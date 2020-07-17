30 ресторанных террас (еще? да!!!) Петербурга, куда нужно идти прямо сейчас

Новые

Cococo Bistro. Главная терраса лета-2020 – долгожданная реинкарнация проекта Матильды Шнуровой «Кококо». Ресторан современной русской кухни заработал снова, но, во-первых, в демократичном формате, а во-вторых, на Новой Голландии. Овербукинг и овердозинг звёзд уже хронический: на молочный коктейль с томатами (та самая подливка из дачного салата!) и картофелем фри с трюфельной солью записывайтесь заранее!

Bio My Bio. Еще один бомбический инфоповод от Матильды Шнуровой. Её проект современного здорового питания с сырниками из тофу, сверхполезными боулами и чиа-пудингами, запустившийся во время карантина в форме доставки, наконец, стартовал по месту прописки – на Вознесенском проспекте, 6 – пока на террасе.

Nau. Одну из самых больших террас на улице Рубинштейна на парковке Владимирского пассажа сконструировала «ОПГ "Добрых дел"» для своего бистро: в меню – авторская паназия от Евгения Викентьева, отличные коктейли и игристые вина, льющиеся рекой.

Jerome. Неутомимый шеф-повар и гастрономический кудесник Антонио Фреза каждый день поднимает витринные окна на Большой Морской улице и на террасе кормит пиццей с вонголе и цветами цуккини и легким тосканским салатом с крабом и сорбетом из томатов.

The Hat. Суперкреатура Билли Новика: его джазовый бар на улице Белинского перебрался на крышу своего же дома № 9 – теперь старые добрые живые джемы на свежем воздухе. Вход по депозитам и в порядке очереди.

«Merula. Винный двор». С пятизвездочной локацией неожиданно выступил винный проект Merula, знакомый городу по заведениям на улице Маяковского и Яхтенной. Их третья точка – дворик на Дворцовой набережной, 20 между Эрмитажем и Мраморным дворцом – со старинной мебелью, портретной галерей и графиком работы до 4:00 утра.

Bilbao. Ресторан баскской кухни в угловом доме на Суворовском проспекте обзавёлся столами со стороны мало оживленной 6-й Cоветской улицы: там гостям откупоривают шипучее вино чаколи и подают его с холодным испанским гаспачо с вишней.

Friends Of Friends. Итальянский ресторан с одними из лучших завтраков города под посадочные места приспособил широкие подоконники арочных окон доходного дома И.В. Галунова. На случай дождя есть навесы, на случай овердоза апероля – крепкий настил.

«Мечтатели». Если видите очередь на набережной Фонтанки – это, скорее всего, ждут своей очереди поклонники ресторана винно-кофейного энтузиаста Людмилы Ивановой – чтобы за уличными столами съесть сырники из рикотты или омлет с олениной.

Birch. Самая стихийная их стихийных террас – под маркизами ресторана Арслана Бердиева. За кукурузным хлебом, татаки из говядины и тунцом с нектарином очередь в листе ожидания – минимум 3 дня.

Никольские ряды. В новом городском пространстве в здании Никольского рынка с оборудованном по всем заветам урбанистики двором сейчас работает терраса Hard Rock Café, а с уикенда 18-19 июля обещают по выходным тематические гастромаркеты.