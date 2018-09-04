Как пиво помогло Петру I при строительстве Петербурга
Ресторанная группа .Dreamteam выпустила книгу «Истории в бутылке» с байками о пенном напитке: как связаны пиво и церковь, что пили в Древней Руси и как на пивоваренном деле отражались войны. Мы публикуем отрывок об имперском стауте и роли пенного при строительстве Петербурга.
Имперский подгон
Император Петр I на голову превосходил окружающих как по росту, так и по качествам своего характера. Смелейший на поле боя, самый дальновидный — в вопросах управления государством, самый удалой и пьющий — во время бурных застолий.
У царя в обычае было употреблять водку в количестве, которое свело бы неопытных в могилу. К сожалению, пьянству предавался и русский народ, не все представители которого обладали петровской устойчивостью к алкоголю. Петр осознал проблему и решил, что подданным пора трезветь. Он устремил свои взоры на Запад, чтобы найти европейскую управу на свойственную россиянам тягу к крепким напиткам.
После нескольких лет, проведенных в Амстердаме, в 1698 году Петр прибыл в Лондон. Там он снял жилье над пабом прямо на набережной Темзы, на Норфолк-стрит. В Англии Петр ежедневно знакомился с работой порта и верфей и сам с удовольствием работал руками, а ночами — вместе со свитой пробовал любимые корабельщиками темные сорта пива.
В августе 1698-го в Россию вернулся полный сил правитель, который подтвердил, что его народу надлежит вести образ жизни трезвый и бодрый. Сам Петр удовлетворился лишь бодростью. Он начал военную реформу и через несколько лет в захваченном у шведов устье Невы повелел возвести Петропавловскую крепость, а год спустя определил Петербург столицей.
Желая ускорить возведение города и поддержать рабочих, страдавших от жажды, Петр I повелел выдавать им пиво. Архитекторам Петербурга — темные сорта, доставленные из Англии, строителям же — продукцию местных пивоварен, произведенную с учетом многовековых местных традиций.
Россия при всей своей славе водочной державы на самом деле не всегда была таковой. Еще князь Владимир, в конце X века выбравший для своего народа православие, а не, например, ислам, в том числе из-за разного отношения религий к алкоголю, отдавал предпочтение меду, квасу и пиву. С водкой же на Руси познакомились намного позднее — самое раннее упоминание о ее изготовлении датируется только 1558 годом, — но надолго и всерьез.
При Петре I пиву удалось снова перехватить повестку. Ему отдавали предпочтение не только жители городов, относившиеся к среднему и высшему классу, но и самая бедная часть крестьянства. Однако продолжалось это недолго. «Западный ветер» стихал по мере того, как Петр становился старше, да и трезвая жизнь народа уже не считалась важнейшим вопросом. К тому же у водки было важное преимущество: она приносила государству ощутимый доход.
Первые десятилетия после Петра были отмечены серией дворцовых переворотов. Пиво при дворе, конечно, пили, но предпочтения все же сместились к напиткам французским — вину и коньяку. Вновь в тренде пиво оказалось только в 60-х годах XVIII века, при взошедшей на трон уроженке Германии Екатерине II. Ее отец даже послал дочери пиво, сваренное в Цербсте, в качестве свадебного напитка. В XVIII веке главным поставщиком пива на мировой рынок оставалась Британия, а самым большим спросом пользовались темные сорта — портеры и стауты. И если первые были доступны в том числе среднему классу, то стауты считались элитным напитком, предпочтение которым отдавали многие титулованные особы. Благодаря этому появился так называемый имперский стаут, а чуть позже родилась и его русская разновидность.
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Знаменитые петровские ассамблеи можно достаточно точно охарактеризовать одним из распоряжений Петра Великого: «Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься». С. Хлебовский «Ассамблея при Петре I», 1835 год, Русский музей.
Русский имперский стаут обязан своим происхождением сложным условиям доставки напитка. Кратчайший путь из Британии в Петербург пролегал через море, но постоянная качка и неприемлемые для нормального хранения пива погодные условия приводили к тому, что к моменту прибытия судна к берегам России стаут превращался в настоящую бурду.
