В аккаунте TheFFFeed лондонский фитнес-блогер Люси Маунтин показывает фото разной еды с одинаковым количеством калорий, а также фото блюд из абсолютно одинаковых продуктов, но с кардинально отличающейся энергетической ценностью — секрет в размерах порций и, например как в случаях с полезными салатами, соусе. Стоит лишь немного изменить ингредиенты, казалось бы, полезных блюд, как калорийность может увеличиться на целых 150-200 пунктов.

Фотографии, по мнению блогера, призваны разрушить стереотипы о «здоровой» или «нездоровой» еде. Маунтин пытается доказать, что очень часто мы излишне демонизируем вредные перекусы — они не намного хуже полезных.