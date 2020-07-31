Несмотря на открытие всех ресторанов в городе, для фуд-кортов в торговых центрах правила только ужесточились. Смольный опубликовал постановление, согласно которому им запретили работать даже навынос, хотя предыдущие четыре месяца пандемии это было разрешено. Из-за этого управляющая компания ТЦ подала иск к Смольному, а владельцы заведений запустили флешмоб #спаситенашисуши. «Собака.ru» собрала мнения рестораторов о том, чем это решение обернется для их заведений и сотрудников.
Фуд-корты в ТЦ Петербурга закрыты — и не могут работать даже навынос. Рестораторы — о том, чем для них обернется это решение
«Прекрасно, что в Петербурге наконец открылись рестораны. Но почему-то чиновники посчитали, что фудкорты не безопасны, и им не разрешили работать. Причем само постановление было опубликовано уже поздно вечером в пятницу, и из него выяснилось, что для фудкортов все стало еще более жестко и сурово, чем в самые плохие ковидные времена. Хочу верить, что юристы Смольного ошиблись и написали что-то на скорую руку, но для фудкортов теперь возможна работа только на доставку, а работу навынос запретили. Хотя работа навынос была разрешена и в апреле, и в мае, и в июне, когда эпидемиологическая обстановка была гораздо хуже.
Риторика российской власти сейчас так устроена, что она постоянно говорит о пустой и необоснованной критике и любит заявлять: занимайтесь своим делом и не лезьте куда не нужно. Мы в данной конкретной ситуации точно занимаемся своим делом: подали иск об отмене данного постановления в той его части, которую мы считаем незаконной.
Я считаю, что обо всем этом нужно публично говорить и предъявлять законные требования к нашему губернатору, правительству и Роспотребнадзору. Иск – это изложение нашей правовой позиции, потому что мы действительно считаем, что такое постановление, такие формулировки, такие ограничения незаконны. Они нарушают конкуренцию, получается, что одним можно работать, а другим нельзя. Ковидные ограничения должны быть отменены и нужно разрешить всем работать.
Иск подан не ради хайпа, наши юристы считают, что имеет место дискриминация и нарушение основ и свободы предпринимательства. Потому что налицо избирательный подход: один может продавать блины или гамбургеры, а другой – нет. Этим разрешим, а этим – запретим. Здесь точно есть, о чем поговорить в правовом поле. И мы должны пытаться это делать, потому что в обратном случае потом обязательно скажут: так ты же ничего не делал ради того, чтобы тебя открыли. Ты просто сидел на кухне, пил чай и матерился с соседями. А мы не хотим сидеть сложа руки и будем действовать и уже действуем. Наши союзники - это все торговые центры Петербурга, которые сейчас открылись в очень усеченном формате».
Никита Рященко
Управляющий партнер Yoda Express
«Мы не работали на вынос последние четыре месяца, а открылись в прошлую пятницу — вышло постановление для ресторанов, и мы предполагали, что фудкорты тоже смогут полноценно работать. Решили пару дней готовить на вынос, но пришло постановление о том, что нам вообще нельзя будет работать с понедельника. К тому моменту уже закупили продукты, вывели персонал — с понедельника снова закрылись. Мы две недели договаривались с поставщиками, и сейчас нам нужно будет опять искать деньги и ждать 16 августа, когда выйдет новое постановление. Плюс нужно оплачивать работу восьми сотрудников, которых мы только что нашли — с нашей стороны было бы неправильно их сейчас увольнять. Не говоря о том, что у нас есть шеф-повар, бухгалтер, управляющий, которые с марта продолжают получать свои — пусть и урезанные — зарплаты.
Если бы это правило распространялось на всех, то мы бы еще поняли, но, например, в «Галерее» есть «Шоколадница» с посадкой порядка 100 человек — и она работает. Это очень странно — по механике мы от них не отличаемся, но работать не можем. Роспотребнадзор считает фудкорты более плотным скоплением людей, но в них люди сидят не так близко, как в одном заведении. Логики тут нет. Мы работаем в перчатках, проверяем температуру сотрудников, соблюдаем все правила, и не понимаем это решение».
«Четыре месяца мы закрыты. Четыре месяца мы всеми силами стараемся, пытаемся сохранить нашу команду, каждого, благодаря которому существует проект Ikigai. С каждым днем это становится все менее возможным. Недавнее постановление — это битье лежащего. Мы уже сделали все, чтобы наши гости были в безопасности и готовы сделать больше, только бы нам дали работать. Предъявите свои требования, поделитесь с нами своими опасениями и мы наверняка сможем все решить. Это обращение не про бизнес, не про прибыль. У нас в команде люди. Такие же люди, как в других сферах, с такими же простыми потребностями — работать, чтобы жить достойно».
Юлия Гасанбекова
Совладелец Lavanda Eclair
«Мы планировали открыться в «Сити Молле», наш сотрудник вышел на работу туда в понедельник, а в итоге все закрыли. Все последние четыре месяца наша точка там была заморожена: мы работали в нашем кафе на Жуковского, а в ТЦ трафика все равно не было. К предполагаемому открытию мы приготовили 100 эклеров, и в итоге просто увезли их в наше кафе и продали там. Хуже пришлось нашим соседям, у которых второй точки нет: они сделали заготовки, заказали продукты, за три дня вывели поваров.
Логики этого решения мы не понимаем — людей на улицах много, все толпятся, и кому помешали фудкорты, я не знаю. Можно было поставить дополнительного охранника, который измерял бы всем температуру или пускал людей дозированно. Но ничего этого сделано не было, а заведения терпят огромные убытки».
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