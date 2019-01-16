45-й президент США Дональд Трамп организовал 14 января в Белом доме прием для игроков команды по американскому футболу «Клемсон Тайгерс», которые выиграли чемпионат страны среди вузов. Несмотря на ЗОЖ-тренд по всему миру, на стол подали бургеры, пиццу, картошку фри, наггетсы и всевозможные соусы в роскошной серебярной посуде. Трампу самостоятельно пришлось составить меню для приема и оплатить заказ за свой счет из-за продолжающейся блокировки работы правительства США. Отличный пиар-ход для сетей нездорового питания. «Собака.ru» изучила историю мировых сетей фастфуда, в которой было немало смелых, но противоречивых экспериментов и представила, как могли бы выглядеть McDonald's, KFC, Subway и Carl's Junior сегодня.

KFC Как мог бы назваться: «Ресторанный дом Клаудии Сандерс, Дамы Полковника». Основатель, лицо бренда и автор курицы в смеси из трав и специй Харланд Сандерс параллельно с KFC одно время развивал кафе с похожим меню, но с названием в честь дамы сердца. Проект успешным не стал, затмить и поглотить KFC не смог. Что бы было в меню: целые куры на вертеле и кукурузные маффины В 1990-е, на волне озабоченности здоровым питанием, тридцать процентов заведений KFC ввели в качестве основного блюда Colonel’s Rotisserie Gold: куриц, приготовленных на вертеле, которые продавались целой, половиной и четвертью. Их также готовили без кожи, чтобы сделать более диетическими. Оборудование оказалось бракованным, инвестиции в размере ста миллионов долларов себя не окупили, и от продвижения этой позиции отказались. Еще один провальный продукт, на который хотели переориентировать сеть в 1990-х — кукурузные маффины. Гонка за здоровым питанием как раз и подарила название KFC, это сокращение от исходного Kentucky Fried Chicken: аббревиатура должна была отвлечь внимание от прилагательного fried, «жареный». Кто был бы лицом бренда: убийца полковника Сандерса

Cандерс, который смотрит на нас с вывески каждого KFC, владел компанией только первые пять лет. Потом, сверившись с гороскопом, сулящим удачную сделку, продал ее. Следующие почти пятнадцать лет он посвятил тому, чтобы в прессе критиковать все, что происходило с брендом и продукцией фаст-фуда с его же именем. Он настолько мешал имиджу своего экранного двойника, который вовсю рекламировал KFC, что от полковника откупились миллионом. Настоящим полковником, кстати, Сандерс не был, он работал поваром.

McDonald's Как мог бы называться: точно так же — McDonalds Придумали сеть братья Ричард и Маурис Макдональды, и назвали ее в свою честь. И если наклон «Золотых Арок» в логотипе несколько раз незначительно менялся, имя компании всегда оставалось неизменным. Первый фуд-проэкт Макдональдов, родом из семьи эмигрантов из Ирландии, был тележкой с хот-догами. Кто был бы лицом компании: Speedy Невероятно, но факт: Рональд Макдональд, которого не раз признавали самым раздражающим рекламным символом, был не всегда. С 1940 по 1967 год лицом компании был Speedy: пухленький повар в большом колпаке, у которого вместо лица была то ли булочка от гамбургера, то ли котлета. Размахивая сковородой, Speedy мчал куда-то, указывая на ноу-хау компании: быстрое обслуживание, в том числе и едоков в машинах. Хотя, на самом деле, изобретение принадлежит не им, а сети White Castle, который внедрили такую же систему обслуживания на два десятка лет раньше. Что могло бы быть в меню: национальные специалитеты — плюс к основному меню В каждой стране в Mc Donalds, кроме Бигмака и всех остальных радостей, подают что-то свое: в России поят облепиховым пуншем, в Италии предлагают панини, в Канаде на время появился МакЛобстер с рулетом из омаров, в Индонезии – МакРис, традиционный гамбургер на тосте из рисовой лепешки, в Нюрнберге – бургеры с начинкой из трех нюрнбергских сосисок и жареного лука с горчицей. У менеджмента компании были проекты по «обмену» позициями, которые в итоге стали временными тематическими меню, которые практикуются во всей сети.

