Сырррррники! Но перед рецептом неласковая прелюдия, она обязательна, потерпите. Через неделю в Москве со мной случается "синдром Божены" — я начинаю всем возмущаться и на каждом углу жра... заказывать сырники и сырниками же возмущаться. Так как в большинстве мест "для шикарного столичного завтрака" их есть совсем невозможно. Это не Сырники! И вынуждена признать, что несмотря на любовь мою исключительную к Александру Раппопорту, его злачным местам и непростому характеру, Настоящие Редкие Сырники готовят в ресторанах «Воронеж» и Dr. Живаго (Юрий Андреевич). Так что — работники общепита и просто сочувствующие, о наболевшем. СЫРНИК — это пушистое, томное, нежное и заставляющее вспомнить о первом велосипеде творожное ОБЛАКО, а не резиновый кислый, опавший, как испуганный — эээ (неценз.) — блин. Но вы, в общей массе, так почему-то решили. Поэтому, извините, за резкость (см. выше синдром) и пишите рецепт из «Воронежа». Не поленилась, сняла, чтобы видно со всех прекрасных сторон и не по бесчувственным буквам. Накоплено яростью. *выдохнула* Итак!

Для 25 сырников (сами делите, сколько вам):

1 кг хорошего жирного творога,

5 яиц,

200 г сахарного песка,

80 г муки,

3 г ванильного экстракта или 2 пакетика ванильного сахара.