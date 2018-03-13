Правительство хочет запретить крафтовое пиво в России. Что делать??
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Правительство РФ в очередной раз поднимает вопрос об ужесточении регулирования рынка пивоваренной продукции. Пивовар Алексей Белецкий, запустивший узнаваемый бренд крафтового пива и сидра On The Bones по всей России, со знанием дела объясняет, чем это грозит.
Чем Правительству РФ не угодило пиво?
Правительство РФ поручило Минфину разработать предложения по введению лицензирования оборота пивоваренной продукции — в том числе сидра и медовухи. Декларируется, что мера направлена против недобросовестных производителей, которые под видом качественных напитков делают раствор спирта, краски и воды. При этом все малые пивовары и бары и так обязаны иметь систему отчетности ЕГАИС — дополнительная административная нагрузка грозит им немалыми расходами. Также все отмечают, что индустрия пивоварения и так достаточно прозрачна, а количество нелегальных бутылок в ней гораздо меньше, чем среди крепкого алкоголя — получается, лицензирование, которое для него обязательно уже много лет, этому не препятствует.
Почему они вдруг вспомнили про лицензирование?
Разговоры о лицензировании пивоварения, об установке счетчиков на малых пивоварнях и о введении акцизных марок для пива и сидра идут уже много лет. Мы уже устали от мучительного ожидания всех этих мер: закроемся-таки в следующем году или попозже. Что у них там в Правительстве происходит на совещаниях — мы не знаем: это закрытая от всех система, без обратной связи.
Лицензирование — это необходимость получить разрешение, чтобы начать заниматься бизнесом в данной сфере. Как сказано в законе, лицензируются виды деятельности, которые могут нанести ущерб законным интересам и правам граждан, то есть их безопасности, жизни, здоровью. Во всём мире давно поняли, что для заботы о здоровье граждан надо поддерживать мелких производителей вина, пива и натурального сидра, а не водочные заводы. У нас же до сих пор огромный перекос в потреблении в сторону крепкого алкоголя. Пивовары и сидроделы, особенно мелкие и локальные, минимально криминализированы и пытаются работать честно, а самый черный рынок все еще — это производство спирта.
Может, это и хорошо? Как сейчас вообще контролируется качество?
Люди, занимающиеся крафтом в России сейчас — энтузиасты и фанатики своего дела, идущие наперекор бюрократии и выживающие на высококонкурентном рынке. И мы еще умудряемся становиться известными в мире — во многом благодаря коллаборациям с зарубежными звездами пивоварения. Если действовать по уму, для мелких производителей сейчас надо заменять безумную отчётность, отнимающую почти все силы, на что-то вроде патента, и через несколько лет потенциал этих людей перевернет пивоварение во всём мире.
Поэтому особенно грустно, что над ними продолжает висеть дамоклов меч лицензирования. По сути и сейчас действует двойной контроль одной и той же партии пива. Сначала производители и оптовое звено подают декларации о проданных объемах и дублируют эти сведения в электронном документообороте — системе ЕГАИС. Бары, которые принимают эти закупки, также обязаны их задекларировать и учесть их в ЕГАИС. На всё это в каждой организации уже сейчас выделено 1-2 сотрудника, что критически много для малого бизнеса. ЕГАИС неумолим, и его наличие на всех этапах продажи пива уже сейчас прекрасно отслеживается.
Чем же так плохо это лицензирование?
Лицензирование — совсем другой уровень: это очень дорого. Оно убьет 90% мелких, локальных и творческих пивоварен, которые придумывают самые интересные сорта пива, выступают с ними на международных фестивалях и создают достойную альтернативу импорту. Про российский сидр и гаражное вино вообще можно сразу забыть. При этом реформы никак не отразятся на производителях, которые как обходили ЕГАИС и декларирование, так и будут обходить. То есть от любых ужесточений выиграют нелегалы и проиграют "белые" производители, качество продукции ухудшится, а заодно увеличится штат чиновников и доходы структур, которые будут помогать с получением лицензий. Глупо и трагично, что Правительство даже не то, чтобы специально гробит талантливых предпринимателей, а просто не знает об их существовании. Оно затевает передел рынка крупных игроков, а мелкие просто попадают под раздачу. Похоже, сейчас то, что может нанести ущерб законным интересам граждан, их правам, безопасности, жизни и здоровью — это деятельность самого Правительства.»
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