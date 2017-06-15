3 самых сумасшедших видеорецепта из России



Анна Цуканова-Котт создает яркие минутные клипы, где видеоарт базируется на рецептах приготовления блюд. Однако в пинап-роликах продукты могут заменить деталями конструктора лего, креветка — стать гигантским золотым лобстером, а черная паста — магнитофонной лентой. В рецепте горохового супа на Анне платье в горошек, а в ролике про банановые панкейки актриса снимается в желтых меховых шлепках. Несмотря на такие преображения, рецепт все равно понятен зрителю и по нему можно готовить — он также описан в тексте под видео. Над роликами работает большая съемочная команда, а режиссером выступает сама Анна. Сейчас в серии всего три ролика, но после успеха в инстаграме проект обещают развивать дальше.