Чтобы не терять выгодный рынок, британские пивовары решили повысить плотность пива, а сделать это они могли только одним путем — увеличив закладки солода, что в свою очередь привело к увеличению содержание в пиве алкоголя. Таким образом достигалось и еще одно преимущество: напиток оказывался надежно защищен от воздействия различных инфекций и бактерий, что обеспечивало неторопливое созревание стаутов в долгом морском путешествии.
Так появился русский имперский, который отличался от других стаутов большей крепостью и темным, практически непрозрачным цветом. Легенда гласит, что первой всю прелесть нового сорта оценила именно Екатерина II. На нужды двора она ежегодно заказывала в Лондоне огромную партию крепкого темного пива. Екатерина также призвала нанимать в русские пивоварни английских мастеров. Впрочем, фактических подтверждений этой красивой истории не сохранилось.
Зато достоверно известно, что одновременно с обновлением отечественного пивоварения процветала и торговля. Импорт пива в Россию за время правления Екатерины вырос в десятки раз. Английский путешественник Вильям Кокс вспоминал в 1784 году свой визит в Петербург: «...никогда не доводилось мне пробовать лучшего и более насыщенного английского пива и портера». С 1793 по 1795 год пива в страну ввезли на сумму в 500 000 рублей. Для сравнения — специй за это же время закупили только на 250 000. Но общего направления русской питейной культуры Екатерина изменить не смогла. Употребление водки выросло за XVIII век в 2,5 раза, та же тенденция сохранялась и позже. Однако начиная с 90-х годов уже XX века пиво в России снова перешло в рост, и в наши дни пиву отдают предпочтение перед водкой преимущественно образованные горожане».
Со временем европейские монархии приходили в упадок, аристократия сходила с исторической сцены, уступая ведущую роль среднему классу. Для пивоваров итогом этого процесса стало снижение потребления стаутов, которые продолжали оставаться напитками для избранных. В начале XX века их и вовсе перестали выпускать массово, сохранив производство только на частных пивоварнях. Однако не так давно с забытых рецептов стаутов сдули пыль. Первым это сделал владелец пивоварни из английского города Тадкастера Самуэл Смит. И начал он именно с русского имперского стаута. Чуть позже выпуск этого напитка возродили и в США.
Современная технология приготовления имперских стаутов представляет собой сложный многоуровневый процесс, который длится больше года. После процедуры варки, также имеющей свои особенности по сравнению с производством обычных сортов пива, стауты на несколько месяцев помещают в бочки, затем их разливают в бутылки и оставляют дозревать. Именно эта стадия и продолжается примерно год, хотя эксперты говорят, что хороший стаут сродни доброму вину, которое с увеличением срока выдержки лишь приобретает богатый вкус.
Само название этого стиля «имперский» настолько величественное и суровое, что многие решили его позаимствовать. В наши дни имперским может быть не только стаут, но и портер или, например, IPA. В целом, это довольно интересное и комплексное явление, которое заставляет нас в очередной раз задуматься на тему, что такое пиво и существуют ли у него какие-либо ограничения».
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Книгу «Истории в бутылке» можно приобрести в книжном магазине «Подписные издания» и во всех заведениях .Dreamteam.
Об издании
«Истории в бутылке» – небольшая книга, в которой собраны байки о пенном напитке. Она поделена на 18 глав, каждая из которых посвящена определенной теме: пиво и церковь, что пили в Древней Руси и в СССР, как на пивоваренном деле отражались войны и так далее.
Издание вышло как часть одноименного проекта, посвященного десятилетию бутик-бара, с которого началась история ресторанной группы .Dreamteam (помимо «Пивной карты», сюда входят Smokey Bones, Smoke BBQ, «Траппист», «Форно Браво», «Фарш & бочка», Bombay. Carry & Ale). «Пивная карта» была основана в 2008 году. На сегодня в меню бутика – более 400 видов пива, бутылочного и на кране.
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