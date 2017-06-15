Соцсети облетели фото пенсионера и музыканта, которые спасли от утилизации вывеску шавермы на Литейном. Разыскав «спасателей», мы выяснили, что место было важной точкой ленинградской контр-культуры.
Как музыкант и пенсионер спасли вывеску старейшей шавермы в Петербурге?
Соцсети 15 июня пестрели перепостами сообщения о том, что пенсионер Валерий Петров и музыкант Михаил Лоовов спасли вывеску знаменитой забегаловки на углу с Невским проспектом и забрали ее домой. На самом деле, вывеску просто обновили, причем новая визуально не отличается от старой, но проходящие завсегдатаи забрали старый экземпляр домой.
Шаверма на Литейном — важная городская гастролокация. Ночью с 1900-х захаживать сюда взяла за правило богема — сначала ударники андеграунда из клубов «Планетарий» и «Мама», потом нарядный эстеблишмент 2000-х по дороге из клуба в клуб. Вот, например, сообщает нам галеристка Лиза Савина: «По дороге к клубной жизни было несколько ларьков, в которых мы старались «заточить» шаверму — это был превентивный акт, чтобы подольше сохранить себя ночью. Самая крутая была на Литейном рядом с Невским, она до сих пор работает.»
Мы разыскали автора поста Михаила Лоова, который оказался посетителем этого заведения с двадцатилетним стажем и к тому же летописцем легендарного места. Нам он рассказал, как шаверма на Литейном собрала звезд музыкальной и литературной сцены во все времена.
Михаил Лоов
Музыкант
«В этом культовом месте я однажды как-то встретил Бориса Ивановича Тайгина: сложно будет объяснить каким-то словом его род занятий — это тонкий знаток изысканного слова, занимался изготовлением пластинок на ребрах в 1950-е, при этом работал ленинградским водителем трамвая (также Тайгин — автор сценического имени Аркадия Северного, с 1960-х по 1980-е годы в рамках самиздата печатал Иосифа Бродского и Глеба Горбовского — прим. ред.). Иногда за шавермой заходил выдающийся поэт Владимир Иосифович Уфлянд (поэт, прозиак, художник и переводчик, чье творчество ценил Бродский и Довлатов — прим. ред.): не знаю, что он там делал — возможно, из интереса, или отличного природного чувства юмора. Когда то в нулевых я там встречал интеллектуала Бориса Дышленко (прозаик, лауреат премии Андрея Белого и дважды номинант «Русского Букера» — прим. ред.). Педагоги училища Мусоргского еще там были часто, хотя напротив от их работы были и знаменитая рюмочная «Стопка» и кафе «Шахерезада». Сейчас, вероятно, я захожу не в подходящий час, но последние три раза, что мы там были, встречались женщины, фотографирующие себя с рукой в волосах.
Шеф-повара шавермы на Литейном зовут Эдик, он там с первых дней работы. Его настоящее этническое имя легко в произношении и правописании лишь носителям языка. Местным его не выговорить, оттого его зовут Эдуардом. Мы с ним знакомы давно — у него на кухне даже висит мой автошарж. Мы здесь с Валерием Петровым, «знаменитым петербургским пенсионером» — так он себя называет, как-то устраивали джазовый концерт. Валерий Георгиевич — завсегдатай с конца 1960-х: он ходил туда с ленинградскими поэтами Олегом Охапкиным и Виктором Кривулиным. С товарищем трубачом Робертом Паузером и советским композитором Юрием Акуловым они летом выносили из шавермы на перекресток табуретки, пили, смотрели на прохожих и беседовали прямо на улице».
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