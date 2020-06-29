Ресторанам c сегодняшнего дня, 29 июня, разрешили открыть террасы. Вангуем бронь, овербукинг и надеемся, что Петербург не подведёт с погодой! Вот наш (не) исчерпывающий гид — новых игроков обязуемся добавлять!
55 (что? да!!!) ресторанных террас Петербурга, куда пойти прямо сейчас
-
фото: инстаграм @kuznyahouse
Террасы, по которым мы скучали
Harvest и Duo. Предчувствуем, пролив игристых (и прочих) вин у Дмитрия Блинова с Ренатом Маликовым за столиками Duo в сквере у Анненкирхе и на зелёной террасе в закрытом дворе у Harvest в ближайшее время побьёт мировые рекорды —обязуемся внести весомый вклад в их установление!
Kuznya House и двор фуд-резидентов «Бутылки». Список дел: оценить достижения образцового ЖКХ Новой Голландии с террасы Kuznya House (бронь обязательна) и взять на вынос во двор здания «Бутылки» пиццу из Camorra, роллы из Ronny и малосольный огурец с облепиховой настойкой из «Рюмочной»
«На вина! К3». Петнаты рекой и докторская колбаса — килограммами, и всё это практически под сенью Казанского собора
Smoke BBQ. Великий брискет и свежий крафт от Dreamteam Brewing Co. на самой обустроенной террасе улицы Рубинштейна
Bellevue. Шампанское, белужья икра и императорский вид на Дворцовую площадь
«Сад». До 1 июля высокохудожественный сад одноименного ресторана будет притворяться баром — к напиткам вынесут оливки каламата, хрустящий хлеб из дровяной печи и масло с семечками. Спешите успеть — потом начнет действовать новое меню
-
фото: инстаграм @huntnamore
Новые террасы
Brunch Garage. Новинка от ресторанного семейства Gypsies and Jews: бар-двор-гараж-закусочная с бургерами и тако рядом с клубом «Грибоедов»
Василеостровский рынок. Первый фудмолл Петербурга обзаводится большой террасой во дворе — готовьтесь к опенэйру с суши из Subzero, морским плато от Fisha и другой едой от любимых арендаторов
«Пробка». Премьера от Probka Family — римская паста под вина Бордо теперь и на свежем воздухе: Арам Михайлович, давно пора!
Hunt NaMore. Филиал ресторана с улицы Рубинштейна на первой линии берега в Комарово. Есть даже джакузи!
Italy на Большом проспекте. Во истину: кризис — время возможностей. Italy Group не только оборудовали себе террасу на главной магистрали Петроградской стороны, но и #инсайд — готовят на следующей неделе еще одну там же на крыше!
Commons. На карантине Антон Абрезов не только изобрел высогастрономичный фэшн-дошик, но и обустроил себе небольшую террасу на набережной канала Грибоедова.
Animals. К 3 июля завести себе террасу обещает и ресторан Саши Варданяна и Ко на Некрасова — на легендарной алкотрассе они, кстати, в большом дефиците.
MA. Антон Исаков и Маруся Наумова еще ведут переговоры по поводу их роскошного внутреннего двора, а пока расставили столики по парадному фасаду.
-
фото: инстаграм @lavue.spb
Террасы с видом
La Vue. Самый драматически эффектный вид на Петербург с крыши отеля «Санкт-Петербург» и авторская кухня Никиты Сечина на высоте 60 метров.
L Terrasa. Весь ансамбль Исаакиевской площади во всем его регулярном архитектурном великолепии виден с крыши отеля Lotte, снабженной качественной защитой от ветра и дождя на случай непогоды.
Terrassa. Видовая классика от Ginza Project — хороший обзор грандиозной колоннады Казанского собор и офиса «Вконтакте» в башне Дома Зингера, энциклопедическое меню и raw-бар.
«Вино и вода». С крыши бутик-отеля Indigo, оборудованной ветрозащитой по последнему слову техники, можно наблюдать, как разводят три разных моста.
«Небо и вино». Популярный молодёжный фотоспот на крыше «Пальмы». В меню пицца и апероль, закаты и селфи.
«Крыша 18». Ресторан из портфеля ZL Group с видом на крейсер «Аврора» и гостиницу «Санкт-Петербург».
«Гастрономика». У ресторана Ginza Project на последнем этаже «Олимпик Плаза» — большая крытая терраса с балконом и видами на пэчворк петербургских крыш.
«Москва». На ланч можно иметь в виду другой ресторан из списков Ginza Project — с террасой с видом на площадь Восстания и Невский проспект.
-
фото: инстаграм @futurabistro
Террасы во дворах
Co-op Garage. Бар, пиццерия, гараж, эталон стиля гранж и место, про которое говорят «там были все»: в нежилом дворе по Гороховой улице, 47 уже не расходятся до утра.
«Бертгольд центр». Двор общественного пространства на Гражданской улице уже инстаграм-хит лета-2020: на фокусе фото чаще всего комбуча-хайбол (тренд сезона!) из Laboratoria Distillita, пончики по-тбилисски из грузинской закусочной Ezo и эспрессо-тоник из кофейни Stim Coffee.
«Футура». Сегодняшний именинник — бистро-пекарня с идеальными синнабонами и клубом любителей хрустящей курочки, лауреат прошлогодней премии «Что где есть в Петербурге» — гастрономическое сердце кластера «Ленполиграфмаш».
