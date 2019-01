Эта новая дисциплина помогает понять, как нейроны головного мозга реагируют на еду, которую люди поглощают в жидком виде, всасывая ее через трубку. При этом испытуемые лежат на спине, а голову их сканирует томограф. Есть ли тут добровольцы? Интересно, что теперь в меню таких замечательных ресторанов, как Mugaritz в испанском городе Сан-Себастьяне (ресторан техноэмоциональной кухней занял 9-е место в списке The Worlds 50 Best Restaurants и имеет две звезды гида Michelin – Прим. ред.) и The Fat Duck в Брэе (ресторан британского шеф-повар и алхимика кухни Хестона Блюменталя имеет три звезды Michelin – Прим. ред.), явно учитываются свойства мозга посетителей.