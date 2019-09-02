Основатель AF Brew

«Почему мы выбрали именно комбучу? Потому что у нее, по нашему мнению, большие перспективы. Мы видим, как растет популярность комбучи за рубежом, особенно в Соединенных Штатах. Сам напиток нам тоже очень нравится: он во многом близок к пиву, но при этом остается безалкогольным и суперполезным. Плюс – его производство позволяет применять подходы, типичные для производства крафтового пива: можно создавать гибридные напитки на основе комбучи с разными вкусами, ароматами, выдержкой. Это дает простор для творчества.

Продакшен нашей комбучи — самый серьезный: мы говорим не о чайном грибе в трехлитровой банке у бабушки на кухне, как это было в детстве. В одном из внутренних помещений на бывшем заводе «Степан Разин» мы построили специальный цех. Там есть 500-литровый варочный порядок, в нем мы варим чай, делаем основу для выращивания гриба. Брожение происходит в открытых чанах, в которых как раз и живет чайный гриб. Он довольно объемный — до ста килограммов. После получившийся напиток перекачивается в емкости для дображивания и созревания, на этом этапе в него можно добавлять вкусовые и ароматические добавки.

К запуску мы подготовили четыре линейки комбучи, каждая состоит из двух напитков. Линейка Pure — это комбуча с естественным вкусом, которая в полной мере позволяет оценить результат работы чайного гриба. Линейка Vibrant — комбуча с добавлением ярких, но в целом привычных вкусовых добавок — ягод и тропических фруктов. А вот линейку Bizarre мы делаем с необычными вкусами: со свеклой и солью, а еще c лимоном и чили. И, наконец, Nordic. Здесь акцент сделан на северо-западных традициях: клюква, облепиха, можжевельник, мох, чага — все, что воспринимаем как наше, лесное, болотное, ингерманландское.

Проект Symbiotica задуман как серия коллабораций с дружественными брендами. Сейчас мы запустили первую очередь — линейку комбучи в соавторстве с компанией BSG in Glass. Это наши давние партнеры, они занимаются производством культурных пивоваренных дрожжей и бактерий».