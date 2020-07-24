«Где есть лисички в Петербурге» — главная, пожалуй, тема для разговоров после «Когда откроют рестораны?». И если с последним мы знаем окончательный ответ (Да, 27 июля заработают все!), то с грибными блюдами вариантов больше полусотни. В этом году лисичек горячо ждут в тартарах, хачапури и даже фуа-гра.
50 блюд с лисичками, за которыми надо идти в рестораны Петербурга прямо сейчас
Фуа-гра с лисичками в Harvest
Фирменный мастер-класс от Дмитрия Блинова по тому, как выкрутить умами и прочую насыщенность вкуса на максимум — только вдумайтесь в список ингредиентов: гладко-кремовое фуа-гра, жареная капуста кейл, обжаренные же лисички и соус из портвейна и насыщенного куриного жу.
Ризотто на грибном пюре и тартар с маринованными лисичками в Kuznya House
Шеф-повар Руслан Закиров ризотто готовит на бульоне со сливочным маслом, пармезаном и пюре из лисичек, белых грибов, шампиньонов и вешенок, и добавляет в него сыр бри и жареные лисички. Сезонные грибы в Kuznya House еще придумали мариновать — в рисовом уксусе с сахаром: такие лисички расцвечивают тартар из говядины с трюфельным маслом и с отварной косточкой с костным мозгом.
Пицца с лисичками и гуанчиле и тартар с черным трюфелем в Probka
Во флагманском ресторане семейства Арама Мнацаканова сезонные хиты — в духе итальянской классики. Мгновенный солд-аут у пиццы с лисичками и гуанчиале — сыровялеными свиными щеками; с лисичками же делают пасту тальятелле и тартар — в последний еще для пущей нарядности добавляют другой ценный гриб — черный трюфель.
Кимчи, ньокки и капуста с лисичками в Anna Secret Garden
В ресторане Anna Secret Garden (бывший Grün cafe на «Севкабель Порту», владелицей которого стала Анна Семак ) у виртуоза вегетарианских сетов Виктории Мосиной лисички можно встретить не только в кимчи (суп варят из листьев цветной капусты с вокаме, свежими грибами и морковью конфи), но и в жареной белокочанной капусте, а также веганских ньокках. Последние готовят из картофеля с рисовой и кукурузной мукой, от души поливая соусом из белого вина с тимьяном и фундуком, за пикантность отвечает пепел из чеснока.
Картошка, пицца и паста с лисичками в ресторанах Rыба и Rыба на Даче
В панорамной пиццерии и в загородном ресторане Арама Мнацаканова с сезонными грибами можно заказать самые популярные блюда: пиццу, пасту — лингвини в Rыба на Даче и спагетти в Rыба, и, главное, там и там готовят классический жареный картофель с лисичками — как из детства.
Пицца с лисичками и трюфельной страчателлой в пиццериях «22 см»
В пиццериях Эльдара Кабирова тоже придумали сезонный блокбастер: пиццу из печи на узнаваемом пышном тесте с лисичками, с трюфельной страчателлой и слайсами бастурмы.
Тальятелле и скрембл с лисичками в Jerome
Шеф Антонио Фреза готовит пасту тальятелле из-под ножа и соединяет ее с лисичками и свиными щечками гуанчиале, а на завтрак (с 11:00 и аж до 16:00!) ждёт на скрембл с лисичками и страчателлой. Пицца с сезонным грибом тоже есть — также в её составе французский сыр конте и бекон из говядины.
Хачапури и римская пицца с лисичками в «МА»
Боссы ресторана «МА» Маруся Наумова и Антон Исаков собрали целое итало-грузинское меню с хитом сезона. Первый шеф отвечает за аджарский хачапури, второй — за хрустящую римскую пиццу с курицей и спагетти с креветками — все это, разумеется, с лисичками. Плюс с ними же — ароматный домашний суп и молодой картофель.
