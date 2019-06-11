Как Сингапур стал барным центром Азии: лучшие заведения города-государства

Главное событие барной индустрии самой большой части света Asia’s 50 Best Bars в 2019 году принял Сингапур. Следопыт общепита Анастасия Павленкова побывала на церемонии и бар-сафари, чтобы найти лучший негрони на свете, погостить в резиденции Гэтсби и выиграть в бир-понг.

Если на Земле и существуют координаты, стилистически идеальные для того, чтобы смешивать и взбалтывать, то они — у Сингапура, который с гордостью второй год принимает церемонию азиатского подразделения премии The World’s 50 Best Bars. Коктейль — антоним всего единородного и гомогенного. Сингапур — мультикультурный город-порт, куда за посредничеством обращаются все, включая Трампа с Ким Чен Ыном. В Сингапуре чуть ли не законодательно закреплено, что на фуд-кортах (а они тут без преувеличения бомбические) должны быть в равных долях китайская, индийская и малайская кухня — поровну на три основные народности и примкнувших к ним экспатов с паспортами от канадских до австралийских. Местные в шутку называют себя нацией-роджаком — это салат, куда идет все, что есть на кухне. Сам салат, кстати, то еще испытание — представьте, что у хозяюшки нашлись хлеб, огурец, сушеная рыбья кожа и таз с арахисовым соусом или креветочной пастой. Региональный список Asia’s 50 Best составляют с 2016 года — сейчас участвовать могут бары из около 20 стран от Пакистана до Японии и от Монголии до Индонезии. В 2020-м победителей тоже огласят тут, в азиатском Нью-Йорке — и дело не только в том, что из 50 строк больше 10 стабильно занимают местные бары. С 2015 года здесь ежегодно проходит коктейльный фестиваль, который на этот раз синхронизировали с премией: номинанты на утро после церемонии отправились — кто отдыхать, кто работать — в барный поп-ап городок, возведенный недалеко от бывшего здания суда. В Сингапуре Фемиду, кстати, изображают с открытыми глазами — потому что она у них так хороша, что даже сомневаться в ее непредвзятости не стоит.

Кроме отличного фуд-маркета, мастер-классов и живой музыки, формат Singapore Cocktail Festival примечателен тем, что на нем свои корнеры ставят и независимые бары, и алкогольные бренды. Первые вволю экспериментируют, вторые во всю мощь своих маркетинговых бюджетов либо развлекают аркадными играми и алко-минигольфом, либо везут лидеров — среди прочих, скажем, выступала команда Himkok из Осло, #19 на The World’s 50 Best Bars. Если подгадать даты поездки в Сингапур под коктейльный фестиваль не получается — не беда. Местная барная сцена настолько богата звездами, что Сингапур — маствизит круглый год, тем более что у города на экваторе всегда одинаковая погода — на все +30°С. В нашем листинге — бары на любой вкус и повод: как для профессионального бар-скаутинга (особенно если вы собираетесь на церемонию The World’s 50 Best Restaurants— она в июне и тоже в Сингапуре), так и на уикенд между сессиями дауншифтинга по-соседству.

Manhattan

Atlas

Operation Dagger

Коктейльные бары В статусе легенды — Manhattan в Regent Singapore: в Азии #1 в 2017 и 2018 годах, в 2019 — #2, номинация The Legend Of The List и # 3 в действующем мировом списке. Тут вы выпьете лучший в своей жизни негрони — его около двух лет выдерживают в бочках: в энциклопедии миксолога он может служить иллюстрацией самого понятия округлость. В эйджинг-рум еще ждут своего часа коктейли друзей места во главе с Эриком Лоринцом — ex-American Bar Savoy и коктейльный консультант ленты «Скайфолл». Не менее велик Atlas— #5 в Азии, #8 в мире и самый красивый бар в истории. То есть как Хогвартс — только бар, и не мэджик-готика, а ар-деко: монументальное пространство с лестницами к полкам с бутылками, мерцающими как магические шары — и их под 60 000. Основа коллекции, понятно, джин: собран по странам от Аргентины до Японии, Россию трогательно представляет полугар. Также объявляем Atlas единственным местом на планете, где уместно делать вечеринки в стиле Великого Гэтсби: только потому, что он и есть — стиль Великого Гэтсби. Если говорить про коктейльный авангард, то среди лидеров — Operation Dagger. За неприметной дверью в клубном центре старого города гости тянут вино из ферментированных кабачка, манго или персика. В составе коктейлей не указывают алкоголь, а только вкусовые хайлайты: йогурт из козьего молока, карамельный чай, подкопченное сено, лимонный уголь — все как полагается. В общем, если вы — коктейльный энтузиаст, то Сингапур вам как фабрика Вилли Вонки для сладкоежки. Во фронт-роу самых прогрессивных баров мира также обосновались сингапурские Native (#4 в Азии, #13 мире), Jigger & Pony (в Азии #9 — и это с 42-го места за год!), Gibson, 28 Hong Kong Street, Employees Only, Tippling Club: последние, кстати, были в 2018 году в Петербурге на Gourmet Days у Дмитрия Блинова в «Тартарбаре».

Level 33

Level Up

Pong

Пивные бары Крафтовая революция в Сингапуре победила — до полной капитуляции. Биргики могут заранее вчитаться в отзывы на релизы пивоварен Little Island, Archipelago, 1925, Tawandang и Hospoda. Бары есть от видового LeVel33 до хипстерского Bottle Shop: да что там, свои резиденции тут завели даже Миккелер и тот самый мюнхенский биргартен. Поэтому ищите необычные коллаборации — как Orh Gao Taproom (с кофе) и JiBiru (с Японией) или идите за действительно крутым опытом. На крытом для прохлады променаде Сlarke Quay найдите Pong и Level Up— бары, где местные выпивают за игрой в бир-понг. Справедливости ради, на стол поставят кувшин с любым напитком, что выберут играющие, но все равно это дико круто: в комплекте у таких баров всегда живая эмо-группа и кран с лагером, которые тебе могут установить прямо на стол — называется Lager Tower.

1-Altitude

Aura

Smoke & Mirrors

С видом Если по Китайскому кварталу или Маленькой Индии надо гулять, то небесную линию, высоко поднятую небоскребами во главе с открыточным Marina Bay (это который с лодкой поверх трех зданий) лучше изучать с бокалом вина в скай-лаунжах Aura или Smoke & Mirrors. Оба бара — на крыше Национального художественного музея. В нем, кстати, экскурсии водят как по экспозиции, так и по самому зданию — тут как раз раньше заседал действительно самый справедливый суд в мире. Панорама 360° и обзор с самой высокой точки Сингапура — в 1-Altitude. К ним прилагаются диджей, иллюстрированное меню, «Секс на пляже» и ягербомб: даже отрадно, что такое место есть в любом мегаполисе планеты.

13% Wine Bar

Beaujolais