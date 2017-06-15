3 самых сумасшедших видеорецепта из России

Актриса Анна Цуканова-Котт сделала смелую серию видеоарта «Ешь искусство!» по мотивам рецептов банановых панкейков, черной пасты с креветками и горохового супа.


Анна Цуканова-Котт создает яркие минутные клипы, где видеоарт базируется на рецептах приготовления блюд. Однако в пинап-роликах продукты могут заменить деталями конструктора лего, креветка — стать гигантским золотым лобстером, а черная паста — магнитофонной лентой. В рецепте горохового супа на Анне платье в горошек, а в ролике про банановые панкейки актриса снимается в желтых меховых шлепках. Несмотря на такие преображения, рецепт все равно понятен зрителю и по нему можно готовить — он также описан в тексте под видео. Над роликами работает большая съемочная команда, а режиссером выступает сама Анна. Сейчас в серии всего три ролика, но после успеха в инстаграме проект обещают развивать дальше. 


Анна Цуканова занимается актерской деятельностью с детства. Она участвовала в съемках киножурнала «Ералаш», а первую большую роль сыграла в сериале «Чистые ключи» режиссёра Владимира Басова. В начале 2000-х Анна стала лауреатом премии Amerian Chamber of Commerce in Russia за роль в сериале «Курсанты». Сейчас актриса принимает активное участие в фотосъемках, в этом году с ней выйдет сериал «Журналюги», в котором Анна исполнит одну из ролей. Кроме этого актриса увлекается музыкой: она не только поет, но и пишет слова для песен.

 

С едой автор роликов тоже связана: Анна — совладелец компании по доставке обедов «Киноеда». Сервис предоставляет услуги питания для съемочных команд — доставка провианта прямо на площадку. Еда готовится исключительно из свежих продуктов, в меню входят как легкие обеды из овощей для тех, кто следит за фигурой, так и полноценные сытные блюда. «Киноеду» уже успели попробовать многие звезды, а совсем недавно компания представила специальное меню для Кинотавра-2017.

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  • Автор: sobaka
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