Слово этого лета: терраса. Пока ресторанам в Петербурге не разрешают официально открыться — уповаем на симпатичные уличные форматы. Наша первая подборка «летников» пользовалась таким успехом, что решение собрать вторую часть гида не заставило себя ждать. Спойлер: в Петербурге даже танцуют на террасах!
30 ресторанных террас (еще? да!!!) Петербурга, куда нужно идти прямо сейчас
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«Кафе танцующих огней»
С танцами
«Кафе танцующих огней». Новое летнее кафе во дворах Конюшенной площади, где повара из «Общества чистых тарелок» готовят карри и авокадо-тосты, а по вечерам играют диджеи из бара Mishka и клуба «Танцплощадка».
Blank. В клубе с чуть ли не самым лучшим лайнапом в городе теперь танцуют на летней площадке с полупрозрачной крышей в цветах кубика Рубика. Вход только по предварительно купленным билетам.
«Скотный двор». Клуб-бар-ресторан с активом в виде собственного двора в пятницу и субботу ждет до 6 утра. По воскресеньям – традиционное BBQ от Романа Смирнова.
«Такты». В «дэнсфлор-баре», как «Такты», осенью 2019-го въехавшие во двор Третьего кластера на 8-й Советской улице, сами себя называют, не то, чтобы прямо танцуют, но пританцовывают – под музыку в стиле чил-рейв и сеты из коктейльных шотов.
Shtackenschneider. Важная точка ночной жизни города с начала июля работает в формате летнего кафе с демократичным вином, сидром и пивом; еда – от веганской бургерной Hood Street Food.
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«Merula. Винный двор»
Новые
Cococo Bistro. Главная терраса лета-2020 – долгожданная реинкарнация проекта Матильды Шнуровой «Кококо». Ресторан современной русской кухни заработал снова, но, во-первых, в демократичном формате, а во-вторых, на Новой Голландии. Овербукинг и овердозинг звёзд уже хронический: на молочный коктейль с томатами (та самая подливка из дачного салата!) и картофелем фри с трюфельной солью записывайтесь заранее!
Bio My Bio. Еще один бомбический инфоповод от Матильды Шнуровой. Её проект современного здорового питания с сырниками из тофу, сверхполезными боулами и чиа-пудингами, запустившийся во время карантина в форме доставки, наконец, стартовал по месту прописки – на Вознесенском проспекте, 6 – пока на террасе.
Nau. Одну из самых больших террас на улице Рубинштейна на парковке Владимирского пассажа сконструировала «ОПГ "Добрых дел"» для своего бистро: в меню – авторская паназия от Евгения Викентьева, отличные коктейли и игристые вина, льющиеся рекой.
Jerome. Неутомимый шеф-повар и гастрономический кудесник Антонио Фреза каждый день поднимает витринные окна на Большой Морской улице и на террасе кормит пиццей с вонголе и цветами цуккини и легким тосканским салатом с крабом и сорбетом из томатов.
The Hat. Суперкреатура Билли Новика: его джазовый бар на улице Белинского перебрался на крышу своего же дома № 9 – теперь старые добрые живые джемы на свежем воздухе. Вход по депозитам и в порядке очереди.
«Merula. Винный двор». С пятизвездочной локацией неожиданно выступил винный проект Merula, знакомый городу по заведениям на улице Маяковского и Яхтенной. Их третья точка – дворик на Дворцовой набережной, 20 между Эрмитажем и Мраморным дворцом – со старинной мебелью, портретной галерей и графиком работы до 4:00 утра.
Bilbao. Ресторан баскской кухни в угловом доме на Суворовском проспекте обзавёлся столами со стороны мало оживленной 6-й Cоветской улицы: там гостям откупоривают шипучее вино чаколи и подают его с холодным испанским гаспачо с вишней.
