50 блюд с лисичками, за которыми надо идти в рестораны Петербурга прямо сейчас

Кимчи, ньокки и капуста с лисичками в Anna Secret Garden

В ресторане Anna Secret Garden (бывший Grün cafe на «Севкабель Порту», владелицей которого стала Анна Семак ) у виртуоза вегетарианских сетов Виктории Мосиной лисички можно встретить не только в кимчи (суп варят из листьев цветной капусты с вокаме, свежими грибами и морковью конфи), но и в жареной белокочанной капусте, а также веганских ньокках. Последние готовят из картофеля с рисовой и кукурузной мукой, от души поливая соусом из белого вина с тимьяном и фундуком, за пикантность отвечает пепел из чеснока.