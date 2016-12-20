Движение

В последнее время табата стала настоящим хитом. Табата – это интенсивная 4-х минутная тренировка, составленная по принципу интервальной физической нагрузки. Практика отличается тем, что направлена на выносливость: неважно, насколько вы сильный – и новички, и продвинутые устанут одинаково. Табата молниеносно приводит тело в тонус. Секрет заключается в высокоинтенсивном подходе: каждое упражнение выполняется на протяжении 20 секунд, после которых следует 10-секундный отдых, и так несколько раз. Все упражнения выполняются с максимальной скоростью, каждый раз увеличивая число повторов одного упражнения.

В вашем распоряжении 8 упражнений:

Прыжки с поочередным поднятием согнутых в коленях ног. Отдохнули. Быстрые выпады на каждую ногу вперед поочередно, начиная с правой ноги. Отдыхаем. Интенсивные глубокие и быстрые приседания. Очень важно, чтобы стопы были зафиксированы и не поднимались во время выполнения упражнения. Отдых. Положение – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы ровно, руки сцеплены за головой. Выполняем интенсивные подъемы корпуса. Отдыхаем. Исходное положение – по пункту 4. Выполняем поднятия спины и ягодиц. Отдыхаем. Исходное положение – по пункту 4. Упражнение – резкие отрывы плечевого пояса и ног. Отдых. Упражнение – обратные отжимания: прислонитесь спиной к стулу, отведите руки назад, поставив ладони на сиденье, выполняйте отжимания в обратную сторону. Отдыхайте. Последнее упражнение – делаем упор на предплечья и носочки, живот втягиваем. Спина прямая, поясница без прогиба. Держим пресс втянутым 20 секунд. Отдыхаем.

Все упражнения достаточно простые, но приложите максимум усилий для интенсивного выполнения, и результат превзойдет ваши ожидания. Любителям йоги рекомендуем разнообразить практику карана-крамой, йогой в движении. Она создана австралийскими учителями хатха-йоги, которые позаимствовали опыт индийских танцоров. Упражнения состоят из движений, характерных для практики йога-асан. Добавление динамики быстро отразится на мышечном тонусе сохранив умиротворяющий эффект практики.

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