18+

10 вещей, которые сделают нас счастливее

Казалось бы, сервисами доставки готовых блюд сейчас уже никого не удивишь. Но у нового «Баланса Вкуса» получилось. Рассказываем о 10 особенностях проекта, которые сделают каждого чуточку счастливее.

Жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить? Большинство из нас, несомненно, выберет второй вариант. Неудивительно, что все популярнее становятся сервисы доставки готовых ужинов или полноценных рационов: с ними остается гораздо больше времени на работу, фитнес и другие дела и увлечения. На этом поле играет и новый проект «Баланс Вкуса» — здоровые рационы с ресторанной подачей и ежедневной доставкой.
 
«Баланс Вкуса» — это множество предложений как по формату (индивидуальные, семейные, корпоративные, детские и т.д.), так и по содержанию: программы на разное количество калорий (от 850 до 2400 ккал), постное и вегетарианское меню, индивидуальные решения и т.д. Но все их объединяет одно — возможность стать счастливее.

 

1. Во-первых, это красиво: ресторанная подача

«Баланс Вкуса» — прекрасная находка для тех, кто «любит глазами»: упаковка блюд — пожалуй, лучшая в визуальном плане из всех подобных сервисов. Даже цвета приборов подобраны в соответствии с цветами компании! В общем, коробочку «Баланс Вкуса» не стыдно достать на людях.

Не меньше внимания уделено и оформлению блюд: они украшены веточками зелени, зернами граната, кусочками запеченного перца или специями. Такая красота кажется особенно уместной в программе «Правильное питание» на 850 ккал. Каждой позицией из меню наедаешься уже хотя бы из-за ее вида: ничего общего с унылыми и невнятными блюдами, с которыми обычно ассоциируется диета. «Баланс Вкуса» — это визуальное удовольствие.

2. ЗОЖ: питаешься полезно

Одна из главных трудностей сбалансированного питания — необходимость все время напрягать голову сложной математикой. Конечно, количество белков, жиров и углеводов (БЖУ) в том или ином блюде можно рассчитать с помощью специальных онлайн-калькуляторов, но обычно в них представлены лишь простейшие ингредиенты: курица, рыба, овощи, яйца, йогурт, и ни шагу в сторону. Рассчитать БЖУ каких-нибудь замысловатых роллов или сложносочиненного салата не представляется возможным, поэтому диетический рацион в его привычном понимании довольно быстро надоедает или перестает быть таким уж правильным.

«Баланс Вкуса» — это уникальная команда профессионалов, в числе которых врач-диетолог, фитнес-тренер и фуд-психолог. Они виртуозно считают БЖУ, составляют порции с точностью до грамма и правильно распределяют баланс калорий в течение дня: завтрак и обед — по 30%, ужин — 20%, второй завтрак и полдник — по 10%. Придерживаются норм классической диетологии с пятью приемами пищи и оптимальным балансом питательных веществ: 20–25% белков, 35% жиров и 40–45% углеводов.

Дело не только в количестве питательных веществ, но и в их качестве. В рационе «Баланс Вкуса» исключены рафинированные углеводы: они нагружают поджелудочную железу, содержат много бесполезных калорий. Вместо них — обилие свежей зелени, овощей и фруктов (доставку осуществляют каждый день!). Термическая обработка сведена к минимуму, что позволяет сохранить витамины и микроэлементы.

3. Чувствуешь заботу: все для клиента

Многие сервисы подписки на обеды и ужины, которые предстоит приготовить самостоятельно, грешат одной общей особенностью: продукты привозят на несколько дней вперед. Понятно, что вакуумные упаковки спасают положение, но все равно никуда не деться от предательского чувства: зачем переплачивать за курицу четырехдневной давности, пусть даже и аккуратно нарезанную на кусочки?

«Баланс Вкуса» решает это кардинальным образом: еду доставляют каждый день, включая выходные. Клиент может выбрать любой интервал доставки с точностью до часа. Утренняя доставка с 6:00 до 12:00 бесплатна.

Помимо разнообразных готовых программ, в «Балансе Вкуса» могут составить и индивидуальную, исходя из потребностей конкретного человека. Диетолог обсуждает с клиентом все задачи, аллергены, любимое/нелюбимое.

4. Привет, тело мечты

Какая бы задача ни стояла — похудеть (быстро или постепенно), работать на массу, придерживаться поста, очистить организм и т.д., — она успешно решается с «Балансом Вкуса». Программы действительно разнообразны:

— правильное питание 850, 1200, 1500, 1800, 2000, 2400 ккал
— вегетарианские на 1200 и 1800 ккал
— постные на 1200 и 1800 ккал
— детокс-программа очищения организма

И это не считая индивидуальных меню! А оно незаменимо для тех, кому требуется особая забота: кормящим мамам, людям с ограничениями в питании. Программа питания в этом случае составляется после личной консультации с диетологом с учетом пожеланий и потребностей клиента.

«Баланс Вкуса» подходит еще и тем, кто все никак не может начать — например, откладывает старт диеты на понедельник и годами не может влезть в эталонные джинсы. Всего неделя с правильно подобранной программой помогает понять, какого размера должны быть порции, как сочетать продукты, настраивает правильный режим питания, который затем уже проще поддерживать самостоятельно. Хотя, привыкнув к ежедневной заботе, возвращаться на самообслуживание не очень-то хочется.

