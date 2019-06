Как Сингапур стал барным центром Азии: лучшие заведения города-государства

Если на Земле и существуют координаты, стилистически идеальные для того, чтобы смешивать и взбалтывать, то они — у Сингапура, который с гордостью второй год принимает церемонию азиатского подразделения премии The World’s 50 Best Bars. Коктейль — антоним всего единородного и гомогенного. Сингапур — мультикультурный город-порт, куда за посредничеством обращаются все, включая Трампа с Ким Чен Ыном. В Сингапуре чуть ли не законодательно закреплено, что на фуд-кортах (а они тут без преувеличения бомбические) должны быть в равных долях китайская, индийская и малайская кухня — поровну на три основные народности и примкнувших к ним экспатов с паспортами от канадских до австралийских. Местные в шутку называют себя нацией-роджаком — это салат, куда идет все, что есть на кухне. Сам салат, кстати, то еще испытание — представьте, что у хозяюшки нашлись хлеб, огурец, сушеная рыбья кожа и таз с арахисовым соусом или креветочной пастой.

Кроме отличного фуд-маркета, мастер-классов и живой музыки, формат Singapore Cocktail Festival примечателен тем, что на нем свои корнеры ставят и независимые бары, и алкогольные бренды. Первые вволю экспериментируют, вторые во всю мощь своих маркетинговых бюджетов либо развлекают аркадными играми и алко-минигольфом, либо везут лидеров — среди прочих, скажем, выступала команда Himkok из Осло, #19 на The World’s 50 Best Bars. Если подгадать даты поездки в Сингапур под коктейльный фестиваль не получается — не беда. Местная барная сцена настолько богата звездами, что Сингапур — маствизит круглый год, тем более что у города на экваторе всегда одинаковая погода — на все +30°С. В нашем листинге — бары на любой вкус и повод: как для профессионального бар-скаутинга (особенно если вы собираетесь на церемонию The World’s 50 Best Restaurants— она в июне и тоже в Сингапуре), так и на уикенд между сессиями дауншифтинга по-соседству.