Meal. На время карантина певцы ферментации из Сада дружбы на Литейном проспекте привычный репертуар меню сменили на пиццу — так вот, на следующей неделе еще есть шанс ее попробовать, дальше будет действовать новое меню. Выбирайте ту, что с тартаром из говядины, трюфельным айоли и пармезаном.
Union. Пока с фейсконтролем в арке тестировали окошко выдачи и террасу во дворе бара на Литейном проспекте — фирменный музыкальный вайб Union, хот-доги и простые, но действенные коктейли. С пятницы обещают запустить в полную силу.
Wöd. В миниатюрном дворе недалеко от Исаакиевской площади, который многие знают по ресторану Teplo, на уличных столах аж до часа ночи принимает гостей кавайного вида заведение, сочетающее в себе черты кабинета ценителя графических искусств и бара.
-
фото: инстаграм @villa_zimaleto
Террасы у воды
Il Lago dei Cigni. На двухуровневой террасе ресторана на Лебяжьем озере со всамделишными лебедями можно, наконец, выгулять запылившиеся бриллианты и отведать омара с открытого гриля.
Villa Zимaлеto. С без преувеличения огромной террасы с диванами, шатрами и креслами-качелями созерцают петербургскую ривьеру — яхты, неспешно выходящие в Финский залив.
«Рыба моей мечты». Если не знаете, где пришвартовать свой катер, то лучше места, чем терраса рыбного ресторана Zl Group, занявшая набережную при историческом особняке Путилова на слиянии рек Крестовки и Малой Невки, не найти.
«Русская рыбалка» на Крестовском. Целый комплекс из домиков-веранд вокруг пруда, где свой ужин можно выловить самостоятельно.
Mindal Café. Легендарные хинкали Маруси Наумовой на Английской набережной с видом на Большую Неву.
«Севкабель Порт». «Место, где город встречается с морем» спасало горожан последние недели карантина и продолжает свою гуманистическую миссию: часть его общепита работает на вынос. Сансет встречаем с пиццей Crispy, ночью заглядываем в бар «Мачты»
-
фото: инстаграм @sightcoffeeedine
Зеленые и тихие террасы
«Блок». Терраса мясного ресторана Александра Раппопорта выходит на изумрудный оазис Таврического сада и умиротворяет беспрецедентно.
«Траппист». Здорово озеленённая терраса бельгийского ресторана Dreamteam на тишайшей для центра улице Радищева: свежие мидии в кастрюльках, картофельные вафли и монументальный список элей и стаутов, гёзов и ламбиков.
«Ферма Бенуа». Районный оплот высокой культуры быта у Тихорецкого проспекта с видом на пруд и меню самого семейного толка, где найдется всё от «Оливье» до пиццы из дровяной печи.
Nama и «Сыроварня». 180 человек — вместимость объединенной внутренней террасы двух ресторанов грандиозна: почти две сотни человек уже сегодня могут отведать хэндроллы из Nama и рукотворные буррату и качотту из «Сыроварни».
Jungle. Терраса на крыше бутик-отеля Winwood с руф-меню из роллов и Паназии (корейский холодный суп кукси — это маст!) и видом на купол Казанского собора.
Sight. Хидден джем Петроградской стороны! Мечта урбаниста — зелёный двор посреди МФК «Грани» из стекла и металла. Особенно рекомендуем завтраки и коктейли — особенно тот, что на киви, и каву с апельсиновым битером.
Mr. Bo. Высокая гастрономия в сквере у Спасо-Преображенского собора, где Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов приготовят вам окрошку с гребешком и квасом из помидор.
«Карл и Фридрих». Биргартен при двухэтажном пивном ресторане с пивоварней и бутафорской мельницей на Крестовском острове.
-
фото: инстаграм @pifpafbar
Террасы городского типа
Saviv. Знаменитый салат с солёными лимонами и не менее знаменитые завтраки с шакшукой на Большой Конюшенной улице
«Ателье. Тапас & бар». Посольство Барселоны на Петроградской стороне: стритфуд с хоспера, зелёный гаспачо с крабом и йогуртовое мороженое с хересом.
Gastroli. У ресторана с террасой на улице Белинского в меню мощное летнее лобби: возглавили его гаспачо, салат с грейпфрутом и тамариндом и грейпфрутовая же крем-сода.
«Пиф-паф». Очень ответственные хозяева бара у Банковского мостика теперь трепетно следят за новыми санитарными нормами, но всё остальное осталось неизменным: отличные кофе, бургеры, музыка, и даже парикмахерская теперь принимает — по одному.
Bekitzer. Пока столики у израильского бара стоят не до утра, как раньше, а только до 23:00, но уже что-то: берём хала-бургер, фалафель и лимонад с мятой, с заатаром — пряными травами — или с маракуйей — то есть с пассифлорой, как бы сказали в Израиле.
Charlie. Подоконник ресторана на набережной канал Грибоедова на подушках принимает ценителей их сырников и круссанов, профитролей с форшмаком и грибного орзо.
Paloma Cantina. Первая в истории человечества терраса-подлокотник! Кесадильи, начос и сангрита от ребят из El Copitas на самой эргономичной микротеррасе Петербурга.
«Форно Браво». За столами-гвоздиками пиццерии Dreamteam на площади Льва Толстого едят хитовую пиццу «Митхэд» с вяленой телятиной и пьют отличный крафт . На уличных посадках паба «Фарш и бочка» на улице Белинского, 11 сейчас тоже, кстати, филиал «Форно Браво»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.