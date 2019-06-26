В чем секрет исландского счастья?

Исландия несколько лет подряд занимает четвертую строчку в рейтинге самых счастливых стран мира, по данным World Happiness Report. Вместе с Ísey Skyr — кисломолочным продуктом по исландскому рецепту ­— узнали, чему стоит поучиться у жителей этой страны.

Все наладится! Исландия по площади ненамного больше Ленинградской области, а население в 10 раз с лишним меньше, чем в Петербурге. У страны бурная история, запечатленная в героических сагах: клановые войны, кровавые битвы, борьба за независимость. Здесь не самый приятный климат: сильные ветра, высокая влажность, температура даже летом не превышает 20 градусов, а зимой световой день длится всего 5 часов. На острове много ледников и вулканов (в том числе действующих), а для сельского хозяйства пригоден всего 1% территории. Все это, казалось бы, не способствует оптимизму. Парадокс, но испытания истории и суровые погодные условия только помогли исландцам развить жизнерадостность. Можно сказать, что их национальный девиз ­­– Þetta reddast (техта реддаст) — «все наладится». Фразу употребляют постоянно, что бы ни произошло. И это работает. Уважение к традициям и забота о старших, поддержка и взаимовыручка ­— черты национального характера. Это подтверждает каждый путешественник, а с тех пор, как здесь стали активно развивать туризм, мы постоянно читаем рассказы об экзотической первозданной красоте Исландии и горячем приеме, который получают гости. И все больше узнаем о местных жителях: об их трудолюбии, приверженности ЗОЖ, любви к спорту, вниманию к экологии. Скир ­— уникальный национальный продукт — играет в этих рассказах не последнюю роль.

Сила традиций Все и началось с любви к традициям и соблюдению обычаев. В незапамятные времена скир был распространен по всей Скандинавии, в Исландию более тысячи лет назад его завезли викинги. Если судить по древним эпосам, он придавал героям силу и выносливость. Продукт был настолько популярен, что удостоился упоминания в «Саге об Эгиле» и «Саге о Греттире». Соседи-скандинавы с течением времени утратили чудодейственный рецепт, а в Исландии скир остался важной составляющей национальной кухни. Традиционно его готовили на фермах женщины, от матери к дочери передавая секрет закваски и необходимые инструменты. Скир — нечто среднее между творогом, йогуртом, сметаной — он нежный, густой и имеет кремовую текстуру. Точной аналогии в нашей гастрономии не найдешь. В скире сочетаются кислинка и сливочный сладковатый привкус. Это очень вкусно! И полезно: продукт низкокалорийный, но при этом содержит в 3 раза больше белка, чем привычный йогурт, ведь на производство скира идет втрое больше молока. Примерно 90 лет назад скир стали выпускать в промышленных масштабах. Сегодня это высокотехнологичное производство, со строгими стандартами качества, но основной рецепт и оригинальные культуры для закваски остаются прежними. И Ísey Skyr так же востребован покупателями, как и столетия назад.

Когда государство помогает Две трети продуктов, которые потребляют исландцы, местного производства. Удивительный показатель для маленькой страны с суровым климатом и не лучшими условиями для сельского хозяйства. Но Исландия известна своей социальной политикой (вот она ­— государственная основа оптимизма граждан) и поддержкой отечественной промышленности. Правительство активно помогает фермерам, и молочными продуктами Исландия обеспечивает себя полностью сама. Молоко для производства скира с любовью изготовлено местными фермерами, которые разводят коров молочных пород и сдают продукцию на заводы. И это экологически чистое производство­.

Дары северной природы В стране отличная экология, а бережное отношение к природе воспитывается с детства. Здесь научились использовать все ее дары, не нанося ущерба окружающей среде. Например, горячие источники, которыми богата страна, ­— в прямом смысле источники горячей воды. А электроэнергию в Исландии в основном получают, перерабатывая силу ветра и термальных вод. Весь Рейкьявик питает электричеством одна станция, расположенная в кратере заснувшего вулкана, которая работает на геотермальных водах. Тепло, которое вырабатывают вулканы, идет даже на производство хлеба. Вот так готовится знаменитый вулканический хлеб: тесто помещают в металлическую форму и оставляют в том месте, где вулканы прогревают верхние слои грунта. Готовую буханку вынимают на следующий день.

Диета счастья и долголетия Рацион среднего исландца строится на рыбе, овощах и молочных продуктах. Среди традиционных блюд есть экзотические (например, национальное блюдо ­— хаукарль — вяленое мясо акулы), которые не всем иностранцам по вкусу. Но это скорее исключение, а исландские форель, лосось, селедка, треска известны всему миру. И не поспоришь с тем, что диета, содержащая морепродукты и молоко, одна из самых здоровых. Скир, как мы уже говорили, постоянно присутствует на столе исландца. Это и питательный завтрак (с ним готовят каши, смузи или употребляют с ягодами).

Мышцы + эндорфины Не последнюю роль в формировании индекса счастья играет и физическая активность. Исландцы любят спорт, и проявляют характер и силу именно во время игр. Здесь популярны футбол, плавание, состязания в верховой езде, гандбол, баскетбол, лыжный и конькобежный спорт. И, конечно, распространен фитнес, ­— понятная и знакомая всем нам тема. Скир — идеальное питание спортсмена. Ведь в нем в 3 раза больше белка, чем в обычных молочных продуктах, а значит он подойдет тем, кто стремится к стройной фигуре и наращивает мышечную массу. Чистый воздух, качественные продукты, разумная диета и физическая нагрузка ­— вот составляющие счастливого долголетия: в Исландии средняя продолжительность жизни мужчин и женщин ­— 82 года, этот показатель выше, чем во многих развитых странах.