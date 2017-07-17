«Пир огня и пламени»: 5 рецептов из официальной поваренной книги «Игры престолов»

Мороженая черника в сладком креме

«Со стола самого лорда-командующего», — сообщил им Боуэн Марш. Это был салат из шпината, нута и ботвы турнепса, а после им подали чаши с замороженной черникой и сладким кремом.

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

4 большие порции / Замораживание ягод: 1 час / Приготовление: 20 минут / Охлаждение: 2–3 часа

По этому рецепту готовится сливочный крем, на который можно легко подсесть: он очень простой, не слишком сладкий и чудесно гармонирует с натуральной сладостью ягод. У блюда говорящее название: неспроста лакомство стало любимым на Стене — обители Джона Сноу, незаконнорожденного ребенка Эддарда Старка. «Бастард» — незаконнорожденный — в названии рецепта созвучно слову «кастард» (custard по-английски — заварной крем), хотя в кулинарном смысле они никак не связаны.

2 стакана свежей черники

2 яичных белка, слегка взбитых

1 стакан плюс 2 ч. л. молока или сливок

2 ст. л. меда щепотка соли

2 ч. л. сахара

Нам больше нравится готовить со свежей черникой, а не с замороженной, потому что ягоды в заморозке бывают подготовлены не так, как надо. Сначала переберите чернику, отложив перезрелые ягоды, чтобы ими сразу перекусить. Здесь важно, чтобы ягоды были выложены в один слой — на блюде или противне — и потом отправлены в морозильную камеру. После заморозки ягоды можно пересыпать в пакет и хранить до 6 месяцев.

Пока замораживаются ягоды, соедините яичные белки со стаканом молока в кастрюле на огне, прогрев смесь почти до кипения при постоянном помешивании венчиком. Прогревайте 5 минут, затем добавьте мед и соль. Готовьте, помешивая, еще пару минут, перелейте жидкость в миску. Добавьте оставшееся молоко и сахар. Влейте готовый соус в кувшин или в глубокое блюдо и дайте остыть. По мере остывания соус загустеет.