55 (что? да!!!) ресторанных террас Петербурга, куда пойти прямо сейчас

Террасы, по которым мы скучали

Harvest и Duo. Предчувствуем, пролив игристых (и прочих) вин у Дмитрия Блинова с Ренатом Маликовым за столиками Duo в сквере у Анненкирхе и на зелёной террасе в закрытом дворе у Harvest в ближайшее время побьёт мировые рекорды —обязуемся внести весомый вклад в их установление!

Kuznya House и двор фуд-резидентов «Бутылки». Список дел: оценить достижения образцового ЖКХ Новой Голландии с террасы Kuznya House (бронь обязательна) и взять на вынос во двор здания «Бутылки» пиццу из Camorra, роллы из Ronny и малосольный огурец с облепиховой настойкой из «Рюмочной»

«На вина! К3». Петнаты рекой и докторская колбаса — килограммами, и всё это практически под сенью Казанского собора

Smoke BBQ. Великий брискет и свежий крафт от Dreamteam Brewing Co. на самой обустроенной террасе улицы Рубинштейна

Bellevue. Шампанское, белужья икра и императорский вид на Дворцовую площадь

«Сад». До 1 июля высокохудожественный сад одноименного ресторана будет притворяться баром — к напиткам вынесут оливки каламата, хрустящий хлеб из дровяной печи и масло с семечками. Спешите успеть — потом начнет действовать новое меню