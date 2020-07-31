Фуд-корты в ТЦ Петербурга закрыты — и не могут работать даже навынос. Рестораторы — о том, чем для них обернется это решение

«Прекрасно, что в Петербурге наконец открылись рестораны. Но почему-то чиновники посчитали, что фудкорты не безопасны, и им не разрешили работать. Причем само постановление было опубликовано уже поздно вечером в пятницу, и из него выяснилось, что для фудкортов все стало еще более жестко и сурово, чем в самые плохие ковидные времена. Хочу верить, что юристы Смольного ошиблись и написали что-то на скорую руку, но для фудкортов теперь возможна работа только на доставку, а работу навынос запретили. Хотя работа навынос была разрешена и в апреле, и в мае, и в июне, когда эпидемиологическая обстановка была гораздо хуже.

Риторика российской власти сейчас так устроена, что она постоянно говорит о пустой и необоснованной критике и любит заявлять: занимайтесь своим делом и не лезьте куда не нужно. Мы в данной конкретной ситуации точно занимаемся своим делом: подали иск об отмене данного постановления в той его части, которую мы считаем незаконной.

Я считаю, что обо всем этом нужно публично говорить и предъявлять законные требования к нашему губернатору, правительству и Роспотребнадзору. Иск – это изложение нашей правовой позиции, потому что мы действительно считаем, что такое постановление, такие формулировки, такие ограничения незаконны. Они нарушают конкуренцию, получается, что одним можно работать, а другим нельзя. Ковидные ограничения должны быть отменены и нужно разрешить всем работать.

Иск подан не ради хайпа, наши юристы считают, что имеет место дискриминация и нарушение основ и свободы предпринимательства. Потому что налицо избирательный подход: один может продавать блины или гамбургеры, а другой – нет. Этим разрешим, а этим – запретим. Здесь точно есть, о чем поговорить в правовом поле. И мы должны пытаться это делать, потому что в обратном случае потом обязательно скажут: так ты же ничего не делал ради того, чтобы тебя открыли. Ты просто сидел на кухне, пил чай и матерился с соседями. А мы не хотим сидеть сложа руки и будем действовать и уже действуем. Наши союзники - это все торговые центры Петербурга, которые сейчас открылись в очень усеченном формате».