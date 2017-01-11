Питание

Сегодня я не буду рассказывать, как быстро похудеть после праздников. Уверен, что все лишние килограммы, набранные во время новогоднего отпуска, довольно быстро уйдут сами собой. С началом привычного режима — работа, учеба, встречи, дела и обязанности – вес приходит в норму.

А как быстро и безболезненно войти в наш сумасшедший ритм большого города после долгих ленивых каникул? Вовремя засыпать и бодро просыпаться, работать в полную силу и с легкостью переносить любой текущий стресс?

Для начала нужно восстановить режим. В этом нам поможет верно подобранное питание. Если во время праздников вы расслабились и забыли про будильник, вечером лучше выбирать продукты, которые способствуют выработке мелатонина — «гормона сна». Он регулирует наши суточные ритмы, помогает быстрее заснуть и спать крепче. Для того, чтобы активизировать этот процесс, необходимо достаточное количество аминокислоты триптофан. Ее немало в цветной капусте, сое, брокколи, ананасах, финиках, орехах, салате латуке и бананах. Легкий салат из правильных ингредиентов на ночь решит нашу проблему.

Чтобы добавить себе бодрости и энергии с утра, помогут продукты, которые вырабатывают так называемый «гормон счастья» — серотонин. Это ягоды, орехи, злаки. С их добавлением ваш завтрак станет практически окрыляющим. Для сохранения активности на протяжении всего дня нужно употреблять больше продуктов, содержащих аминокислоту фенилаланин. Ее много в чечевице, сырах, кукурузе, инжире, кунжуте и в темном шоколаде — не забывайте про такие необходимые и полезные перекусы в течение рабочего дня.