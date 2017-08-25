Американский фуд-стилист Девид Ма сделал гастрономические версии фильмов Квентина Тарантино, Уэса Андерсона, Альфонсо Куарона и Майкла Бэя. В главных ролях — лучшие актеры кухни: маршмеллоу, спагетти, блины и венские вафли.
Как бы Квентин Тарантино, Уэс Андерсон и Майкл Бэй снимали фильмы про еду
Майкл Бэй и венские вафли
Так выглядит гастрономическая интерпретация «Трансформеров», культовой серии фильмов американского режиссера. Еще больше взрывов, слоумоушена, металла и кулинарного экшена.
Альфонсо Куарон и блины
«Гравитация» во всей красе: грациозно парящие яйца, масло и тесто элегантно соединяются в любимые пэнкейки — все в условиях невесомости.
Квентин Тарантино и спагетти с фрикадельками
Очевидный лидер подборки. За минуту фудстилист пересказывает фильм «Убить Билла»: желтый, черный и красный в цветовой гамме, резня томата — знаменитая кровавая разборка в Доме Голубых Листьев, сцена со спагетти в руках — отсылка к характеру героини Умы Турман, а последние кадры ролика косплеят финальную битву Беатрикс и О-Рэн Ишии.
Уэс Андерсон и c’мор
И, наконец, съедобная вариация фильма «Гранд Отель Будапешт» с — кто бы сомневался — маршмеллоу в главной роли.
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