Путевой дневник El Copitas: команда бара объедет шесть стран Восточной Европы

Игорь Зернов, совладелец El Copitas Bar Я занимаюсь составлением коктейльного меню, поэтому первое, что мне запомнилось — это классный рынок, на котором много свежих овощей и фруктов, а также рябины, черной и белой смородины, липы и ароматной рассады. Например, шоколадной мяты. Также много местного алкоголя — джина, абсента, хотя мне всегда казалось, что Чехия — это пивная страна. При этом в городе огромное количество пивных заведений самого разного уровня с собственными пивоварнями и сформированным вкусом. Тоже отмечу Lokál — их быструю вкусную еду и пиво. В Праге находится 5 заведений, но ни в одно из них день в день не попасть — бронь обязательна. Его выбирают как туристы, так и местные жители. Теперь про коктейльные бары. Мы были в самых легендарных. L’Fleur с самым большим ассортиментом шампанского не только в Чехии, но и, возможно, во всей Восточной Европе — почти 300 наименований! Там также огромное количество раритетных коньяков и бренди, которые почти не выпускаются сегодня, а также офигенная профессиональная команда. Есть бар Hemingway — ему около 10 лет. Я и Артем (Перук, совладелец El Copitas Bar — прим.) выросли на видео этого бара. У них очень много абсента, рома, шампанского — совершенно сумасшедшая барная витрина. «Хэмингуэй» получил множество премий за свой алкогольный ассортимент, а также входит в ТОП-50 баров мира. Кофе. Мы были в нескольких кофейнях, но две из них я бы отметил. Одна называется One Sip coffee, а другая — EMA espresso bar. Я не скажу, что в городе много кофейных заведений, но есть четыре-пять весьма приличного уровня с крутыми обжарщиками, которые сотрудничают с ребятами из Европы. Много, например, привозят из Берлина. Мне также понравился сервис с электро-самокатами, на которых можно кататься по всему городу. Очень удобная штука, особенно если ты находишься в центре и должен успеть сделать несколько дел быстро».