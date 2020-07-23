Nespresso представили летнюю коллекцию капсул

Вдохновляясь работой лучших в мире бариста, эксперты Nespresso более 5 лет дегустировали культовые рецепты холодного кофе, изучали секреты идеального напитка со льдом и проводили многочисленные эксперименты с методами обработки кофейного зерна. В результате родилась коллекция для приготовления кофе со льдом — Barista Creations For Ice.

Новая коллекция создана таким образом, чтобы кофе в сочетании со льдом раскрывался особенным вкусом и каждый смог насладиться любимым летним напитком. В коллекцию вошли две пары блендов для кофемашин Nespresso систем Original и Vertuo.