Carl's Junior Как мог бы называться: Hardee's

У компания Carl Karcher Enterprises кроме Carl's Junior есть другая сеть фаст-фуда, Hardee's, со схожей специализацией — бургеры, картошка, молочные коктейли. В 2006 году всем Hardee's оставили название, но переделали и заведения, и визуализацию под Carl's Junior, хотя рассматривали и обратный сценарий: переименовать точки Carl's Junior в Hardee's. Что могло бы быть в меню: тако

В 1970-х годах компания-владелец Carl's Junior приобрела сеть фаст-фуда Taco de Carlos. Рынок мексиканского фаст-фуда был на подъеме, разогретый знаменитой сетью Taco Bell. Заведения открывали дверь в дверь, также планировалось в меню одного кафе включать специалитеты из другого. Эксперимент успеха не имел, и в 1980-х Taco de Carlos продали. Но на этом заигрывания Carl's Junior с кулинарной Мексикой не закончились: сейчас сеть реализует программу ко-брендитнга с Green Burrito. Кто был бы лицом бренда: Пэрис Хилтон (если вы ее, конечно, помните)

Если кажется, что у Carl's Junior нет собственного персонажа, то это не так: улыбчивая звездочка на логотипе — не графический элемент, а вполне самостоятельная Happy Star. Однако сеть за рубежом больше ассоциировалась с лицом светской дивы Пэрис Хилтон, которая снялась в откровенно пошлой рекламе бургера Spicy BBQ Six Dollar Burger. В ролике Пэрис в бикини намывает мочалкой бентли в лучших традициях соответствующего эстетического жанра. Отрывается от занятия она, понятно, только для того, чтобы надкусывать бугер и размазывать по себе соус. Рекламу нашли сексистской и унижающей женщин, хотя по сути от всех остальных кампаний бренда эту рекламу отличало только участие Хилтон. Рекламное видео у «Счастливой звезды» всегда получались практически порнографией, и скандалы следуют один за другим. Но время меняется – сейчас в качестве моделей берут людей, отвечающих всем представлениям о красоте.

Subway Как мог бы называться: Pete's Super Submarines

Subway назвали так не в честь метро, как думает большинство, а из-за того, что сендвич похож на подводную лодку. Собственно, и первое название точки с сендвичами было Pete's Super Submarines: предприниматель Фред де Люка одолжил у приятеля Питера Бака тысячу долларов на старт проекта и увековечил его имя. Свою компанию они называли Doctor's Associates Inc, так как первый, открывая фаст-фуд, хотел накопить на медицинскую школу, а второй — на получение степени доктора по физике. Что могло бы быть в меню: пицца

В 2006 году в американских Subway стали готовить пиццу, чтобы начинки можно было использовать не только в сабах. Она называлась Personal Pizza. Ее также, как и сендвич, делали на заказ, запекая восемьдесят пять секунд. Пицца не смогла стать конкурентом мегабутербродам, и ее убрали. Кто мог бы быть лицом: Питер Гриффин из «Американской семейки»

Гриффин, на самом деле, и был лицом рекламной кампании сети, но недолго, в 2007 году. У Subway есть еще довольно духоподъемная история, связанная с героями ее рекламы. В 1999 году в студенческом журнале Индианаполиса вышла статья, автор которой рассказывал о своем соседе, который сильно похудел, питаясь лишь в кафе Subway. Men's Health разыскал смелого диетолога — им оказался некто Джаред Фоле, его история оказалась правдивой: в местном Subway подтвердили, что видели его каждый день. Subway нанял его в качестве спикера, Subway Diet стала популярной, а сам Джаред получил прозвище The Subway Guy.