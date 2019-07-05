Таллин на выходные: 5 отличных ресторанов и кафе
Столицу Эстонии вот уже несколько лет провозглашают одним из центров гастрономического притяжения. Проверить это можно, отправившись в Таллин на уикенд — вот список мест, которые нужно успеть посетить, чтобы составить представление о nordic cuisine наших соседей.
T1 Mall of Tallinn
Peterburi tee 2, 11415 Tallinn
Начать экскурсию по Таллину, пожалуй, стоит с нового торгового комплекса T1 Mall of Tallinn. Нет, мы не шутим, открывшийся в 2018 году четырехэтажный гигант построен архитектором Антонио Лавьери. Внутри, помимо магазинов и бутиков, высотой в 36 метров атриум с живым озеленением в виде инсталляции огромных сот, стеклянный купол, но главное — вмонтированное прямо в крышу торгового мола колесо обозрения. Это первый и единственный в Европе подобный эксперимент. Кабинки будут крутить круглый год, пиковая высота составляет 120 метров над Таллином. За €10 вас прокатят три круга, но наш вам совет — берите спецпредложение: 100 евро, кабинка на 4 человека, полчаса поездки и бутылка шампанского в подарок.
TAR TAR köök+baar
Narva maantee 7,
Ресторан TAR TAR köök+baar можно назвать русско-эстонским: его шеф и основатель Андрей Шмаков помимо гастробара на месте старого таллинского Zebra Cafe, также отличился и в Москве — ставил кухню в столичном Savva. Тут, в Эстонии, меню — как и следует ожидать — ансамбль из тартаров от говядины с черемшой или утиной печенью с черным трюфелем, до оленины с лисичками и клюквой. Хороши также смореброды — хоть с нежнейшим лососем гравлакс, хоть с копченой треской в тандеме с яблоком.
Jahu
Estonia puiestee 19
Кафе-бистро больше напоминает стрит-фуд точку с гастрономическим минимумом: пицца/бургер и шампанское. Идеальный комплексный обед — неправда ли? Бургеры и пицца — на любой вкус. От Маргариты и Кватро-формаджи до начинок с брезаолой, мортаделлой, салями и бураттой. Кстати, в пятницу и субботу ребята открыты до полуночи — для Таллина это роскошь! И наша отдельная любовь — за Zero Waste подход: вместо столов использованы старые деревянный катушки, вся посуда — из биоразлагаемых материалов (да, включая соломинки!), а по утрам (с 12:00 - положа руку на сердце), пришедшим со своими чашками гостям, кофе наливают бесплатно — по-соседски.
Söe
Pikk 71
Ресторан авторской кухни расположен в старом городе в знаменитом отеле «Три сестры» — постройке XV века. Идеально подходит для заключительного ужина вашей поездки. Павел Гурьянов, ответственный за кухню, буквально с Amuse bouche дает понять, что ему одинаково важны как форма, так и содержание — старт в виде картофельного крокета подадут с ароматной черной угольной корочкой: горелкой обожгут прямо в тарелке. На закуску берите гребешок в утином консоме — принесут в раковине, отдельно поливая бульоном. Стоит попробовать «рыбную мозаику»: кубики трески, форели и лосося в заправке из сметаны — сам шеф сравнивает соус «с тем самым вкусным, что остается после овощного салата». Не забудьте попросить персонал показать вам весь ресторан — особенно отдельный зал, в котором любят собираться дипломатические миссии и первые лица. Если найдете общий язык — наглейте и просите мини-экскурсию по всему отелю. Она того стоит!
Cru
Viru 8
Пожалуй, один их самых титулованных ресторанов в Таллине — сюда в джинсах приходить рискованно. Cru входит в ТОП 50 эстонских ресторанов, а также отмечен гидом White Guide Nordic. Шеф-повар и совладелец Дмитрий Халюков — многократный финалист эстонского национального конкурса «Повар Года», финалист международного конкурса Bocuse D'or И член ассоциации шеф-поваров Эстонии и академии Bocuse D'or Эстонии, делает ставку на местных продуктах, дотошно объезжая близ (и не очень) лежащие фермы и деревни в поисках нужного качества продуктов. Ресторан разбит на два зала, обслуживание сдержанное, подача и авторские тарелки так и просятся в Инстаграм. И, да, здешний хлеб такой вкусный, что — вообщем, мы вас предупредили.
Айвар Хансон
Издатель портала Eesti Maitsed и путеводителя по ресторанам White Guide в странах Балтии:
«Как Москва не сразу строилась, так и Таллин не сразу стал центром гастрономической силы. Многим знакомы знаменитые «таллинские кильки», история появления которых скрыта в тумане средневековья, когда Таллин был крупным ганзейским городом и узловым пунктом торговли пряностями. В приморском городе было много кильки и масса пряностей, рано или поздно они должны были встретиться в одной тарелке.
С тех времен в Эстонии культивируется интерес к новым вкусам — их сочетают с локальными и получается необычный результат. В мире нет другого такого места, где в поварском искусстве рождается микс из немецкой истории и традиций Германии, продуктов северных стран, кулинарных техник французской кухни и многообразного влияние России. Все это превратило Эстонию в уникальное кулинарное туристическое направление».
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