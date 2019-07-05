Таллин на выходные: 5 отличных ресторанов и кафе

Издатель портала Eesti Maitsed и путеводителя по ресторанам White Guide в странах Балтии:

«Как Москва не сразу строилась, так и Таллин не сразу стал центром гастрономической силы. Многим знакомы знаменитые «таллинские кильки», история появления которых скрыта в тумане средневековья, когда Таллин был крупным ганзейским городом и узловым пунктом торговли пряностями. В приморском городе было много кильки и масса пряностей, рано или поздно они должны были встретиться в одной тарелке.

С тех времен в Эстонии культивируется интерес к новым вкусам — их сочетают с локальными и получается необычный результат. В мире нет другого такого места, где в поварском искусстве рождается микс из немецкой истории и традиций Германии, продуктов северных стран, кулинарных техник французской кухни и многообразного влияние России. Все это превратило Эстонию в уникальное кулинарное туристическое направление».