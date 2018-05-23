2. ЗОЖ: питаешься полезно

Одна из главных трудностей сбалансированного питания — необходимость все время напрягать голову сложной математикой. Конечно, количество белков, жиров и углеводов (БЖУ) в том или ином блюде можно рассчитать с помощью специальных онлайн-калькуляторов, но обычно в них представлены лишь простейшие ингредиенты: курица, рыба, овощи, яйца, йогурт, и ни шагу в сторону. Рассчитать БЖУ каких-нибудь замысловатых роллов или сложносочиненного салата не представляется возможным, поэтому диетический рацион в его привычном понимании довольно быстро надоедает или перестает быть таким уж правильным.

«Баланс Вкуса» — это уникальная команда профессионалов, в числе которых врач-диетолог, фитнес-тренер и фуд-психолог. Они виртуозно считают БЖУ, составляют порции с точностью до грамма и правильно распределяют баланс калорий в течение дня: завтрак и обед — по 30%, ужин — 20%, второй завтрак и полдник — по 10%. Придерживаются норм классической диетологии с пятью приемами пищи и оптимальным балансом питательных веществ: 20–25% белков, 35% жиров и 40–45% углеводов.

Дело не только в количестве питательных веществ, но и в их качестве. В рационе «Баланс Вкуса» исключены рафинированные углеводы: они нагружают поджелудочную железу, содержат много бесполезных калорий. Вместо них — обилие свежей зелени, овощей и фруктов (доставку осуществляют каждый день!). Термическая обработка сведена к минимуму, что позволяет сохранить витамины и микроэлементы.