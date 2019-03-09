Где есть блины: 15 лучших спецпредложений на Масленицу в ресторанах Петербурга
Блинные карусели с икрой, ржаные с форшмаком или пшеничные с потрошками — мы выбрали самые интересные предложения к Масленице в Петербурге и даже Ленобласти.
- В ресторане «Пробка» на Добролюбова, 6 Арам Мнацаканов угощает экстравагантными блинами с чёрной икрой и традиционными с нутеллой. В загородном Rыба на Даче рекомендуем брать стопку из 4-х блинов с
медом и ягодами голубики и свежей мятой — 10 марта там пройдут проводы зимы с хороводами, танцами, а в 16:00 на берегу реки Сестры у причала ресторана сожгут чучело.
- В новейшем и по сути первом русском тапас-баре «Петров-Водкин» Игорь Мельцер приготовил пшеничные, ржаные, овсяные и сдабривает их икрой горбуши, щуки, кижуча, а также загадочным карельским аккомпанементом, не говоря о том, что каждый, кто пришёл в «Петров-Водкин» на масленицу, угощается хреновухой;
- Если собрались отметить весну компаний — стоит зайти в «Русскую рюмочную №1» на Конногвардейский бульвар, 4. Там подают целую «Карусель масленица»: дюжина блинов с двумя видами сопровождения. Первое — икра лосося, щуки и подкопченый лосось, а второе — сладкоес повидлом, вареньем, сгущенкой и сметаной.
- Оказавшись в «Охта Парке», скорее идите в ресторан Apres Ski где шефы Italy Group испекли блинный торт. Если остались в центр, то в бистро Goose Goose на Большой Конюшенной, 27 в блины можно заложить моцареллу, панчетту, шампиньоны и ветчину.
- После воскресного посещения катка на Новой Голландии в ресторане Kuznya накормят блинами с уткой конфи или с печёными бананами, карамелью и кокосовым кремом.
- Французское бистро Le Moujik на Набережной Фонтанки, 52 порадует бретонской галетой — сложенный в прямоугольный конверт блин с разными начинками, а также блинами с шампиньонами и сыром бри. А в ресторане «Рубинштейн», прописавшемся на одноименной улице в доме №20, с 13:00 и до 18:00 пройдет масленичный бранч: выпекать блины будут прямо в зале.
- В новом ресторане «Рыба моей мечты» на пр. Динамо, 2А стоит заказать Креп Сюзетт — помимо классического французского десерта из нежных блинов и карамели, вы получите целое файер-шоу (вам наш совет: доставайте телефон заранее!). Дело в том, что готовить соус и фламбировать (поджигать домашний, настоянный на апельсиновых корках коньяк) блюдо будут прямо при вас.
- В «Русской рыбалке» на Крестовском готовят блины с припеком. Стоит попробовать из адыгейского сыра, с хмелем и сметаной, из мяса камчатского краба, с сыром и соусом из раков и из белых грибов с уткой, подвяленной в ольховом дыму. А в филиале в Комарово 10 марта устроят большой праздник с блинами, ярмаркой, традиционными забавами и сжиганием чучела зимы.
- В «Ферме Бенуа» на Тихорецком проспекте, 17 готовят блины на любой вкус: с красной икрой, домашним лососем слабой соли, медом, вареньем, сметаной и сгущенкой. Запивать рекомендуем розовым из Прованса «Chateau Minuty» — до 10 марта его предлагают по специальной цене!
- В сети итальянских тратторий Mozzarella Bar на Большом пр. ПС, 13/4 и Московском пр., 153 предлагают итальянские варианты на масленичные темы: запечённые блины с соусом болоньезе или с сыром страчателла и клубникой.
- В штаб-квартире новой русской кухни, в ресторане «Банщики» на Дегтярной, 1А шеф-повар Стас Левохо подает ржаные с форшмаком, яблоком и щучьей икрой или пшеничные с потрошками, а заказав блинную дюжину, вы получите впридачу самовар!
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