Гуру ЗОЖа Алексей Комов (DJ Косинус), уже научивший нас экспресс-похудению, рассказывает, как быстро приобрести хорошую форму.
Как прийти в себя после праздников?
Питание
Сегодня я не буду рассказывать, как быстро похудеть после праздников. Уверен, что все лишние килограммы, набранные во время новогоднего отпуска, довольно быстро уйдут сами собой. С началом привычного режима — работа, учеба, встречи, дела и обязанности – вес приходит в норму.
А как быстро и безболезненно войти в наш сумасшедший ритм большого города после долгих ленивых каникул? Вовремя засыпать и бодро просыпаться, работать в полную силу и с легкостью переносить любой текущий стресс?
Для начала нужно восстановить режим. В этом нам поможет верно подобранное питание. Если во время праздников вы расслабились и забыли про будильник, вечером лучше выбирать продукты, которые способствуют выработке мелатонина — «гормона сна». Он регулирует наши суточные ритмы, помогает быстрее заснуть и спать крепче. Для того, чтобы активизировать этот процесс, необходимо достаточное количество аминокислоты триптофан. Ее немало в цветной капусте, сое, брокколи, ананасах, финиках, орехах, салате латуке и бананах. Легкий салат из правильных ингредиентов на ночь решит нашу проблему.
Чтобы добавить себе бодрости и энергии с утра, помогут продукты, которые вырабатывают так называемый «гормон счастья» — серотонин. Это ягоды, орехи, злаки. С их добавлением ваш завтрак станет практически окрыляющим. Для сохранения активности на протяжении всего дня нужно употреблять больше продуктов, содержащих аминокислоту фенилаланин. Ее много в чечевице, сырах, кукурузе, инжире, кунжуте и в темном шоколаде — не забывайте про такие необходимые и полезные перекусы в течение рабочего дня.
Движение
Правильный образ жизни в целом не должен быть изнуряющим: утомительные тренировки и безвкусная еда — это что-то нездоровое. Тем более нам следует помнить об этом в первые рабочие дни после прздников. Дайте время своему организму снова привыкнуть к рабочему режиму и не ставьте перед ним сложных задач. Выберите тот вид физической активности, который вам ближе всего. Занимайтесь тем, чем хочется, а польза для здоровья и внешности приятным бонусом отразится от любого активного досуга. Я же порекомендую то, что, на мой взгляд, поможет вам начать новый год по-настоящему обновленным, активным, готовым ко всему, что ждет впереди.
Запишитесь в бассейн. Плавание не только прокачает ваши мышцы. Оно сделает вас спокойнее и даже повернет время вспять, остановив процессы старения. По данным научного исследования при погружении в воду снижается количество сенсорной информации, которая бомбардирует организм, лишая его покоя. В воде приток крови к мозгу увеличивается на 14%, нормализуется кровяное давление и работа центральной нервной системы.
Растяжка становится абсолютным трендом, и это отлично. Польза стретчинга не только в прекрасных внешних данных – гибкости, пластичности, изяществе движений. Растяжка приносит огромную пользу здоровью: улучшает здоровье и функционирование суставов, повышает эластичность связок и сухожилий, снижает болезненные ощущения, расслабляет мышцы, снимает напряжение и приятно умиротворяет.
И если вам еще не удается высыпаться, воспользуйтесь хорошим помощником в восстановлении сил в виде йога-нидры. Один час йога-нидры равен четырём часам обычного сна. Йога-нидра — это один из наиболее мощных методов глубокой релаксации. Выделите немного времени для себя любимых, позвольте себе полностью отключиться и увидите, с какой благодарностью ответит вам организм:
- Лягте на спину в позу шавасаны: вытяните руки и положите вдоль тела на небольшом расстоянии от бёдер, ладони разверните вверх, ноги - в стороны и слегка согните колени.
- Закройте глаза и оставьте закрытыми в течение всей практики.
- Расслабьте последовательно всё тело: ноги, руки, каждую косточку, мышцы, связки, лицо, дыхание. Когда тело полностью расслаблено, расслабляется и наш ум. Мы поддерживаем его активность, переводя внимание на части тела, следим за ровным глубоким дыханием и отрешённо наблюдаем за расслаблением и полным восстановлением.
Мышление
Так или иначе все мы за время праздников немного замедлились: позже вставали, сконцентрировались на друзьях и отдыхе, рассматривали фотографии с ёлками в ленте новостей и пропускали через себя намного меньше серьезной информации, чем привыкли в рабочие будни. Чтобы в первые дни вас не оглушил огромный поток рабочих новостей, срочных дел и дедлайнов, внимательнее отнеситесь к окружающим вас источникам информации. Отличный сервис Minutesplease.com поможет установить лимит времени на выбранные вами страницы в сети и даже напомнит, когда отведенный период подойдет к концу и сам вовремя закроет страницу. Благодаря сетевым аддиктам в недавнем времени возникла новая фобия — fear of missing out — страх пропустить что-то важное. Не волнуйтесь, всё действительно важное вас найдёт.
Больше всего на нас влияет то, что нас окружает — это научно доказанный факт. Один итальянский нейробиолог Джакомо Ризолатти недавно совершил открытие: он обнаружил зеркальные нейроны — уникальные клетки мозга, которые активизируются, когда мы следим за действиями других людей. Эти клетки, как зеркало, автоматически отражают чужое поведение и позволяют нам прочувствовать происходящее так, как если бы мы совершали действия сами. Возьмите себе за правило в новом году делать всё возможное, чтобы вам окружало только то, что вас развивает и делает лучше.
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