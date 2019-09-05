14 лучших новых ресторанов Петербурга

Meal

Гастробар с симпатичной террасой, где ферментацию возвели в культ: в кухонной лаборатории выстаивают гарумы, в баре — комбучу и вотеркефиры, и даже если на горячее вынесли вроде бы обычную утиную грудку, значит, ее непременно три дня до этого держали в мисо-пасте на спорах кодзи.