Техасский брискет, ягненок на вертеле и утки в бочке: Что есть на фестивале Smoke & Fire
В эти выходные, 17 и 18 августа, в кластере «Севкабель Порт» пройдет крупнейший в России фестиваль мяса и барбекю Smoke & Fire, который организует ресторанная группа Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова. Главное, ради чего сюда стоит пойти – более тридцати станций, представляющих культуру барбекю разных стран, а также мастер-классы и лекции от ведущих российских шефов, сомелье и гастроэнтузиастов. Рассказываем, что точно не стоит пропускать.
Более десяти оригинальных грилей
Основное пространство фестиваля займет фуд-зона, на которой можно будет попробовать премиальное мясо, морепродукты, птицу и овощи, приготовленные десятками разных способов. Сходу разобраться в этом разнообразии сложно, поэтому мы выбрали шесть самых оригинальных устройств для барбекю, которые будут представлены на фестивале.
Техасский смокер
Главная гордость ресторана Smoke BBQ на улице Рубинштейна – брискет – говяжья грудинка, которую готовят по традиционной техасской технологии при низких температурах в большой коптильне. На фестивале брискет тоже будет! Готовить его будут в двухтонном передвижном смокере, изготовленном по чертежам шеф-повара Dreamteam Алексея Каневского.
Баварский швенкер
Швенкер— это круглый баварский гриль, в котором предусмотрена возможность регулировать высоту и положение решетки над жаровней. Традиционно на швенкере в Германии готовят колбаски и сосиски, и на фестивале на этой станции предлагать будут именно их. В меню – карривурст с брецелем, классический хот-дог, домашняя метровая колбаска, а в качестве гарнира – кукуруза на гриле.
Вертел
Определенно самый древний (и, пожалуй, самый эффектный) способ обращаться с мясом. Как и положено, на вертеле будут готовить туши целиком, так что процесс приготовления займет несколько часов. В субботу начиная с 13:00 можно будет попробовать ягненка в травах, а в воскресенье – молочных поросят.
Асадо
Важная гастрономическая достопримечательность Аргентины – гриль особой формы с решетками, расположенными под углом к жаровне, в первую очередь предназначенный для приготовления больших кусков мяса и крупной рыбы. На этой станции будут готовить цыплят, лосося, а также филе индейки.
Париллье
Еще одно аргентинское изобретение: горизонтальный гриль со специальным механизмом подъема и необычной решеткой, которая позволяет равномерно прожарить мясо и при этом не пересушить его. Готовить на этом гриле будут стейки – классический рибай из поясничного отруба, альтернативный топ-блейд, а еще – стейк из лосося.
Утки в бочке
Главный хит прошлого фестиваля – утки, приготовленные по технологии, которую в Россию из Бирмы привез отец шеф-повара Алексея Каневского Дмитрий. Сначала тушки птицы вялят, а затем коптят, подвешенными над открытым огнем в течение четырех часов.
Чем еще заняться на фестивале
Послушать лекции о вине, кофе и ответственном потреблении
Помимо фуд-корта на фестивале запланирована большая образовательная программа. Она состоит из двух блоков: первый – «Школа сомелье» – посвящен всему, что связано с напитками. Пивной сомелье ресторана «Траппист» Антон Дунаев прочитает лекцию о сабраже – самом эффектном способе открыть бутылку, Жан Рощин из Brown Forman расскажет о роли виски в американской культуре BBQ, а Юрий Мужичков из Smokey Bones – о дистиллятах народов мира. Также на фестивале выступят винодел Павел Швец, тренер кофейной компании Sibaristica Анастасия Ваинская и бартендер Евгения Зарукина из El Copitas Bar, которая известна тем, что популяризирует раздельный сбор мусора в петербургском общепите.
Научиться готовить на гриле
Во втором блоке образовательной программы – «Академии BBQ» – шеф-повара важных ресторанных проектов проведут мастер-классы по приготовлению блюд на огне. Например, Роман Редман (Сhuck) будет жарить уругвайское мясо, Евгений Белозеров (Hunt) и Дмитрий Трушкин (Il Lago dei Cighi) научат правильно обращаться с дичью, Максим Торганов (BeefZavod) покажет, как готовить идеальные стейки, а Эдуард Погосов из ростовского ресторана «Бекон & John» расскажет про альтернативные отруба. Также запланированы выступления Алексея Ермакова из El Capitas, Никиты Сечина из ресторана La Vue, Ильи Бурнасова (Hitch) и других.
Smoke & Fire
Когда: 17-18 августа
Где: «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, 40)
Стоимость: бесплатно
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