3 горсти листьев одуванчика (в идеале – с цветами)

4 ст. л. орехов (подойдут любые, предпочтительно грецкие)

200 г сыра с голубой плесенью (комнатной температуры)

100 мл салатного дрессинга (см. ниже)

Поджарить орехи в духовке на 180 градусах 10 минут, чтобы усилить их аромат. Размельчить орехи руками или ножом. Смешать половину сыра с салатным дрессингом до получения соуса мягкой консистенции, соединить его с листьями и цветами одуванчика, оставшимся сыром, поделенным на грубые кусочки, и орехами.

Примечание: если листья одуванчика молодые и собраны вдали от человеческой активности, то они будут менее горчить (в любом случае можно замочить их на 30-40 минут в соленой воде для избавления от горечи). Стебли – сладковатые на вкус.

Универсальный дрессинг, который Сами рекомендует для любого салата с дикоросами, подчеркивает их яркий дикий вкус и травянистую сочность. Хорошей идеей будет заготовить его впрок и хранить при комнатной температуре либо в холодильнике:

150 мл оливкового масла холодного отжима

100 мл растительного масла (любое без запаха)

70 мл белого винного уксуса

100 мл свежей облепихи

сок 1/3 лимона

2 веточки свежего эстрагона

2 зубчика чеснока

50 г дижонской горчицы

Все ингредиенты смешать и взбить блендером, процедить через сито, получившийся дрессинг перелить в емкость для хранения.