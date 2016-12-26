Питание

Как быстро похудеть к новому году за пять дней? Думаете, это нереально — вовсе нет! О похудении на 10 кг речи не идет, но распрощаться с 5 килограммами вполне возможно. Чтобы сделать такое похудение перед безопасным, нужно соблюдать простые правила. Перед Новым годом следить за нормой витаминов и питательных веществ в потребляемой пище, активно двигаться и полностью исключить мучное, сладкое, соль и, конечно, джанкфуд. Соблюдая эти несложные рекомендации, можно легко и быстро похудеть на пять килограммов, посвежеть и расцвести к новому году.

В качестве экспресс-метода предлагаю недавно открытый мной вид детокса, который я лично использую для профилактики интоксикации. В основу метода быстрого похудения легла древняя китайская система оздоровления, направленная на омоложение организма за счет его очищения и эмоционального восстановления. На протяжении всего курса похудения вы потребляете только жидкую пищу – полностью исключаете жевательный процесс за пять до нового года. Дело в том, что жидкая пища легко усваивается и происходит обмен всех жидкостных сред организма. Межклеточная жидкость – это основная среда организма, в которой происходит обмен питательных веществ, но там же находятся и токсины, и продукты обмена клетки. Со временем межклеточная жидкость все больше наполняется токсинами. В результате возникают отеки, разбитое состояние, усталость, ухудшается цвет лица и кожа. Исключительно жидкая пища в течение пяти дней до нового года отлично всё это устраняет и способствует вашему быстрому похудению к новому году.

В рацион входят свежевыжатые соки, легкие фруктовые и овощные смузи без твердых кусочков, соки и смузи из проростков зерен пшеницы, ржи, ячменя, гречки, подсолнечника, бобовых и других съедобных растений, травяные и фруктовые чаи со специями по вкусу и не меньше 2 литров воды. После трех-пяти дней такого питания необходимо еще столько же для выхода на густых смузи, кашах, супах-пюре. Я выбираю этот вид детокса, поскольку он позволяет мне полностью сохранять привычный сумасшедший ритм жизни и гарантирует обновление организма с нужным мне видимым результатом. И рекомендую всем, кто нуждается в быстром похудении к новому году без вреда для здоровья.