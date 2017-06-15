Как музыкант и пенсионер спасли вывеску старейшей шавермы в Петербурге?

Соцсети 15 июня пестрели перепостами сообщения о том, что пенсионер Валерий Петров и музыкант Михаил Лоовов спасли вывеску знаменитой забегаловки на углу с Невским проспектом и забрали ее домой. На самом деле, вывеску просто обновили, причем новая визуально не отличается от старой, но проходящие завсегдатаи забрали старый экземпляр домой.

Шаверма на Литейном — важная городская гастролокация. Ночью с 1900-х захаживать сюда взяла за правило богема — сначала ударники андеграунда из клубов «Планетарий» и «Мама», потом нарядный эстеблишмент 2000-х по дороге из клуба в клуб. Вот, например, сообщает нам галеристка Лиза Савина: «По дороге к клубной жизни было несколько ларьков, в которых мы старались «заточить» шаверму — это был превентивный акт, чтобы подольше сохранить себя ночью. Самая крутая была на Литейном рядом с Невским, она до сих пор работает.»

Мы разыскали автора поста Михаила Лоова, который оказался посетителем этого заведения с двадцатилетним стажем и к тому же летописцем легендарного места. Нам он рассказал, как шаверма на Литейном собрала звезд музыкальной и литературной сцены во все времена.