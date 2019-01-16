6 классных блюд с яйцами, чтобы собрать ваши лайки
Рекордсмен в Instagram на этой неделе — пост с куриным яйцом набрал почти 40 миллионов лайков, о чем вы и так уже знаете. Отличный повод, чтобы позавтракать яйцами. Советуем шесть если не самых выдающихся гастрономических изысков, то, по крайней мере, вкусных. Проверяли сами!
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Яйца бенедикт с тунцом в Kuta Bar&Kitchen в "Севкабель Порт"
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Яйца бенедикт с красной икрой на теплой, обжаренной в масле пите, в соусе голландез в Saviv
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Глазунья с жареным картофелем и зеленым салатом с домашними куриными колбасками с сыром в ресторане "Банщики"
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Тост с авокадо и яйцом пашот в Kuznya
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Шакшука в "Бабагануш" — подается с хумусом, салатом из чечевицы и питой
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Тосты из чиабатты с лососем слабой соли и яйцом пашот в соусе голландез в Charlie
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