7 самых сумасшедших Youtube-каналов про еду

GloZell Green

Челленджи Глозель Грин собирают аудиторию более 4 миллионов человек. В своем канале девушка проводит эксперименты над собой: ест корицу, живых осьминогов, красный перец. Темой испытания может стать все, что у годно: How To Nap (как подремать), Eat It or Wear It (случайные предметы ты должен съесть или надеть на себя), Winnie The Pooh Challenge (обливаешься медом и заворачиваешься в туалетную бумагу). Но суть даже не в результате, а в процессе: шумная смешливая домохозяйка-афроамериканка все это делает, ругаясь и поминутно теряя свой парик.