Идеолог велнес-движения Human 3000 и гуру ЗОЖа Алексей Комов продолжает наш проект «Как похудеть к Новому году»: в третьем выпуске — экспресс-план на пять дней.
Как быстро похудеть к Новому году за 5 дней?
Питание
Как быстро похудеть к новому году за пять дней? Думаете, это нереально — вовсе нет! О похудении на 10 кг речи не идет, но распрощаться с 5 килограммами вполне возможно. Чтобы сделать такое похудение перед безопасным, нужно соблюдать простые правила. Перед Новым годом следить за нормой витаминов и питательных веществ в потребляемой пище, активно двигаться и полностью исключить мучное, сладкое, соль и, конечно, джанкфуд. Соблюдая эти несложные рекомендации, можно легко и быстро похудеть на пять килограммов, посвежеть и расцвести к новому году.
В качестве экспресс-метода предлагаю недавно открытый мной вид детокса, который я лично использую для профилактики интоксикации. В основу метода быстрого похудения легла древняя китайская система оздоровления, направленная на омоложение организма за счет его очищения и эмоционального восстановления. На протяжении всего курса похудения вы потребляете только жидкую пищу – полностью исключаете жевательный процесс за пять до нового года. Дело в том, что жидкая пища легко усваивается и происходит обмен всех жидкостных сред организма. Межклеточная жидкость – это основная среда организма, в которой происходит обмен питательных веществ, но там же находятся и токсины, и продукты обмена клетки. Со временем межклеточная жидкость все больше наполняется токсинами. В результате возникают отеки, разбитое состояние, усталость, ухудшается цвет лица и кожа. Исключительно жидкая пища в течение пяти дней до нового года отлично всё это устраняет и способствует вашему быстрому похудению к новому году.
В рацион входят свежевыжатые соки, легкие фруктовые и овощные смузи без твердых кусочков, соки и смузи из проростков зерен пшеницы, ржи, ячменя, гречки, подсолнечника, бобовых и других съедобных растений, травяные и фруктовые чаи со специями по вкусу и не меньше 2 литров воды. После трех-пяти дней такого питания необходимо еще столько же для выхода на густых смузи, кашах, супах-пюре. Я выбираю этот вид детокса, поскольку он позволяет мне полностью сохранять привычный сумасшедший ритм жизни и гарантирует обновление организма с нужным мне видимым результатом. И рекомендую всем, кто нуждается в быстром похудении к новому году без вреда для здоровья.
Движение
Девушки, чтобы совершенно точно похудеть на заветные пять килограммов к новому году, не забудьте правильно расставить акценты в своем праздничном образе. Что является главным критерием женской красоты по мнению мужчин? По данным американского опросника Whois, – для 70% мужчин – это ваша тонкая талия. И я могу с этим согласиться. Несколько советов, как в оговоренные нами выше пять дней перед новым годом приобрести идеальную форму и быстро похудеть:
- крутите обруч – хула-хуп действительно творит чудеса
- займитесь любым видом танца – это придаст вам грациозную форму и не оставит нас равнодушными
- попробуйте дыхательную гимнастику – тренирует нужные мышцы и отлично влияет на ваше настроение
Существует простой комплекс дыхательных упражнений для быстрого похудения в области талии. Когда времени на зал совсем нет, занимайтесь 15 минут утром натощак, и результат вас быстро порадует. Техника выполнения:
- Вдох – округляем живот.
Выдох – втягиваем и держим так 2 минуты.
- Потом вдох – округляем, делаем два раза до выдоха.
Выдох – втягиваем, делаем два раза до вдоха, помогаем ладонью и стараемся напрячь пресс, так продолжаем 10 минут.
- Затем вдох – живот округляем, на выдохе наклоняемся и пытаемся максимально сделать выдох, втягиваем живот, затаив дыхание. Далее выпрямляемся и считай до 8-ми, периодически напрягая пресс, потом снова вдох.
Мышление
Сложно не согласиться: если мы хотим быстро похудеть к новому году — нужно начать с нашего настроения, которое полностью отражается на лице и фигуре. И вряд ли мы сами себе нравимся с недовольным выражением и хмурым взглядом, с которыми мы так любим говорить о своих проблемах. Жалобы — это одна из пагубных привычек. Пора искоренить и ее!
The New York Times пишет, что во время разговора мы жалуемся в среднем раз в минуту. Поговорить об общих проблемах – это, на первый взгляд, один из привычных способов наладить связи, улучшить отношения, скинуть негатив. Но что мы получаем в итоге? Когда мы жалуемся, мозг выделяет гормоны стресса, которые постепенно разрушают нейронные связи, ухудшают здоровье и портят внешний вид. И всё это вместо решения проблемы. Мы сидим сложа руки и думаем о том, как всё плохо: погода - ужасная, работа надоела, настроения нет. Не лучше ли исправить это? Погоду мы изменить не можем, но остальное зависит от нас. Это простой пример, но со сложными вещами тоже работает. Берите дело в свои руки.
Барабанщик рок-группы BRMC Лея Шапиро недавно запустила отличный проект: перестать жаловаться. Зачем? Чтобы замечать всё хорошее, что ее окружает, чтобы чаще улыбаться, чтобы сделать жизнь светлее и ярче. Уиллу Боуэну, американскому священнику, пришла в голову простая идея — надеть фиолетовый браслет в знак того, чтобы прожить 21 день без жалоб, нытья, сплетен и дурных мыслей. Если в течение этого времени вы произносите что-то негативное — переодеваете браслет на другую руку и начинаете новый отсчет. На сегодняшний день идею поддержало уже около 6 миллионов человек из 106 стран мира. Что, если и нам решиться на эксперимент и научиться радоваться каждому новому дню и своей сияющей улыбке? Уверен, тогда вопрос, как быстро похудеть к новому году на 5 килограммов решится сам собой.
Счастливого Нового года!
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