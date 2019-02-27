Чтобы приготовить десерт, который не нанесет ущерб вашему сердцу, понадобятся только мука тонкого помола, сахар, яйца и молоко. Использовать финиковый сахар в качестве подсластителя, смешать молотое семя льна с теплой водой, чтобы заменить яйца, перемолоть овсяную крупу в муку — вот несколько секретов приготовления полезных (и вкусных!) сладостей из новой книги Майкла Грегера «Не сдохни! 100+ рецептов в борьбе за жизнь».

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ БЕЗ ВЫПЕЧКИ 11/2 чашки мягких фиников без косточек

1 чашка колотых грецких орехов

1 чашка плющеной овсяной крупы

2 ст. л. финикового сахара или по вкусу

1 ст. л. молотого семени льна, перемолотого с 2 ст. л. воды

1 очищенный 5–7-сантиметровый стручок ванили (или 1 ч. л. экстракта)

1 ч. л. молотой корицы 1. Застелите противень силиконовым ковриком или пергаментной бумагой и отставьте в сторону. Поместите в кухонный комбайн финики, грецкие орехи и овсяную крупу и перемалывайте, пока не получится рассыпчатая смесь. 2. Добавьте финиковый сахар, смесь из семени льна, ваниль и корицу и перемалывайте, пока тесто не будет склеиваться. Если смесь получилась слишком сухой, добавьте немного воды, по 1 ст. л. за один раз. 3. Возьмите в руки около 1 ст. л. теста и скатайте в шарик. Повторяйте, пока не кончится тесто. Свободно разложите шарики по противню. С помощью вилки слегка придавите шарики дважды — так у вас получатся лепешки с клетчатым узором. 4. Поставьте в холодильник на 4 часа, чтобы печенье затвердело, прежде чем подавать.

МИНДАЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЕ ТРЮФЕЛИ Я всегда был сладкоежкой, и для меня лучший способ удовлетворить потребность в сладком это поесть свежих фруктов — например, манго или сушеных — например, фиников. Если уж вы хотите поесть сладкого, оно должно быть полезным. 1/3 чашки нарезанных мягких фиников без косточек

1/3 чашки сырого кешью, замоченного на 3 часа в горячей воде, а затем высушенного

3 ст. л. миндальной пасты

1/2 чашки неподслащенного какао-порошка

1/4 чашки финикового сахара

Один 5–7-сантиметровый очищенный стручок ванили (или 1 ч. л. экстракта)

Молотый миндаль для обсыпки 1. Положите финики и кешью в кухонный комбайн и измельчите в кашицу. Добавьте миндальную пасту и перемешайте. Добавьте какао-порошок, финиковый сахар, ваниль и 1 ч. л. воды. Хорошо перемешайте. 2. Возьмите пальцами немножко смеси, чтобы проверить, склеивается ли она. Если она слишком сухая, добавляйте понемногу воды, по 1 ч. л. за раз, до тех пор пока из смеси нельзя будет скатать шарики. Если смесь получилась слишком мягкой, поставьте ее на 20 или более минут в холодильник, чтобы она затвердела. Если после этого она все еще остается слишком мягкой, добавляйте понемногу какао-порошка, по 1 ч. л. за один раз. 3. Скатайте из смеси руками маленький шарик (размером около 2,5 см) и положите на блюдо. Повторяйте, пока не закончится смесь. 4. Положите молотый миндаль в неглубокую емкость. Обваляйте в нем трюфели так, чтобы они полностью оказались покрыты миндальной крошкой, слегка надавливая на них при необходимости. Переложите трюфели на блюдо и поставьте в холодильник, чтобы они стали достаточно твердыми, прежде чем подавать. Заметка: если у вас есть только твердые финики, замочите их на 20 минут в воде. Затем слейте воду и хорошо просушите их, прежде чем использовать.

ЯБЛОЧНЫЙ КРАМБЛ 1/4 чашки мелко раскрошенных сырых грецких орехов

1/4 чашки плющеной овсяной крупы

1 ст. л. изюма

1 ст. л. миндальной пасты

1 ч. л. молотой корицы

4 больших твердых яблока, вымытых, без сердцевины

1 ч. л. измельченного лимона

1 ч. л. Финикового сиропа 1. Разогрейте духовку до 180 °С. Смешайте в кухонном комбайне грецкие орехи, овес, изюм, миндальную пасту и корицу. Хорошо перемешайте и отставьте в сторону. 2. Отрежьте от каждого яблока примерно четверть сверху. Натрите срезы лимоном, чтобы яблоки не темнели. В центр каждого полого яблока положите начинку. Полейте рассыпчатую смесь финиковым сиропом. 3. Ровно выложите яблоки в форму для запекания и вылейте к ним 1/2 чашки воды. Накройте и запекайте, пока не станут мягкими, около 1 часа. Другой вариант: если хотите сэкономить время, яблоки можно «запечь» в микроволновке. Следуйте рецепту, а затем разложите яблоки в форме, пригодной для использования в микроволновой печи. Не накрывая крышкой, готовьте на высокой мощности, пока яблоки не станут мягкими, 5–8 минут или дольше, это зависит от мощности вашей микроволновки. Дайте яблокам остыть в течение 5 минут, прежде чем подавать, внутри они все равно останутся очень горячими.

