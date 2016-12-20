Идеолог велнес-движения Human 3000 и гуру ЗОЖа Алексей Комов продолжает наш проект «Как похудеть к Новому году»: во втором выпуске учимся делать короткую сверхэффективную тренировку и пить больше кофе с корицей.
Как похудеть к Новому году: часть II
Питание
Пряности можно включать в свой рацион на протяжении всего года, и всегда они будут стимулировать детокс-процессы в организме, дарить заряд энергии, поднимать настроение и укреплять иммунитет. В предновогодней суете они становятся просто неотъемлемыми помощниками.
- Утренний кофе с бодрящими ароматами корицы, имбиря или мускатного ореха помогает нам проснуться, ускоряет метаболизм и надолго притупляет чувство голода.
- Пряный индийский масала-чай согревает нас в течение дня, успокаивает нервную систему и улучшает пищеварение.
- Тёплый согревающий смузи из клюквы и яблока обогащает организм витаминами, а с добавлением корицы и имбиря выводит токсины и благотворно сказывается на фигуре.
- Лимонно-медовый напиток с красным перцем будет прекрасным экспресс-детоксом и надолго заставит забыть о простуде.
- Знаменитый жиросжигающий “коктейль моделей”, кефир с корицей и имбирем, поможет приобрести завидную стройность в кратчайшие сроки и без дополнительных ограничений.
Движение
В последнее время табата стала настоящим хитом. Табата – это интенсивная 4-х минутная тренировка, составленная по принципу интервальной физической нагрузки. Практика отличается тем, что направлена на выносливость: неважно, насколько вы сильный – и новички, и продвинутые устанут одинаково. Табата молниеносно приводит тело в тонус. Секрет заключается в высокоинтенсивном подходе: каждое упражнение выполняется на протяжении 20 секунд, после которых следует 10-секундный отдых, и так несколько раз. Все упражнения выполняются с максимальной скоростью, каждый раз увеличивая число повторов одного упражнения.
В вашем распоряжении 8 упражнений:
- Прыжки с поочередным поднятием согнутых в коленях ног. Отдохнули.
- Быстрые выпады на каждую ногу вперед поочередно, начиная с правой ноги. Отдыхаем.
- Интенсивные глубокие и быстрые приседания. Очень важно, чтобы стопы были зафиксированы и не поднимались во время выполнения упражнения. Отдых.
- Положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы ровно, руки сцеплены за головой. Выполняем интенсивные подъемы корпуса. Отдыхаем.
- Исходное положение – по пункту 4. Выполняем поднятия спины и ягодиц. Отдыхаем.
- Исходное положение – по пункту 4. Упражнение – резкие отрывы плечевого пояса и ног. Отдых.
- Упражнение – обратные отжимания: прислонитесь спиной к стулу, отведите руки назад, поставив ладони на сиденье, выполняйте отжимания в обратную сторону. Отдыхайте.
- Последнее упражнение – делаем упор на предплечья и носочки, живот втягиваем. Спина прямая, поясница без прогиба. Держим пресс втянутым 20 секунд. Отдыхаем.
Все упражнения достаточно простые, но приложите максимум усилий для интенсивного выполнения, и результат превзойдет ваши ожидания. Любителям йоги рекомендуем разнообразить практику карана-крамой, йогой в движении. Она создана австралийскими учителями хатха-йоги, которые позаимствовали опыт индийских танцоров. Упражнения состоят из движений, характерных для практики йога-асан. Добавление динамики быстро отразится на мышечном тонусе сохранив умиротворяющий эффект практики.
Если вы хотите добавить в свою жизнь спорт без чужих глаз и серьезных нагрузок, вам подойдет фитнес-канал Blogilates от знаменитого тренера по пилатесу Кейси Хо. Сочетание элементов пилатеса и силовой аэробики, которые выполняет сертифицированный инструктор, помогут быстро прийти в форму. А 5-минутные видео отлично подойдут для тех, у кого нет времени на долгие тренировки.
Мышление
Зачастую нам хочется делать только то, что даётся легко. Но именно работа над нашими слабыми местами позволяет развиваться, молодеть, хорошеть и притягивать к себе восхищенные взгляды. Стресс нам на пользу - странно, но факт. Кратковременный стресс умеренного характера называется эустрессом и является благоприятным для здоровья, психики и внешнего вида. Эустресс выводит нас на время из "зоны комфорта": неожиданные встречи, важные переговоры, физические нагрузки, первые свидания, смена места жительства, путешествия и всё то, что делает нашу жизнь насыщенной, яркой, волнующей. На физическом уровне эустресс стимулирует клетки к регенерации, повышает защитные функции организма и ускоряет метаболизм, благодаря чему мы естественно худеем и неуловимо преображаемся.
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