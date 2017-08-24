Youtube становится одной из самых влиятельных площадок в сети: блоги заводят себе все от политиков до школьников. Разумеется, каналы про еду тоже не устают появляться: мы собрали самые невероятные из них.
7 самых сумасшедших Youtube-каналов про еду
HowToBasic
Название канала HowToBasic якобы обещает, что научит делать самые простые вещи. И действительно, многие видео выпадают по элементарным запросам вроде "Как приготовить греческий салат". Другое дело, что в канонически начавшемся рецепте что-то пойдет не так. Сначала в него положат человеческие волосы, в какой-то момент на четвереньках побежит голый чувак в тесте. И он горит, и ты горишь, и все горит, и ты в аду.
The Diva
Законодатели интернет-мемов из Южной Корее вывели в топ явление "мок-паф": это слово примерно значит "ужин" и "трансляции", другими словами — видео с ужинающим человеком. Четверть корейцев чувствуют себя одиноко, поэтому они не против виртуальной компании для ужина. Один из сверпопулярных блогер в этом жанре The Diva. Она методично точит перед камерой неимоверные объемы еды, кокетничая и общась со зрителями. Многие готовы платить за онлайн-обеды с красоткой деньги. Кореянка превратила онлайн-трансляции в способ заработка, который приносит ей более $10000 в месяц.
Epic Meal Time
Харли Моренштейн и группа его друзей создали интернет-шоу Epic Meal Time, посвященное приготовлению экстремально высококалорийных блюд. Ингредиенты соответствующие — все самое жирное и вредное. Например, команда приготовила ультрамегапиццу, в которую рулетом были завернуты все существующие ее виды плюс творческие вариации с куриными крыльями, беконом, снова беконом и еще немного бекона. В итоге блюдо содержало 5000 калорий. В другом видео ребята сделали лазанью, калорийность которой была около 1 миллиона.
GloZell Green
Челленджи Глозель Грин собирают аудиторию более 4 миллионов человек. В своем канале девушка проводит эксперименты над собой: ест корицу, живых осьминогов, красный перец. Темой испытания может стать все, что у годно: How To Nap (как подремать), Eat It or Wear It (случайные предметы ты должен съесть или надеть на себя), Winnie The Pooh Challenge (обливаешься медом и заворачиваешься в туалетную бумагу). Но суть даже не в результате, а в процессе: шумная смешливая домохозяйка-афроамериканка все это делает, ругаясь и поминутно теряя свой парик.
Matt Stonie
Matt Stonie — молодой человек с бесконечным желудком. Он публикует на своем канале челленджи с едой, главная цель которых — съесть как можно больше и быстрее за один присест. Конечно, ест он максимально вредную и калорийную еду. Для Мэта не проблема съесть чизкейк, в котором 5000 калорий за 60 секунд или 25 БигМаков за 22 минуты.
Ms Yeah
Полтора миллиона подписчиков наблюдает за гениальным каналом MS YEAH, где девушка готовит себе обеды на рабочем месте только из подручных средств, которые находятся в офисе. Для своих кулинарных шедевров девушка использует, например, системный блок или бойлер, в горшке из-под цветов может легко запечь курицу или накраситься продуктами из ланчбоксов своих коллег. Нужно ли говорить, что офисная жизнь вокруг идет своим чередом: невозмутимые клерки продолжают втыкать в свои компьютеры.
Shoenice
Молодой человек под псевдонимом Shoenice, прославился тем, что может съесть и выпить все, что угодно. В видео Shoenice делает шокирующие вещи для обычного человека: он может за раз выпить бутылку водки и с такой же легкостью употребить отбеливатель. Своим экспериментам он посвятил целый канал на ютюбе The ShoeNice, где уже почти 600 тысяч подписчиков.
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