В августе 1698-го в Россию вернулся полный сил правитель, который подтвердил, что его народу надлежит вести образ жизни трезвый и бодрый. Сам Петр удовлетворился лишь бодростью. Он начал военную реформу и через несколько лет в захваченном у шведов устье Невы повелел возвести Петропавловскую крепость, а год спустя определил Петербург столицей.

Желая ускорить возведение города и поддержать рабочих, страдавших от жажды, Петр I повелел выдавать им пиво. Архитекторам Петербурга — темные сорта, доставленные из Англии, строителям же — продукцию местных пивоварен, произведенную с учетом многовековых местных традиций.

Россия при всей своей славе водочной державы на самом деле не всегда была таковой. Еще князь Владимир, в конце X века выбравший для своего народа православие, а не, например, ислам, в том числе из-за разного отношения религий к алкоголю, отдавал предпочтение меду, квасу и пиву. С водкой же на Руси познакомились намного позднее — самое раннее упоминание о ее изготовлении датируется только 1558 годом, — но надолго и всерьез.

«У водки было важное преимущество: она приносила государству ощутимый дохо»

При Петре I пиву удалось снова перехватить повестку. Ему отдавали предпочтение не только жители городов, относившиеся к среднему и высшему классу, но и самая бедная часть крестьянства. Однако продолжалось это недолго. «Западный ветер» стихал по мере того, как Петр становился старше, да и трезвая жизнь народа уже не считалась важнейшим вопросом. К тому же у водки было важное преимущество: она приносила государству ощутимый доход.

Первые десятилетия после Петра были отмечены серией дворцовых переворотов. Пиво при дворе, конечно, пили, но предпочтения все же сместились к напиткам французским — вину и коньяку. Вновь в тренде пиво оказалось только в 60-х годах XVIII века, при взошедшей на трон уроженке Германии Екатерине II. Ее отец даже послал дочери пиво, сваренное в Цербсте, в качестве свадебного напитка. В XVIII веке главным поставщиком пива на мировой рынок оставалась Британия, а самым большим спросом пользовались темные сорта — портеры и стауты. И если первые были доступны в том числе среднему классу, то стауты считались элитным напитком, предпочтение которым отдавали многие титулованные особы. Благодаря этому появился так называемый имперский стаут, а чуть позже родилась и его русская разновидность.