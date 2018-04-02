Корюшка пришла: лучшие спецпредложения в ресторанах Петербурга

Классика

Почти все сходятся на том, что главная сезонная рыба весны лучше всего в самом простом рецепте: обвалять в муке и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. Так ее делают в «Белке» — сопровождая репчатым луком и картофелем айдахо или в «Рубинштейне»: когда цены у рыбаков станут демократичнее, здесь обещают устроить специальный воскресный бранч. Во многих ресторанах корюшку и жарят, и коптят: например, в Юнга Seafood, в загородном ресторане "Rыба на Даче", в сети «Пряности и радости» или в хорошем рыбном ресторане RoseMary — тут также добавляют свежую зелень и лимон-гриль.