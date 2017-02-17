В разгар простуды, гриппа и ОРВИ выясняем, какие продукты нужно употреблять для повышения иммунитета.
Какие продукты повышают иммунитет?
Правильный питьевой режим
Начнем с азов: как бы это ни звучало, но на вопрос, какие продукты повышают иммунитет первый ответ - вода. Обильное употребление жидкости советуют по двум причинам - она помогает выводить токсины из организма и смягчает слизистые верхних дыхательных путей. Ориентироваться надо на объем в два с половиной литра в сутки - это больше, чем рекомендовано в обычный день, но это напрямую скажется на повышении иммунитета. Температура тоже важна: если болит горло, то нужно теплое питье, если озноб - то горячее. От алкоголя лучше воздержаться - несмотря на согревающий эффект, этот продукт не повышает иммунитет, а напротив - сильно угнетает его. Также в стоп-листе кофе и сладкая газировка.
Напитки лучше готовить с дополнительной полезностью, то есть с продуктами, которые повышают иммунитет организма. Какие? Например, клюквенный морс - в ягоде много танина, у которого мощное противомикробное действие, или имбирный чай, куда для пущего эффекта нужно добавить семена тмина - у корня противовоспалительные свойства. Старое доброе молоко с медом. Можно потрудиться над более сложными напитками с продуктами, которые не только повышают иммунитет, но и поддерживают сердечно-сосудистую систему: например, заварить травяной сбор из мелиссы, корня валерианы, шишек хмеля, цветов липы, душицы, пустырника и кориандром. Настои шиповника, хвои и даже ореховых листьев, всевозможные морсы и чаи - вот ответ на вопрос, какие продукты повышают иммунитет на больничном.
Правильно питаться
Тут не менее важно, чем знать, что нужно есть, понимать - что совсем не подходит. Собственно, это все, что сложно усваивается - ослабленному организму не нужно давать дополнительную нагрузку и навязывать энергетические затраты. Какие продукты точно не повышают ваш иммунитет, так это жирные, острые, соленые и копченые - все они раздражают слизистую желудка. Очень сладкие ягоды и фрукты неблагоприятны для кислотно-щелочного баланса, мясные продукты типа говядины, телятины, свинины, баранины тоже тяжелы и не повышают иммунитет. Все мучное и сладкое содержит слишком много сахара и углеводов, а они нагружают поджелудочную железу.
Но, не будем категоричными! Какие только продукты не нарекали главными в вопросах повышения иммунитета, главным хитом - банально, но факт - простудного меню должен стать куриный суп. Его в качестве терапевтического средства упоминали еще в XII веке, и с тех пор мало, что изменилось. Бульону по силам улучшать процессы оттока слизи из носа, он наделен противовоспалительными свойствами - главное, сделать его не слишком крепким и не жирным.
Обязательно снимать кожу, не класть ничего лишнего - морковка и лук максимум, процедить и даже, может быть, вынуть само куриное мясо. Овощные бульоны тоже ничего - какой-нибудь минестроне без пасты. В рационе гриппующего приветствуются тушеные овощи, отварные или опять же тушеные рыба, индейка или курица, также можно каши и кисели. Какие бы ни были продукты, основное правило для повышения иммунитета - есть понемногу, небольшими порциями, но часто.
Больше витаминов
Традиционно считается, что по содержанию витамина С – союзника в борьбе за повышение иммунитета - лидируют продукты цитрусовые: апельсины, грейпфруты и мандарины. Лимоны так и вообще – сильное антисептическое и противовоспалительное средство. Однако цитрусовые, кроме как раз лимона, в последнее время дискредитируются, так как увеличивают отечность слизистой глотки, выводят кальций из организма и могут вызвать аллергию. Какие же тогда продукты употреблять? Повышают иммунитет не хуже апельсинов и лимонов - киви! Съедайте по 2-3 штуки в день во время обострения ОРВИ, гриппа и простуды.
Не стоит забывать и про овощи в минимальной температурной обработке - там тоже залежи витамина C. Какие именно продукты? Капуста отлично повышает иммунитет - как квашеная, так и брокколи - она является источником витаминов А, C и E с высоким содержанием глюкозинолатов, нужных для ослабленного организма. Удивительно, но какие-то 50 грамм брокколи в день покрывают суточную потребность в витамине С.
Также последнего много - скажем, больше, чем в апельсинах - в сладком красном перце. В нем еще полно полезного бета-каротина, который стимулирует выработку витамина А, позитивно влияющего на повышение иммунитета и сопротивляемость вирусу - как, впрочем, и в тыкве. Еще один овощ, который нужно взять на вооружение - свекла: в ее соке содержатся витамины С, Р, В1, В2, РР, а также соли калия, железа и марганца. Смешайте с медом или морковным, капустным или яблочным соком (в чистом виде свекольный может вызвать головокружение) - и вот оно, отличное вспомогательное средство при простуде.
Какие бы продукты мы не зачисляли в разряды главных, что повышают иммунитет, последний - абсолютная простудная классика - чеснок. Вот чьи противомикробные качества как всегда на недосягаемой высоте. От гриппа и ОРВИ, конечно, сразу не вылечит, но этот продукт обладает отличным мочегонным и потогонным эффектом, что поможет очистить организм от патогенных микроорганизмов.
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