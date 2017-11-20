Рецепт идеальных сырников (Ника Белоцерковская проверяла — горячо рекомендует!)
Популярный кулинарный блогер и основатель журнала «Собака.ru» в своем блоге опубликовала видеорецепт эталонных сырников. Оказывается, «идеальные» сперва обжаривают на сковороде, а затем дают подняться в духовке. Именно так сырники готовят в ресторане Александра Раппопорта «Воронеж». Публикуем видео и подробный разбор.
Сырррррники! Но перед рецептом неласковая прелюдия, она обязательна, потерпите. Через неделю в Москве со мной случается "синдром Божены" — я начинаю всем возмущаться и на каждом углу жра... заказывать сырники и сырниками же возмущаться. Так как в большинстве мест "для шикарного столичного завтрака" их есть совсем невозможно. Это не Сырники! И вынуждена признать, что несмотря на любовь мою исключительную к Александру Раппопорту, его злачным местам и непростому характеру, Настоящие Редкие Сырники готовят в ресторанах «Воронеж» и Dr. Живаго (Юрий Андреевич). Так что — работники общепита и просто сочувствующие, о наболевшем. СЫРНИК — это пушистое, томное, нежное и заставляющее вспомнить о первом велосипеде творожное ОБЛАКО, а не резиновый кислый, опавший, как испуганный — эээ (неценз.) — блин. Но вы, в общей массе, так почему-то решили. Поэтому, извините, за резкость (см. выше синдром) и пишите рецепт из «Воронежа». Не поленилась, сняла, чтобы видно со всех прекрасных сторон и не по бесчувственным буквам. Накоплено яростью. *выдохнула* Итак!
Для 25 сырников (сами делите, сколько вам):
1 кг хорошего жирного творога,
5 яиц,
200 г сахарного песка,
80 г муки,
3 г ванильного экстракта или 2 пакетика ванильного сахара.
- Мы же помним, что все продукты комнатой tºС? Тогда — быстро взбить в миксере до однородной массы (но не до пластилина (!), иначе никакой вам пушистости, а резина и стыд). Консистенцию видно в кино.
- Сформировать веселые шарики весом 60 г, чуть присыпать мукой, на доску и пленкой или в контейнер и убрать в морозильную камеру до звонкого застывания, иначе они поползут и это печально. Важно: храните их там не больше 5 дней, иначе яйцо может вас потом удивить, яйца капризно ведут себя в холоде.
- Вынуть, дать выдохнуть, пусть станут податливы.
- Присыпать поверхность мукой и смотрите, как с помощью круглой формочки получаются чудесные высокие бортики.
- На растительном масле, на среднем огне, обжарить их до нагловатых румяных боков. И сразу (или оставьте их как заготовку, если опаздывают) разогретую до 180ºС духовку с конвекцией на целых 13 минут. Смотрите — духовки все разные! Все.
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