Как отличить хорошую кофейню от полного провала?

координатор Specialty Coffee Association в России, Torrefacto:

«Есть несколько критериев, которые в идеале должны совпасть. Тогда будет очень хорошо.

Во-первых, это люди и их отношение к тому, что они делают. Они должны быть дружелюбными, увлечёнными, они должны действительно хотеть делать то, что они делают, быть незаносчивыми — это важно. Оборудование — когда ты видишь хорошее оборудование в кофейне в совокупности с нормальными людьми, это зачастую свидетельствует о том, что там всё будет в порядке. Наличие альтернативных способов приготовления — это тоже плюс.

Кофейные примочки: хорошие кофейные журналы, колесо вкусов. Также хорошо, если есть расширенная информация о зерне, на котором готовится кофе.

Понятно, что по отдельности это не работает. Если у тебя висит колесо вкуса — не факт, что у тебя будет хороший кофе. Если у тебя стоит Marzocco — не значит, что у тебя будет хороший кофе. Но чем больше у тебя таких факторов сочетается, чем больше ты находишь таких подтверждений, тем больше вероятность того, что кофейня будет хорошей».