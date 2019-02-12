«За нас никто ничего не сделает»: рестораторы на Рубинштейна вышли чистить улицу от снега

12 февраля сотрудники 18 петербургских заведений вышли на улицу Рубинштейна, чтобы убрать ее от снежного апокалипсиса, который обрушился на Петербург. Продолжится акция и завтра. «Собака.ru» поговорила с барменами, менеджерами и поварами о том, почему они решились выйти на улицу с лопатами и ломами и как в сложившейся ситуации вести себя горожанам.

Елена Янишевская Исполнительный директор The Hat Group, соорганизатор акции Мы хотим, чтобы горожане могли спокойно передвигаться, не рискуя поскользнуться. Районная администрация нас поддержала, предложила выделить инвентарь — выдала нам лопаты и ломы. Правда, они не очень хорошего качества, поэтому завтра тем, кто будет чистить четную сторону улицы, надо будет заранее позаботиться о покупке хорошего лома. К нам присоединился театр «Зазеркалье», очень многие, кто чистил сегодня улицу, пришли оттуда. Типография «Альфа-штамп» распечатала для нас объявления об уборке. Все по-дружески, по-соседски нам помогают.

Да, мы оказались в ситуации, когда дворники больше не прикреплены к каждому двору, но это совершенно не значит, что не надо делать что-то самому. В наше время каждый человек несет ответственность за свои два квадратных метра. Мы взялись за серьезный масштаб — решили очистить всю улицу целиком. Надеюсь, у нас это получится, потому что работы много: все тает, снег превращается в большие глыбы.

Ксения Мигмарова Старший бармен «встретились| поговорили» У меня сегодня выходной и хочется поспать, но иногда можно пожертвовать сном, потому что, если мы сами не уберем, никто за нас это делать не будет. У нас все хорошо, все работают дружно, возвращаем старый-добрый коммунизм. Да, тяжело, очень много грязи, снега, люди мешают уборке, водители оставляют машины. Приходится бегать, воевать, разбираться. Постоянно слышим отговорку: «Ну я на 5 минут». Вот, один так сказал, стоит уже 15 минут. Некоторые пытаются нагло залезть на стоянку. Подходишь, стучишься в окно, говоришь, что машина мешает. Водители остаются недовольны. Ну что делать? Всем надо потерпеть.

У меня из-за того, что происходит на улицах, вечно мокрые ботинки. С другой стороны — все это на руку заведениям и рестораторам, потому что люди передвигаются от точки до точки. Думаю, горожанам не стоит сидеть сложа руки. Если их что-то не устраивает, во-первых, нужно проинформировать администрацию, что коммунальщики не справляются. Но если все это не помогает, то надо брать лопату и убираться самостоятельно. Слова снег и грязь не уберут.

Александр Антонов Менеджер ресторана «Китайская квартира Брюса Ли» На прошлой неделе меня три раза чуть не прибило снегом. Я шел, а передо мной падали глыбы. Ну ничего, выжил, повезло. За нас никто этого не сделает, мы хотим, чтобы улица была более приличной, чтобы люди могли по ней ходить, заходить в рестораны. Мы чистим улицу всю зиму, поэтому это уже привычно. Что делать горожанам? Выходить, чистить снег самим. Мы поможем, чем сможем.

Дмитрий Балтычев Повар бара «Базара нет» У меня выходной, и лучшего способа его провести я не вижу. Хотя сейчас я уже немного жалею об этом, потому что это тяжело — убирать такое количество снега. Настроение портят неблагодарные люди, которые не слушают просьбы перейти на другую сторону улицы и возмущаются, если ты случайно попадаешь в них снегом. Вообще, я считаю, хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам.

Юрий Ибатулин Бармен Boozy Street Сегодня у меня выходной, как и у многих ребят из других ресторанов. Некоторые работают с вечера, поэтому пришли перед работой. Лично я просто устал наблюдать за тем, что происходит на этой улице, поэтому решил поддержать инициативу. Так как Петербург – город пожилых, то вся инициатива горожан проявляется только в похвале. Каждая бабушка считает нужным сказать, что мы молодцы, и при этом не похвалить власть.