Все блюда, где в «Сыроварне» сыр встречается с лисичками
Крафтовый сыр — главное достояние проекта Аркадия Новикова — и яркий рыжий летний гриб — союз, заключенный на гастрономических небесах. С камамбером в «Сыроварне» лисички, обжаренные со свежей петрушкой и чесноком, отправляются на пиццу или к запечённому картофелю, со страчателлой — в пасту, с моцареллой — в сырный суп.
Брускетта с лисичками и другая классика с ними же в «Ферме Бенуа»
В образцовом ресторанно-парковом комплексе в сезонном меню — образцовые же позиции. Лисички обжаривают с луком, чесноком, петрушкой и тимьяном и предлагают их по классике с картошкой или кладут их в пасту и пиццу. Брускетту с грибами тоже можно уже включать в хрестоматийные рецепты — настолько устойчиво это сочетание. На «Ферме Бенуа» ее собирают из ржано-пшеничного хлеба, крем-чиза, трюфельной пасты, обжаренных лисичек, свежей зелени и пармезана.
Чаудер и салат с жареными лисичками и персиками в «Вино & Воде»
Шеф-повар панорамного ресторана «Вино & Вода» в отеле Indigo Егор Евстратов лисички ввёл в сверхгастрономичные сочетания. С ними он готовит наваристый чаудер — суп на сырной основе, куда по авторской задумке еще идёт лосось, и выдающийся салат — в нем сезонные грибы соседствуют с песто, гранатовыми зернами и фламбированным в коньяке персиком. К филе палтуса из лисичек делают мусс, к зелёной спарже с яйцом пашот — соус с добавлением трюфельного масла; также в грибном спецменю — паста папарделле.
Зеленая гречка и «азиатский» картофель с лисичками в «Географии»
Здесь в сезонном меню очень интересно расставили гастрономические акценты: в классическое сочетание жареных лисичек и картофеля ввели ноту умами — с помощью кешью и огурцов в азиатском стиле, а для любителей суперфудов грибы подают с пророщенной зеленой гречкой — плюс сельдерей и пюре из горошка.
Печеная картошка с лисичками в «Косуле»
Картошка с грибами у Анны Хмельницкой — очень славная штука по мотивам формата, который был в сети «Крошка-картошка»: грибы в сметане идут в центр большой запечённой картошки, здорово напитывая её соусом. Еще из сезонного — спагетти в сырном соусе с лисичками.
Крем-суп из лисичек с крабом и бутерброды с лисичками из «Банщиков»
Русский ресторан всё ещё работает только на доставку, но летним обновлением в меню обзавёлся. На дом примчат с литром крем-супа из лисичек на курином бульоне — базовый или с крабом (порции хватит на 4-х!), с сезонным грибом также делают пирожки, запекают картофель и мастерят бутерброды с трюфельным кремом.
Кесадилья с лисичками в Paloma
В мексиканской кантине Paloma лисички кладут в фирменную кесадилью — вместе с тремя разными видами сыра: получается сочно и сытно.
Лисички с окунем и с креветками и киноа в «Мойке, 3»
Ресторан команды «Банщиков» в здании Круглого рынка заработал в новом для себя формате уличного кафе, и с 24 июля там тоже ждут на лисички — с морским окунем в азиатской глазури с пастой из цукини или с креветками-гриль и киноа в кокосовом соусе.
Рапаны с лисичками в Commons
Лисички из Тамбовской области шеф-повар Антон Абрезов соединяет с черноморским специалитетом — рапанами: к ним еще присовокупляет вино, чеснок, петрушку, сальсу из огурца и мусс из жареного картофеля: всё вместе составляет целую палитру вкусов.
Паста с лисичками в Сососо Bistro
Шеф Игорь Гришечкин добавляет обжаренные лисички в домашнюю пасту, заправляет ее соусом на основе яичных желтков и пармезана и посыпает хрустящим луком-фри.
Текст: Анастасия Павленкова
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