5. Это просто вкусно: новые блюда каждый день

«Мы хотим, чтобы наш клиент ждал следующего дня, как Деда Мороза в детстве», — заявляют создатели «Баланса Вкуса». И держат слово! Блюда максимально разнообразны и не повторяются в меню более месяца.

Программы, даже самые низкокалорийные, развеивают миф о том, что полезное и вкусное — две несовместимые вещи. Профессиональные шефы готовят изобретательно и с учетом актуальных трендов. Люля из индейки с йогуртом и лимоном, судак су-вид, киноа с овощами, креветки с зеленью и хумусом, марсельский суп с морепродуктами, салат из кенийской фасоли с овощами, ростками сои и кунжутным маслом — вот лишь некоторые выдержки из меню. В общем, никаких отварных грудок и прочей навевающей тоску диетической классики — все гораздо интереснее.

Чтобы познакомиться с «Балансом Вкуса», вовсе не обязательно заказывать полноценную программу обедов. Кроме них, компания предлагает, например, конфеты из сухофруктов и орехов, диетические торты и другие полезные сладости — все это можно приобрести отдельно, чтобы порадовать себя без вреда для фигуры.

6. Время на жизнь

Сколько времени каждый из нас тратит на покупку и приготовление пищи? Масштабный опрос более 27 тысяч человек в 22 странах мира вывел средний показатель около 6,5 часа в неделю, жители нашей страны тоже называли примерно такой временной отрезок.

Конечно, некоторые люди просто любят готовить, но большинство предпочло бы потратить эти драгоценные часы жизни на что-то более полезное и интересное, посвятить их семье, близким или любимому делу. За 6,5 часов можно сходить на три сеанса в кино, посмотреть целый сезон сериала, провести несколько полноценных тренировок или, в конце концов, просто заработать гораздо больше денег, чем получается сэкономить, когда готовишь еду самостоятельно. «Баланс Вкуса» берет на себя заботу о теле и помогает высвободить время для главного — жизни.

7. Бюджет не страдает

Сколько в среднем тратит житель мегаполиса на еду в месяц? Ночные магазины по дороге с работы, бизнес-ланчи по соседству с офисом, ужины с коллегами в модных ресторанах, выезды на рынок за полезной и экологичной едой в выходные. В результате получается не меньше 25–30 тысяч рублей на человека. «Баланс Вкуса» позволяет не тратить время и силы за те же деньги.

8. Чистота — залог здоровья

Чтобы вернуть здоровый цвет лица и забыть о хронической усталости, можно, конечно, уехать на пару месяцев на каникулы под пальму, но согласитесь, мало у кого есть такая возможность. Именно поэтому в последние годы столь популярны различные программы детокса: они позволяют убрать последствия всевозможных излишеств и просто жизни в большом городе.

Детокс от «Баланса Вкуса» помогает лучше себя чувствовать и лучше выглядеть. В рацион входят смузи, соки, супы и салаты из овощей и фруктов. Они богаты очищающими пищевыми волокнами, витаминами и антиоксидантами, что способствует эффективному выводу токсинов и шлаков. В меню отсутствуют потенциальные аллергены (молочные продукты, яйца, глютен), зато присутствует оптимальное сочетание витаминов и микроэлементов.

В результате усталость и плохое настроение как рукой снимает, улучшается состояние кожи, волос и ногтей, повышается качество сна и качество жизни в целом.

9. Забота о себе и семье

«Баланс Вкуса» когда-то начинался как семейный проект: сестра попросила брата, владельца ресторана, подобрать ей программу для похудения после рождения второго ребенка. Шеф-повару была поставлена задача — и молодая мать за полгода постройнела на 12 кг. Глядя на впечатляющие результаты, к проекту присоединились и друзья. Так камерная история постепенно разрасталась, не теряя при этом суть — правильное питание как забота о себе и своей семье.

Готовые рационы «Баланс Вкуса» позволяют, например, снять часть забот с кормящей матери, заказать меню для ребенка и быть уверенным, что он получает все необходимое, да и просто, в конце концов, позаботиться о себе.

10. Забота об экологии

Ничто так не поднимает самооценку, как ощущение, что делаешь что-то полезное. Заказывая рационы «Баланс Вкуса», можно уже одним этим фактом снизить негативное воздействие на окружающую среду. Вся упаковка, посуда, приборы и пакеты сделаны не из пластика, а из биоразлагаемого материала. Конечно, это не решит проблему тонн пластика, которые ежегодно попадают в Мировой океан, но почему бы не внести свою лепту в борьбу с ней? С малого начинается большое! «Баланс Вкуса» — это ответственное отношение к себе, своему телу и экологии.

Проект постоянно растет и развивается. В планах выход на петербургский рынок. Сейчас фабрика кухни «Баланс Вкуса» может обслуживать до 1000 человек в день: 350 кв. м площади, команда из 20 поваров, шеф-повар, бренд шеф-повара. Собственная служба логистики и качественный клиентский сервис — залог того, что покупатели получат все в срок и с улыбкой. И тут мы все с благодарностью улыбаемся в ответ.

 

Выберите свой «Баланс Вкуса».

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров