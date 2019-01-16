6 классных блюд с яйцами, чтобы собрать ваши лайки

Рекордсмен в Instagram на этой неделе — пост с куриным яйцом набрал почти 40 миллионов лайков, о чем вы и так уже знаете. Отличный повод, чтобы позавтракать яйцами. Советуем шесть если не самых выдающихся гастрономических изысков, то, по крайней мере, вкусных. Проверяли сами!