9 самых дорогих продуктов в мире

Чай "Дан Ху Пао"

Выдержанный и сильно ферментированный чай, который готовится по сложной технологии из чайных кустов особого сорта. Тех самых, с которых началась история этого сорта четыре столетия назад, осталось всего шесть, а в год с них снимается всего 400 грамм листьев. Последний урожай был продан в 2011 году за полмиллиона долларов. Сейчас весь собираемый настоящий "Дан Ху Пао" хранится в Китайском национальном музее чая, а на дальнейший коммерческий сбор объявлен мораторий. Весь остальной чай из Китая под этим же именем, скорее всего собран с кустов "потомков", которые начали выращивать в 80-х годах вегетативным способом.