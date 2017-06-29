Как заплатить миллионы долларов за чай, рыбу, грибы, сыр и виноград: мы собрали выдающиеся продукты, за которыми охотятся миллионеры.
9 самых дорогих продуктов в мире
Лосиный сыр «Moose»
Продукт производят на ферме Moose в северной Швейцарии из молока трех лосих, обитающих на этой ферме. Цена сыра так высока из-за того, что на выдой из одной лосихи требует около двух часов. Кроме того, животные дают молоко только с мая по сентябрь. В год ферма производит всего около 300 кг сыра. Деликатес подают в лучших ресторанах Швейцарии в трех сортах: с коркой, фета и с плесенью.
Чёрный арбуз сорта «Дэнсукэ»
Необычные черные арбузы выращиваются на японском Хоккайдо и обладают ярко-красной сахарной мякотью. Ягоду вывели в городе Тома в середине 1980-х годов для того, чтобы компенсировать жителям ущерб от сокращения урожая риса, поэтому название арбуза состоит из иероглифов «помощь» и «рисовое поле». Вес дэнсуке составляет от 5 — 7 кг. Недавно на аукционе в Японии арбуз был продан за 3 тысячи долларов.
Рубиновый виноград Ruby Romans
Виноград рубинового цвета — это сорт столового винограда, который выращивают только в японской перфектуре Исикава, посеяв семяна фуджиминори. Гроздь такого вида подстроена под строгие стандарты качества. Каждая виноградинка должна быть размером с мячик для пинг-понга, весить не более 20 грамм, а содержание сахара не должно превышать 18%. На последнем аукционе в 2015 году было представлено 26 гроздей, самая крупная из них — весом 700 г, была продана за 8,2 тысяч долларов шеф-повару из города Канадзава.
Алмазная икра белуги альбиноса Almas
Более качественный сорт черной белужьей икры, имеющий непривычный светлый оттенок. Алмазную икру добывают из взрослых рыб, именно от этого икра со временем приобретает такой цвет. Старые белуги очень редки и поэтому стоимость продукта подскакивает почти в шесть раз. Банку такой икры зачастую выполняют из 24-каратного золота.
Белый трюфель
Существует много разновидностей трюфелей, но самыми редким являются грибы белого цвета из регионов Умбрии и Пьемонта. Они имеют коричневую кожуру, светлую мякоть с красными прожилками и более выраженный аромат, чем у черных трюфелей. Высокая цена зависит от их размера, специфики сбора и условий, в которых они растут. Так же, грибы, собранные в неурожайный сезон всегда будут намного дороже и ценней.
Чай "Дан Ху Пао"
Выдержанный и сильно ферментированный чай, который готовится по сложной технологии из чайных кустов особого сорта. Тех самых, с которых началась история этого сорта четыре столетия назад, осталось всего шесть, а в год с них снимается всего 400 грамм листьев. Последний урожай был продан в 2011 году за полмиллиона долларов. Сейчас весь собираемый настоящий "Дан Ху Пао" хранится в Китайском национальном музее чая, а на дальнейший коммерческий сбор объявлен мораторий. Весь остальной чай из Китая под этим же именем, скорее всего собран с кустов "потомков", которые начали выращивать в 80-х годах вегетативным способом.
Грибы мацутакэ
Японские трюфели грибы мацутакэ по внешнему виду напоминают обыкновенный опенок, но с более мясистой ножкой. Этот гриб растёт только на неповреждённых стволах красных сосен, количество которых резко сокращается из-за вредоносных насекомых. Насыщенный пряный и сладкий запах позволяет распознать мацутакэ среди прочих сходных видов. При этом, чем больше времени проходит с момента сбора грибов, тем меньше становится их аромат. Высокая стоимость гриба объясняется тем, что искусственно вырастить его до сих пор не удавалось никому.
Японский голубой тунец
Абсолютным рекордсменом по стоимости среди рыбы является голубой тунец — одна из самых крупных и быстрых рыб на планете. В 2012 году голубой тунец весом 222 килограмма был продан на аукционе за 1,8 миллионов долларов японскому ресторатору Киеси Кимура. Максимальный вес такого тунца может составлять до 450 килограммов.
Гигантские устрицы Coffin Bay
Этот вид гигантских устриц выращиваются на побережье Австралии на ферме Coffin Bay и считаются одним из лучших деликатесов континента. Они содержат в 10 раз больше мяса, чем устрицы обычных размеров, а в длину могут достигать 18 см. Самыми свежими считаются те, которые подаются в ресторанах недалеко от самой устричной фермы.
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