля в своем активе имеет профранцузское меню авторства Антона Абрезова, винную карту с упором на Старый Свет — особенно игристые и Шампань — и террасу, куда по винтовой лестнице поднимаются за видом на петербургские крыши.
|«1880»
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Animals
Кашу независимого хипстерского общепита в Петербурге Александр Варданян и Йос Фрумкин заварили в своем «Фартуке» уже почти десять лет назад, так что не удивительно, что их новый проект — солидный ресторан с акцентом на морепродуктах на гриле и винной биодинамике.
|Animals
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Commons
Камбэк шеф-повара Антона Абрезова после почти двухлетнего люфта, последовавшего за уходом из Gräs и MADbaren. К винам из большой продвинутой карты он дает «кухню малых хозяйств»: карельскую форель с белой и зеленой фасолью, кукурузный хумус и риет из печеных овощей со страчателлой.
|Commons
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Department 57
Заведение в духе тучных 2000-х включает в себя ночной клуб с вечеринками Алексея Миронова из бара «812», банкетный зал и ресторан, креативное меню которого придумал дуэт шефа Антона Исакова и кондитера Ирины Лыловой, сложившийся на запуске «Гастрономики».
|Department 57
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Ezo Izakaya
Изакая-бар, где в ногу с трендом на небанальную Японию — творчески переосмысленные роллы и рамены — идет талантливая молодежь: идеологи Виталий Дмитраш из Co-op Garage и Александр Гроховский. Кухню поставила Мария Дементьева из «Ателье. Tapas & Bar» – перспективный молодой шеф использовала Ezo точно трамплин, а теперь ушла, чтобы заняться собственным авторским проектом.
|Ezo Izakaya
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Harvest
Исторический блицкриг Дмитрия Блинова и Рената Маликова: первый ресторан из Петербурга в сотню главного мирового рейтинга The World’s 50 Best Restaurants они вывели за полгода. В арсенале — меню, сосредоточенное на овощах, соковый фудпейринг и страсть к устойчивому развитию.
|Harvest
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Hunt
Хозяева Buddha-Bar, второй раз собирая ресторанный пазл на Рубинштейна, сложили его из проверенных рынком фрагментов: raw-бара с устрицами, дровяной печи и кухни, завязанной на российский продукт от барабули до оленины.
|Hunt
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Le Moujik
Французское бистро с именем в честь питомцев Ива Сен-Лорана скроили маэстро петербургского общепита не менее легендарные, чем кутюрье: ресторатор Эдуард Мурадян, дизайнер Михаил Бархин и шеф-повар Руслан Агейченко, который посвящает ужины проектам БДТ и Эрмитажа.
|Le Moujik
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«MA»
В меню семейного ресторана с отдельной гостиной включили блюда, тоже особенно востребованные именно на фамильных застольях, — за хиты грузинской кухни отвечает хозяйка Mindal Café и автор лучших хинкали в городе Марина Наумова, за итальянскую классику — Антон Исаков.
|«MA»
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Mama tuta
В свое первое грузинское заведение Арам Мнацаканов привез молодую тбилисскую звезду Гиа Хучуа. Хотя в сердце ресторана полыхает огонь аутентичной печи тоне, манеры у места вполне современные: с потрошками кучмачи, скажем, готовят равиоли, а хинкали — делают крохами в стиле тортеллини.
|Mama tuta
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Meal
Гастробар с симпатичной террасой, где ферментацию возвели в культ: в кухонной лаборатории выстаивают гарумы, в баре — комбучу и вотеркефиры, и даже если на горячее вынесли вроде бы обычную утиную грудку, значит, ее непременно три дня до этого держали в мисо-пасте на спорах кодзи.
|Meal
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Nama
Австралийско-московский шеф Глен Баллис — сенсей рыбы и овощей. В том, что в технологичной точности их приготовления он достиг самурайского совершенства, теперь можно убедиться и в Петербурге: с рестораторами Аркадием Новиковым и Антоном Пинским он открыл авторское заведение в Ковенском.
|Nama
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The Sizzle
Высадка главной ресторанной группы Казахстана Good Project под руководством Гургена Басенцяна в Петербурге — результативная десантная операция: гастробар завоевал петербуржцев как экзотикой вроде хамона из конины, так и на поле привычной им гастрономии — телячьих щек, севиче и капусты.
|The Sizzle
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Vilnis
Литовский ресторан на Петроградской стороне — долгожданное посольство снеди соседей-прибалтов: дипмиссия во главе с шефом Робертасом Лукянскисом пропагандирует цеппелины, медово-пивную рульку и оладьи жемайчу блинай: все это особенно рекомендовано в формате бранча.
|Vilnis
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