В эти выходные, 17 и 18 августа, в кластере «Севкабель Порт» пройдет крупнейший в России фестиваль мяса и барбекю Smoke & Fire, который организует ресторанная группа Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова . Главное, ради чего сюда стоит пойти – более тридцати станций, представляющих культуру барбекю разных стран, а также мастер-классы и лекции от ведущих российских шефов, сомелье и гастроэнтузиастов. Рассказываем, что точно не стоит пропускать.

Кроме мяса готовить на огне будут морепродукты, овощи и даже хлеб

Более десяти оригинальных грилей

Основное пространство фестиваля займет фуд-зона, на которой можно будет попробовать премиальное мясо, морепродукты, птицу и овощи, приготовленные десятками разных способов. Сходу разобраться в этом разнообразии сложно, поэтому мы выбрали шесть самых оригинальных устройств для барбекю, которые будут представлены на фестивале.

Техасский смокер

Главная гордость ресторана Smoke BBQ на улице Рубинштейна – брискет – говяжья грудинка, которую готовят по традиционной техасской технологии при низких температурах в большой коптильне. На фестивале брискет тоже будет! Готовить его будут в двухтонном передвижном смокере, изготовленном по чертежам шеф-повара Dreamteam Алексея Каневского.

Баварский швенкер

Швенкер— это круглый баварский гриль, в котором предусмотрена возможность регулировать высоту и положение решетки над жаровней. Традиционно на швенкере в Германии готовят колбаски и сосиски, и на фестивале на этой станции предлагать будут именно их. В меню – карривурст с брецелем, классический хот-дог, домашняя метровая колбаска, а в качестве гарнира – кукуруза на гриле.





Вертел

Определенно самый древний (и, пожалуй, самый эффектный) способ обращаться с мясом. Как и положено, на вертеле будут готовить туши целиком, так что процесс приготовления займет несколько часов. В субботу начиная с 13:00 можно будет попробовать ягненка в травах, а в воскресенье – молочных поросят.

Асадо

Важная гастрономическая достопримечательность Аргентины – гриль особой формы с решетками, расположенными под углом к жаровне, в первую очередь предназначенный для приготовления больших кусков мяса и крупной рыбы. На этой станции будут готовить цыплят, лосося, а также филе индейки.

Париллье

Еще одно аргентинское изобретение: горизонтальный гриль со специальным механизмом подъема и необычной решеткой, которая позволяет равномерно прожарить мясо и при этом не пересушить его. Готовить на этом гриле будут стейки – классический рибай из поясничного отруба, альтернативный топ-блейд, а еще – стейк из лосося.



Утки в бочке

Главный хит прошлого фестиваля – утки, приготовленные по технологии, которую в Россию из Бирмы привез отец шеф-повара Алексея Каневского Дмитрий. Сначала тушки птицы вялят, а затем коптят, подвешенными над открытым огнем в течение четырех часов.