Арам Мнацаканов начал делать пышки и эскимо!

Ресторатор, телеведущий, создатель Probka Family Арам Мнацаканов запустил в заведениях Probka и Rыба новый десерт — пышки. Правда, на итальянский манер. В меню они проходят под кодовым названием "пончики San Leonardo" (но, мы-то с вами знаем!). Это традиционные для Тосканы и нескольких других регионов Италии небольшие бомболины, которые делают из сдобного дрожжевого теста, обжаривают во фритюре и посыпают сахаром.

В крем для начинки добавляют сумасшедшую (и в данном случае это слово — не фигура речи) граппу Сан Леонардо из Альто-Адидже, которая выдерживается в бочках из-под вина San Leonardo - одного из самых видных и аристократичных вин Италии. Наш вам совет: для усиления аутентичности рекомендуем пробовать его в паре с традиционной граппой. Десерт ищите в обоих ресторанах Probka, суперпиццерии Rыба и загородном «Rыба на Даче».