Как приготовить финиковый сироп Вам понадобится одна чашка фиников без косточек, одна чашка кипятка и одна чайная ложка измельченного лимона. Поместите финики в жаропрочную посуду, залейте кипятком и оставьте на 1 час: финики станут мягкими. Затем добавьте измельченный лимон и взбивайте в блендере до получения однородной массы. Полученный сироп перелейте в стеклянную банку или другую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Хранить сироп следует в холодильнике можно в течение 2–3 недель.

МАЛИНОВО-ПЕРСИКОВЫЙ КРИСП Для топпинга: 1 чашка плющеной овсяной крупы

1/2 чашки сырых орехов пекан

1/4 чашки фиников без косточек

1/4 чашки финикового сахара

1/2 ч. л. молотой корицы 1. Смешайте в кухонном комбайне овсяную крупу, пекан и финики и мелко перемелите. 2. Добавьте 2 столовые ложки воды, финиковый сахар и корицу и перемешивайте, пока смесь не получится рассыпчатой. Отставьте в сторону. Разогрейте духовку до 180 °С. Для начинки: 1/4 чашки сырых кешью, замоченных в горячей воде на 3 часа, затем высушенных

4 чашки нарезанных ломтиками персиков

1/3 чашки финикового сахара или больше, по вкусу

1 ч. л. измельченного лимона (с. 29)

5–7-сантиметровый очищенный стручок ванили (или 1 ч. л. экстракта)

1,5 чашки малины 1. Смешайте в высокоскоростном блендере 2 столовые ложки воды, кешью, одну чашку ломтиков персика, финиковый сахар, лимон и ваниль и измельчите в однородную массу. 2. В 20-сантиметровой квадратной форме для запекания смешайте оставшиеся 3 чашки персиков и малину. 3. Равномерно полейте фрукты смесью из блендера, аккуратно перемешивая. 4. Посыпьте фрукты хрустящей смесью. Запекайте 25–30 минут, пока топпинг не начнет подрумяниваться, а начинка — кипеть. Дайте блюду остыть пару минут, прежде чем подавать.

КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ НАЙСКРИМ 4 замороженных переспелых банана, нарезанных на кусочки перед заморозкой

2 ст. л. миндальной пасты

1 чашка нарезанной ломтиками клубники

1 2,5–3,5-сантиметровый кусок очищенного стручка ванили (или 1/2 ч. л. экстракта) 1. Смешайте бананы и миндальную пасту в кухонном комбайне и взбейте до однородной кремовой массы. 2. Добавьте клубнику и ваниль и хорошо перемешайте, оставив несколько цельных кусочков клубники. 3. Переложите получившуюся смесь в герметичный контейнер и поставьте в морозильник на 30 минут, если хотите, чтобы найскрим получился мягким, или на 1–2 часа, если хотите твердый. Если он заморозился слишком сильно, дайте ему постоять 10–15 минут при комнатной температуре, прежде чем подавать. Другие вариации вкусов: Арахисовая паста-банан: не добавляйте клубнику, а миндальную пасту замените на арахисовую.

Банан-шоколад: добавьте вместо клубники какао-порошок, и у вас получится полезный шоколадный найскрим, по вкусу похожий на банановый сплит.

Вишня: замените клубнику на свежие или замороженные вишни без косточек.

Маття: просто смешайте два ингредиента — зеленый чайный порошок маття и измельченные замороженные бананы — прежде чем заморозить (пожалуйста, убедитесь, что маття был произведен в Японии, а не в Китае, где существуют проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды свинцом). Совет: держите в морозильнике про запас некоторое количество замороженных кусочков банана, чтобы приготовить вкусный мягкий найскрим (и смузи) за несколько минут.

БРАУНИ «ФАДЖ» БЕЗ ВЫПЕКАНИЯ 1 чашка грецких орехов

11/3 чашки фиников без косточек

1/2 чашки миндальной пасты

1/2 чашки неподслащенного какао-порошка

1/3 чашки колотых орехов пекан 1. Мелко перемелите грецкие орехи и финики с помощью кухонного комбайна. Добавьте миндальную пасту и хорошо перемешайте. Добавьте какао-порошок и еще раз хорошо перемешайте. 2. Переложите смесь в квадратную форму для запекания 20 × 20 см (если застелить форму пергаментной бумагой, брауни будет легче вынуть из нее). Руками равномерно распределите смесь по форме (чтобы она не прилипала к рукам, ее можно накрыть сверху куском пергаментной бумаги). Посыпьте разложенную смесь орехами пекан, вдавливая их в нее. 3. Накройте и поставьте в холодильник минимум на час, прежде чем разрезать на квадратные кусочки.

ЯГОДНО-ШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ С СЕМЕНАМИ ЧИА 1/2 спелого черного авокадо «хасс» без косточки

11/4 чашки клубники, черники или других ягод

3 ст. л. неподслащенного какао-порошка

2 ст. л. миндальной пасты

1/2 чашки финикового сиропа

11/2 чашки миндального молока

1/4 чашки семян чиа

дополнительно: свежие ягоды, очищенный сырой миндаль, какао-бобы 1. Выскоблите мякоть из авокадо и положите ее в высокоскоростной блендер или в кухонный комбайн. Добавьте ягоды, какао-порошок, миндальную пасту, финиковый сироп и миндальное молоко. 2. Взбейте в однородную массу и перелейте ее в миску. Добавьте семена чиа и хорошо перемешайте, чтобы они равномерно распределились по готовой смеси. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов. 3. Распределите пудинг по 4 маленьким десертным тарелочкам, украсьте на свой вкус и уберите в холодильник на 20 минут, прежде чем подавать.