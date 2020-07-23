Nespresso представили летнюю коллекцию капсул

Вдохновляясь работой лучших в мире бариста, эксперты Nespresso более 5 лет дегустировали культовые рецепты холодного кофе, изучали секреты идеального напитка со льдом и проводили многочисленные эксперименты с методами обработки кофейного зерна. В результате родилась коллекция для приготовления кофе со льдом — Barista Creations For Ice.
Новая коллекция создана таким образом, чтобы кофе в сочетании со льдом раскрывался особенным вкусом и каждый смог насладиться любимым летним напитком. В коллекцию вошли две пары блендов для кофемашин Nespresso систем Original и Vertuo.
Бленды для кофемашин Original
Freddo Delicato
Фруктовые ноты кенийской арабики в этом бленде подарят свежесть и прохладу. Этот кофе светлой обжарки впечатляет деликатным и тонким послевкусием.
Freddo Intenso
Любителям более насыщенного кофе придется по вкусу Freddo Intenso — бленд из южноамериканской и индонезийской арабики. В сочетании со льдом этот кофе приобретает яркий аромат и насыщенное послевкусие.
Бленды для кофемашин Vertuo
Ice Leggero
Полон фруктовых и злаковых нот. Легкая обжарка и уникальная степень помола зерен дарят бархатный вкус и прекрасно освежают.
Ice Forte
В этом бленде арабика из Южной Америки и Индонезии слилась в настоящем кофейном шедевре. Зерна темной обжарки и особого помола идеальны в сочетании со льдом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.