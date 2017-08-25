Как бы Квентин Тарантино, Уэс Андерсон и Майкл Бэй снимали фильмы про еду

Квентин Тарантино и спагетти с фрикадельками

Очевидный лидер подборки. За минуту фудстилист пересказывает фильм «Убить Билла»: желтый, черный и красный в цветовой гамме, резня томата — знаменитая кровавая разборка в Доме Голубых Листьев, сцена со спагетти в руках — отсылка к характеру героини Умы Турман, а последние кадры ролика косплеят финальную битву Беатрикс и О-Рэн Ишии.