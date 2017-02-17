Правильный питьевой режим

Начнем с азов: как бы это ни звучало, но на вопрос, какие продукты повышают иммунитет первый ответ - вода. Обильное употребление жидкости советуют по двум причинам - она помогает выводить токсины из организма и смягчает слизистые верхних дыхательных путей. Ориентироваться надо на объем в два с половиной литра в сутки - это больше, чем рекомендовано в обычный день, но это напрямую скажется на повышении иммунитета. Температура тоже важна: если болит горло, то нужно теплое питье, если озноб - то горячее. От алкоголя лучше воздержаться - несмотря на согревающий эффект, этот продукт не повышает иммунитет, а напротив - сильно угнетает его. Также в стоп-листе кофе и сладкая газировка.

Напитки лучше готовить с дополнительной полезностью, то есть с продуктами, которые повышают иммунитет организма. Какие? Например, клюквенный морс - в ягоде много танина, у которого мощное противомикробное действие, или имбирный чай, куда для пущего эффекта нужно добавить семена тмина - у корня противовоспалительные свойства. Старое доброе молоко с медом. Можно потрудиться над более сложными напитками с продуктами, которые не только повышают иммунитет, но и поддерживают сердечно-сосудистую систему: например, заварить травяной сбор из мелиссы, корня валерианы, шишек хмеля, цветов липы, душицы, пустырника и кориандром. Настои шиповника, хвои и даже ореховых листьев, всевозможные морсы и чаи - вот ответ на вопрос, какие продукты повышают иммунитет на больничном.