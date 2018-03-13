Правительство хочет запретить крафтовое пиво в России. Что делать??

Почему они вдруг вспомнили про лицензирование?

Разговоры о лицензировании пивоварения, об установке счетчиков на малых пивоварнях и о введении акцизных марок для пива и сидра идут уже много лет. Мы уже устали от мучительного ожидания всех этих мер: закроемся-таки в следующем году или попозже. Что у них там в Правительстве происходит на совещаниях — мы не знаем: это закрытая от всех система, без обратной связи.

Лицензирование — это необходимость получить разрешение, чтобы начать заниматься бизнесом в данной сфере. Как сказано в законе, лицензируются виды деятельности, которые могут нанести ущерб законным интересам и правам граждан, то есть их безопасности, жизни, здоровью. Во всём мире давно поняли, что для заботы о здоровье граждан надо поддерживать мелких производителей вина, пива и натурального сидра, а не водочные заводы. У нас же до сих пор огромный перекос в потреблении в сторону крепкого алкоголя. Пивовары и сидроделы, особенно мелкие и локальные, минимально криминализированы и пытаются работать честно, а самый черный рынок все еще — это производство спирта.