Friends Of Friends. Итальянский ресторан с одними из лучших завтраков города под посадочные места приспособил широкие подоконники арочных окон доходного дома И.В. Галунова. На случай дождя есть навесы, на случай овердоза апероля – крепкий настил.
«Мечтатели». Если видите очередь на набережной Фонтанки – это, скорее всего, ждут своей очереди поклонники ресторана винно-кофейного энтузиаста Людмилы Ивановой – чтобы за уличными столами съесть сырники из рикотты или омлет с олениной.
Birch. Самая стихийная их стихийных террас – под маркизами ресторана Арслана Бердиева. За кукурузным хлебом, татаки из говядины и тунцом с нектарином очередь в листе ожидания – минимум 3 дня.
Никольские ряды. В новом городском пространстве в здании Никольского рынка с оборудованном по всем заветам урбанистики двором сейчас работает терраса Hard Rock Café, а с уикенда 18-19 июля обещают по выходным тематические гастромаркеты.
Новые и демократичные
«Невинный бар». Один из самых частых чек-инов лета 2020 в Инстаграме – новый бар в Третьем кластере на 8-й Советской, 4 – насколько по-новому, эргономично и эффектно они обустроили знакомое пространство своими террасами.
«Косуля». Весь карантин закусочная ресторатора Анны Хмельницкой окормляла страждущих пельменями и салатами на дому, теперь же малосольным огурцом и гурьевской кашей можно перекусить и на Караванной улице.
Клуб досуга при «Чебуречной и рюмочной "У Ларисы"» в Комарово. «Ларисочная» – так в Петербурге нежно зовут эту сеть общепита, в карантин открыли филиал на 2-м Дачном в Комарово, и снабжали горожан по дороге на Финский залив пловом и шашлыками. Теперь там есть и Клуб досуга – терраса, где уже проходят первые концерты.
«За углом». Гонзо-терраса из пары столов и, как её атрибутируют в рюмочной на Пяти углах, с «пивной станцией прохладительных напитков, ждущая своего опустошения», ждёт желающих это сделать до 4:00 утра на Разъезжей улице, 2.
«Пицца 22см». Перед пиццериями Эльдара Кабирова тоже появились опенэйр-представительства. Кроме блокбастеров с пармой или пепперони со страчателлой, каждый месяц – новая пицца-коллаборация. Следующая – с командой ресторана Animals.
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«Рыба на даче»
Классика
«Рыба на даче». Сверхкачественно — как все у Арама Мнацаканова — сделанный ресторан в логистически правильном месте — на берегу реки Сестры с интернациональной кухней, всего в получасе от города.
Hamlet + Jacks. Модернистская классика: экспериментальные гастрономические сочетания Евгения Викентьева, биодинамика от сомелье Евгения Усачёва и тишайшее для центра патио на Волынском переулке.
Camorra и Utopist. Крафтовая пиццерия пивоваров AF Brew и крошечный биодинамический бар с эксклюзивными дропами от виноделов – в классическом петербургском дворе-колодце.
«Рубинштейн». Ресторан-социальный клуб: сюда идут, чтобы под апероль и кухню шеф-повара Руслана Агейченко встретить всех-всех-всех знакомых города.
Stroganoff Steak House и «Русская рюмочная №1». В них всё так стабильно, что хоть специально иди, чтобы абстрагироваться от новостей: на террасах заказывают стейки и устрицы, горькую в запотевших рюмках и гениального подкопченного омуля в банк.
Ginza. У первого ресторана в Петербурге холдинга Ginza Project c 2003 года накопилась солиднейшая фан-группа, а в карантин и все остальные вспомнили тишайшие зелёные лужайки на Аптекарского проспекте – качество там держат как нигде.
Наша Dacha. Из портфеля Ginza Project есть еще и загородный хит: ресторан во всамделишном особняке фрейлины императрицы Александры Федоровны Анны Вырубовой. У нее невероятная биография: балы и Распутин, тюрьмы, побеги и постриг — Монте-Кристо рядом с ней просто домосед.
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