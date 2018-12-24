12 вещей, за которые мы ненавидим рестораны Петербурга

Следопыт общепита Анастасия Павленкова написала для «Собака.ru» традиционную колонку с листингом антитрендов-2018, собрав все, что заслужило осуждения в прошедшем году. Также читайте 9 вещей, которых катастрофически не хватает ресторанной жизни Петербурга.

Копирование форматов Взбесивший принтер – теперь и в Петербурге! Все, что симпатично и свежо, копируют безыдейные рестораторы, сводя обаяние затей на нет. Плодятся дайнеры с нажористыми роллам, с месяц предпринимателей будоражили покерии, теперь пресс-релизы начинаются с «простите, но это раменная». Прислушайтесь к Толстому: открывать общепит нужно только тогда, когда ты не можешь его не открывать.

Ненужные конкурсы В понятном желании освоить маркетинговые бюджеты брендов из большого мира водки и кастрюль рекламные агентства забывают придумать что-то остроумнее унылых кулинарных состязаний, о существовании которых не подозревают даже те, кого записали в участники и жюри.

Панибратство персонала зала Информированное согласие? Не слышали. Как-то я попросила к рыбе вместо белого — красное, сомелье начал: давайте все-таки семийон, и, клянусь, он был в бокале раньше, чем я успела даже кивнуть. #metoo может сказать и редактор бьюти «Собака.ru» Алла Шарандина: официант однажды отчитал ее за заказ недостаточно дорогого вина. Пусть это звучит заносчиво, но настаивать на своем мнении стоит тогда, когда интерес к нему хоть как-то обозначен.

Затянутые ужины За столом не как в постели: главное не число позиций в дегустационном сет-меню, а скорость подачи этих 8–16 перемен блюд. Если не можете организовать ритмичную выдачу курсов с разницей в 10–15 минут (равняйтесь на Блинова!), то и не беритесь: кульминации с десертом через три часа после комплимента никто не дождется. Также по-прежнему достойны осуждения сет-ужины с повесткой необязательной, а то и случайной как лайк в «Тиндере» в субботнюю ночь. Чтобы отменить планы на вечер и выехать навстречу гастроэкспириенсу — таких предложений петербургские рестораторы за 2018 года сделали не больше десятка раз.

Дурное пиво в рюмочных Не подумайте, я бесконечно ценю кружку разливного за сто пятьдесят рубчиков. Но почему это должен быть мыльный продукт жизнедеятельности, а не условные карельское, дворцовое или хвойное — бодрые местные сорта? Рядом с вашей рюмочной в пивной разливайке их можно взять за восемьдесят — пользуйтесь: будет вполне нормальная маржа.

За столом не как в постели: главное не число позиций в дегустационном сет-меню, а скорость подачи этих 8–16 перемен блюд.

Пудра Мы переждали смутное время усов молодого гороха и «земли», выжили в эпоху съедобных цветков и «снега» — все это — приемы декорирования блюд, которые повара считали за дело чести использовать на каждой тарелке. Теперь в прошлом надо оставить «порошу» — всякие вездесущие пудры, посыпки и порошки.

Заездившиеся фуд-траки Увы, общепит не успевает за урбанизацией: даже в Севкабель Порт хочется собрать собственную корзину для пикника — между опенэйрами давно колесят одни и те же фуд-траки с плескавицами и вафлями.

Дизайн санитарных узлов Даже неловко, но кто-то наконец должен задать вопрос дизайнерам интерьеров, почему простые, понятные и удобные замки они считают личным оскорблением и ставят такие щеколды, что гуманитарию о походе в уборную лучше забыть.

И еще немного про дизайн Круговорот общепита в Петербурге таков, что лучшие и любимые рестораторы часто въезжают в заведения, оставленные другими лучшими и любимыми рестораторами. Потолки перекрашивают из кремового в сливочный, полы – из баклажанового в сливовый. Вроде – как иначе, но есть в этом что-то диссонирующее с осознанным потреблением. Тем более, что почти все ресторанные интерьеры в Петербурге в итоге, мягко говоря, не из прицкеровских работ.

Слишком гибкий график Вы пробовали поправить здоровье в баре с утра «Блади Марией» или хоппи-милком в центре города? И не пытайтесь — это невозможно. Одни во славу рентабельности открываются в 16.00. Другие — в 14.00, но на деле по ситуации. Третьи — с 12.00, но и это обычно не точно.

Боулы Повара посчитали круглую форму миски индульгенцией, позволяющей сложить в нее любой некондиционный стафф и включить это в меню. У вас есть строгая бабуля? Спалите крупу, накиньте на нее уставшую от бытия лососину или тоскующий по утилизации банан и скажите, что это «боул» — через секунду он будет надет вам на голову. И слово-то какое бесячее — боул.