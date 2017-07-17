Завтрак в Дорне, печенье Арьи Старк, салат «Черный замок» и другие кулинарные изыски из мира Джорджа Мартина: мы публикуем отрывки из издания официальной поваренной книги «Игры престолов» «Пир огня и пламени» издательства «Манн, Иванов и Фербер». По промо-коду pir_mif на скидку 25% до 1 августа на эту и любую другую электронную книгу из каталога можно приобрести со скидкой 25%.
«Пир огня и пламени»: 5 рецептов из официальной поваренной книги «Игры престолов»
Мороженая черника в сладком креме
«Со стола самого лорда-командующего», — сообщил им Боуэн Марш. Это был салат из шпината, нута и ботвы турнепса, а после им подали чаши с замороженной черникой и сладким кремом.
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
4 большие порции / Замораживание ягод: 1 час / Приготовление: 20 минут / Охлаждение: 2–3 часа
По этому рецепту готовится сливочный крем, на который можно легко подсесть: он очень простой, не слишком сладкий и чудесно гармонирует с натуральной сладостью ягод. У блюда говорящее название: неспроста лакомство стало любимым на Стене — обители Джона Сноу, незаконнорожденного ребенка Эддарда Старка. «Бастард» — незаконнорожденный — в названии рецепта созвучно слову «кастард» (custard по-английски — заварной крем), хотя в кулинарном смысле они никак не связаны.
- 2 стакана свежей черники
- 2 яичных белка, слегка взбитых
- 1 стакан плюс 2 ч. л. молока или сливок
- 2 ст. л. меда щепотка соли
- 2 ч. л. сахара
Нам больше нравится готовить со свежей черникой, а не с замороженной, потому что ягоды в заморозке бывают подготовлены не так, как надо. Сначала переберите чернику, отложив перезрелые ягоды, чтобы ими сразу перекусить. Здесь важно, чтобы ягоды были выложены в один слой — на блюде или противне — и потом отправлены в морозильную камеру. После заморозки ягоды можно пересыпать в пакет и хранить до 6 месяцев.
Пока замораживаются ягоды, соедините яичные белки со стаканом молока в кастрюле на огне, прогрев смесь почти до кипения при постоянном помешивании венчиком. Прогревайте 5 минут, затем добавьте мед и соль. Готовьте, помешивая, еще пару минут, перелейте жидкость в миску. Добавьте оставшееся молоко и сахар. Влейте готовый соус в кувшин или в глубокое блюдо и дайте остыть. По мере остывания соус загустеет.
Виноградные листья с бараниной и грибами
На обед был козленок, зажаренный с лимонами и медом. К нему подали свернутые виноградные листья со всякой всячиной: изюмом, луком, грибами и жгучим драконьим перцем. «Не буду», — ответила Арианна. …Вскоре голод одолел ее, она присела за стол и поела.
«ПИР СТЕРВЯТНИКОВ»
Подготовка: 45 минут / Тушение: от 40 минут до 1 часа
- 1 банка (470 г) соленых виноградных листьев, рассол слейте
- 1 средняя луковица, измельченная
- ½ ч. л. оливкового масла экстра вирджин
- 1 ч. л. измельченного чили
- ¼ ч. л. молотого черного перца
- ½ ч. л. морской соли
- 7–10 шампиньонов, измельченных
- 110 г фарша из баранины
- 1 горсть рубленого темного изюма
- 1 стакан вареного риса
- ¼ стакана куриного бульона сок
- ½ лимона
Бульон из моллюсков и водорослей
Проснувшись, он обнаружил, что стоит ясный ветреный день. Эйрон подкрепился похлебкой из моллюсков и водорослей, приготовленной на костре, дровами для которого служили выброшенные морем древесные обломки.
«ПИР СТЕРВЯТНИКОВ»
Замачивание водорослей: 10 минут / Варка моллюсков: 5 минут / Варка 10 минут
- ¼ стакана сушеных водорослей вакаме
- 8 свежих ракушек моллюсков-венерок, промытых и очищенных
- 1 ч. л. сливочного масла
- 1 зубчик чеснока, мелко рубленный
- молотый черный перец
В глубокую миску налейте теплую воду и опустите в нее сушеные водоросли. Через 5 минут слейте с них воду и снова залейте. Дайте постоять еще 5 минут, затем слейте воду. Нарежьте водоросли на небольшие кусочки. В кастрюлю выложите ракушки, масло и рубленый чеснок и залейте водой, чтобы она закрывала моллюски. Доведите до кипения. Выньте ракушки из бульона, когда у них раскроются створки. Если часть моллюсков не раскроется после 5 минут кипения, выбросьте их. Пока ракушки остывают, процедите бульон через мелкое сито и снова поставьте на огонь. Добавьте измельченные водоросли и доведите бульон до кипения. Разломив створки моллюсков, выньте из них мясо. Снимите бульон с огня, добавьте мясо моллюсков, поперчите и подавайте.
Салат «Черный замок»
«Со стола самого лорда-командующего», — сообщил им Боуэн Марш. Это был салат из шпината, нута и ботвы турнепса, а после им подали чаши с замороженной черникой и сладким кремом.
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
- 5 стаканов молодого шпината
- 3 стакана ботвы турнепса
- 1 стакан темного изюма
- 1 стакан жареного нута
- растительное масло и натуральный
- уксус
- щепотка соли
В глубокой миске соедините зелень, изюм и нут. Полейте оливковым маслом и уксусом по вкусу, приправьте солью и осторожно всё перемешайте.
Дикий бык, запеченный с пореем
Бран отроду такого не пробовал — да он и сейчас не успевал отправить в рот больше одного кусочка, чтобы разобрать вкус. Блюда следовали одно за другим: запеченный дикий бык с пореем, пироги с олениной…
«БИТВА КОРОЛЕЙ»
Приготовление соуса: 15 минут / Приготовление: от 1 часа до 2 часов 30 минут
- 1,4 кг мякоти дичи куском (бизон, лось) или говяжьей вырезки
- 6 стеблей лука-порея (только белая и светло-зеленая части), промытых и нарезанных кольцами толщиной ½ см
- 4 морковки, нарезанные кружочками толщиной ½ см
- 1 головка чеснока, разобранная на зубчики и очищенная
- 1 маленький пучок тимьяна, розмарина, шалфея, лаврового листа (можно вперемешку)
- оливковое масло
- крупная соль и молотый черный перец
- бульон или вода (могут понадобиться для поливания)
- 1 порция средневековой версии соуса из черного перца для подачи
Разогрейте духовку до 200 °C и выньте мясо из холодильника за 30 минут до приготовления.
Выложите овощи, чеснок и зелень на глубокий противень и сбрызните оливковым маслом. Перемешайте, чтобы все покрылось маслом. Мясо сбрызните оливковым маслом, затем немного присыпьте солью и перцем. Выложите мясо на «подушку» из овощей. Поставьте противень в разогретую духовку и жарьте дичь 2–2,5 часа. Говяжью вырезку достаточно жарить 1 час. Ближе к концу проверьте готовность мяса с помощью кухонного термометра: 60 °C в середине куска — это средняя прожарка, хорошо для говядины. Дичь должна быть полностью прожарена, температура — выше 71 °C. Когда пройдет половина времени, проверьте овощи и, если они сухие, облейте их вместе с мясом образовавшейся при запекании жидкостью. Можно также подлить немного бульона или воды, чтобы они не подгорали. Когда мясо прожарится до нужной готовности, переложите его на разделочную доску и дайте постоять 15 минут. Затем нарежьте ломтиками и подавайте, полив соусом
из черного перца, с овощами.
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