Michelin, Gault & Millau и The World’s 50 Best Restaurants – самые важные ресторанные рейтинга мира
В январе французский справочник Gault&Millau, он же желтый гид, выкупила семья из России. Рассказываем, в чем разница между главными рейтингами мира.
Michelin
Старый добрый Michelin, который называют красным гидом, выпущен производителем шин Андре Мишленом в 1900 году как список мест для путешественников. Рестораны в нем появились позже. Michelin еще никто не превзошел в авторитете, с которым он раздает свои звезды с 1920 года.
Ранее в красней гид попадали только проекты высокой кухни, но время требовало перемен – сейчас звездой отмечены и забегаловки на рынках (в 2016 году эксперты оценили так закусочную Tai Hwa Pork Noodle в Сингапуре).
* – очень хороший ресторан в своей категории (имеется в виду тип кухни).
** – отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута.
*** – великолепная работа шеф-повара, имеет смысл предпринять отдельное путешествие сюда
Michelin выходит в виде печатного путеводителя, у гида есть сайт и мобильное приложение. Сайт рейтинга не самый удобный на свете: там можно найти место по названию, по карте или по адресу. На каждый ресторан — минимум картинок и скупой перечень информации: телефон, три строчки описания и цены.
О том, что десант главных экспертов мира высадится в России, слухи ходят уже не первый год.
Gault & Millau
Произносится как «Го Мийо». Желтый гид появился во Франции в 1965 году. Его основали ресторанные критики Анри Го и Кристиан Мийо как конкурента Michelin, изначально оценивающего только рестораны высокой кухни. Gault & Millau фокусировался на проектах новой волны (nouvelle cuisine). Спустя десятилетия эти различия стерлись.
Эксперты Gault & Millau посещают рестораны анонимно и начисляют каждому проекту от 1 до 20 баллов, заведения, получившие меньше 10, в справочник не попадают. Нынешняя система оценки — «колпаки». Каждый проект оценивают по списку из 200 вопросов, 60% касаются еды (креативность шеф-повара и его навыки, сезонность, гармоничность вкусовых сочетаний, качество продуктов и другие критерии), 40% – всего остального: атмосферы, интерьеров, сервиса.
5 колпаков — 19–19,5 и 20;
4 колпака — 17–18,5;
3 колпака — 15–16,5;
2 колпака — 13–14,5;
1 колпак — 11–12,5;
0 колпаков — 10–10,5.
В 2017 г. Gault & Millau появился в России, пока что в него вошли только московские проекты, ни один из них не смог получить максимальное количество баллов. Четыре колпака достались ресторанам White Rabbit, Selfie и Savva.
В январе 2019 года гид выкупили россияне. Справочник, как и Michelin, выходит в печатной версии, в виде сайта и мобильного приложения.
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Osteria Francescana в итальянской Модене – лучший ресторан мира 2018 года по версии международного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants. Шеф-повар – Массимо Боттура.
The World’s 50 Best Restaurants
Рейтинг лучших ресторанов мира, который с 2002 года ежегодно составляет британский журнал Restaurant на основании тайного голосования среди более чем 1000 рестораторов, шеф-поваров, фуди и гастрожурналистов. Этот список придумал британский журналист Джо Уорвик как современную альтернативу закостеневшему красному гиду – Уорвик также известен как автор ежегодной книги-справочника Where Chefs Eat.
Если Michelin и Gault & Millau оценивают рестораны на уровне города и страны с помощью международных анонимных инспекторов, которые сами оплачивают счет, то The World’s 50 Best Restaurants отбирает всего 100 ресторанов по всему миру на основании голосования 100 экспертов – их имена не разглашаются. В этот рейтинг от России регулярно попадают только московские проекты, в 2018 году White Rabbit с кухней Владимира Мухина занял 15 строчку, Selfie во главе с шефом Анатолием Казаковым – на 70 месте, а Twins Garden братьев Березуцких – на 72.
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Артем Перук, Игорь Зернов, Михаил Мельник и Николай Киселев на церемонии The World's 50 Best Bars в Лондоне
The World’s 50 Best Bars
Ежегодная главная премия в барной индустрии вручается с 2009 года в Лондоне, список составляет журнал Drinks International на основе голосования полутора сотен экспертов из сорока стран. За всю историю премии в первые 50 лучших не попадал ни один бар из Петербурга. Но в 2018 году 39 место в рейтинге занял мексиканский спикизи-бар El Copitas. В 2017 году команда оказалась на 70-й строчке, а в 2016-м — на 76-й.
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