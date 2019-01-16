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6 классных блюд с яйцами, чтобы собрать ваши лайки

Рекордсмен в Instagram на этой неделе — пост с куриным яйцом набрал почти 40 миллионов лайков, о чем вы и так уже знаете. Отличный повод, чтобы позавтракать яйцами. Советуем шесть если не самых выдающихся гастрономических изысков, то, по крайней мере, вкусных. Проверяли сами!

  • Яйца бенедикт с тунцом в Kuta Bar&Kitchen в "Севкабель Порт"

  • Яйца бенедикт с красной икрой на теплой, обжаренной в масле пите, в соусе голландез в Saviv

  • Глазунья с жареным картофелем и зеленым салатом с домашними куриными колбасками с сыром в ресторане "Банщики"

  • Тост с авокадо и яйцом пашот в Kuznya

  • Шакшука в "Бабагануш" — подается с хумусом, салатом из чечевицы и питой 

  • Тосты из чиабатты с лососем слабой соли и яйцом пашот в соусе голландез в Charlie

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Автор: daryagnashko
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