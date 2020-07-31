10 антикризисных идей петербургских рестораторов, которые изменили нашу жизнь

Онлайн-гестбартендинги от El Copitas и смм-трансляции доставки от Paloma

Команда El Copitas придумала первый в мире онлайн гестбартендинг-марафон. В прямом эфире с Артёмом Перуком звёздные бармены из Лондона, Сиднея, Бейрута, Мехико готовили коктейли, которые в Петербурге гостям с ингредиентами, фудпейрингом и план-схемой по применению этого всего доставляли на дом. Как будет развиваться виртуальный гестбартендинг еще не ясно, но его жизнеспособность уже очевидна: чокнуться бокалами-стикерами в комментариях к стриму бывает не хуже, чем стеклянными вживую.

Индекс заражения Covid-19 обязательно пойдёт вниз, но что уже никогда не опустится — так это новый уровень ресторанной доставки, на который за локдаун её вывела банда El Copitas. Из своей кантины Paloma тако и буррито отцы-основатели Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев доставляли лично и под хештегом #ямыдоставка транслировали процесс в эфире сторис, благодаря заказчиков перед своей многотысячной аудиторией.