Michelin, Gault & Millau и The World’s 50 Best Restaurants – самые важные ресторанные рейтинга мира

В январе французский справочник Gault&Millau, он же желтый гид, выкупила семья из России. Рассказываем, в чем разница между главными рейтингами мира.

Michelin

Старый добрый Michelin, который называют красным гидом, выпущен производителем шин Андре Мишленом в 1900 году как список мест для путешественников. Рестораны в нем появились позже. Michelin еще никто не превзошел в авторитете, с которым он раздает свои звезды с 1920 года.

Ранее в красней гид попадали только проекты высокой кухни, но время требовало перемен – сейчас звездой отмечены и забегаловки на рынках (в 2016 году эксперты оценили так закусочную Tai Hwa Pork Noodle в Сингапуре).

* – очень хороший ресторан в своей категории (имеется в виду тип кухни).

** – отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута.

*** – великолепная работа шеф-повара, имеет смысл предпринять отдельное путешествие сюда

Michelin выходит в виде печатного путеводителя, у гида есть сайт и мобильное приложение. Сайт рейтинга не самый удобный на свете: там можно найти место по названию, по карте или по адресу. На каждый ресторан — минимум картинок и скупой перечень информации: телефон, три строчки описания и цены.

О том, что десант главных экспертов мира высадится в России, слухи ходят уже не первый год.