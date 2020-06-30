В продолжении гастросправочника «Собака.ru» мы составили список летних блюд, которые обязательно нужно заказать, пока общепит ждет полноценного открытия — ледяной позоле, молочный хот-дог и земляничное джелато, зеленый гаспачо и «Гринпис-врап».
«Что-нибудь летнее!»: 20 свежих блюд с доставкой из ресторанов Петербурга
«Ателье. Тапас & бар»
Зеленый гаспачо с крабом и йогуртовое мороженое с хересом
Коктейль, который абсолютно легитимно можно и нужно распивать на улице — это зелёный гаспачо из «Ателье. Тапас & бар»; по желанию в него добавят краба. Делают гаспачо из авокадо, огурца, сельдерея, фенхеля и кинзы с добавлением зеленого масла, шпината и льда — в общем, тотальный ЗОЖ и фреш. После такого лонгдринка обязательно побаловать себя йогуртовым мороженым, куда требуйте топингом сироп из хереса, который в ресторане варят сами.
«Тигрица»
Креветочный бокс и хот-дог на молочном хлебе с крабом и креветкой
Свежайшая карантинная мера, которой, в отличие от остальных, все страшно рады — это креветочный поп-ап бар на базе ресторана Made In China. Абсолютный маст — бокс из креветок: бланшированных, домашнего копчения и варёных с листьями шисо и мяты; соусами к ним идут цитрусовый терияки и сливочный ким чи. Усилить по части калорий обед можно хот-догом с крабом и креветкой. Хлеб для него готовят на японский манер —молочный: он мягче и воздушней обычного. «Seafood, rrr!» — восклицает слоганом кумир поп-ап бара «Тигрица» царица морей — тигровая креветка, и мы вместе с ней.
Duo Delivery
Поке с овощами, роллы с угрём и вяленая свёкла
Вегетарианское поке из линейки спецпроекта Sushi by Duo, запущенного Duo Band на сезон spring/summer 2020, на уровне конструкции могло бы быть двухходовкой из риса и овощей, но у Дмитрия Блинова это очень красочное блюдо с умами самых разных оттенков: там есть чука, кунжут, маринованный огурец, эдамаме, нори и целых три соуса — ореховый, унаги с юдзу и спайси с икрой. Прибавить к поке рекомендуем хит Sushi by Duo — роллы с угрём и острой креветкой или вяленую свёклу с сыром страккино — одно из лучших блюд из Harvest.
Pio Nero
Пицца со страчателлой и томатами и джелато с земляникой
Пиццу из Pio Nero рекомендует друзьям самый бескомпромиссный ресторатор Петербурга Катя Бокучава: «На 200% уверена, что нет в городе пока пиццы вкуснее» — позволим себе процитировать её инстаграм-аккаунт. А на этой, последней неделе июня, в Pio Nero привезли землянику! Это ли не судьба: берем пиццу со страчателлой и томатами и просим добавить ягод в стаканчик с тирамису, панакотой или джелато — и на пикник.
Paloma Cantina
Холодный позоле, севиче из томатов и эспрессо аффогато
Позоле в Мексике — как борщ в России; соответственно, и вариаций на него — без счёту, и холодная модификация тоже есть. Шеф-повар Алексей Ермаков, уже почти 100 дней снабжающий новинками доставку мексиканской Paloma, летний позоле готовит как раз холодным — из кукурузы, паприки, огурца, сельдерея, томатов, красного лука, авокадо и кинзы. С собой просите еще положить севиче из томатов и козьего сыра — туда идёт особая специя ходжа санта, которую в кантину привозят бартендеры из Мексики, когда бывают в Петербурге с гастролями, и десерт с кофе — эспрессо аффогато.
Gastroli
Салат с грейпфрутом и тамариндом, утка по-пекински и гаспачо в бутылке
Главный адрес стихийных опен-эйров июня 2020-го в Петербурге — Марсово поле, и ресторан Gastroli, находящийся возле него, максимально прокачался в логистике take away. Например, гаспачо могут выдать в бутылке и скрутят суширитто — рисовый ролл с начинкой, завёрнутый как буррито. Утка по-пекински тоже хороша для пикника, но ее надо караулить — быстро разбирают, однако остальные летние новинки всегда доступны — будь-то салат с грейпфрутом и тамариндом или холодный борщ.
Dopamine
Салат с фалафелем и маринованными финиками и «Гринпис-врап»
Проект Dopamine с порога обещает «еду нового времени», и такое будущее нам по душе: огромные салаты, боулы и врапы в соотношении объема, вкуса и пользы удерживают отличный баланс. Убедитесь сами, взяв сочный и яркий салат с фалафелем, гранатом и маринованными финиками или «Гринпис-врап» в тончайшем лаваше — туда идет авокадо, брокколи, капуста, цукини, чука, огурец, ромейн, и всё это в кокосовом тахини. Самовывозом с Василеостровского рынка или с доставкой у Dopamine есть еще и снеки, и суперполезные напитки — соки, комбуча, горная вода.
«Футура»
Набор для пикника
Офисных сотрудников на удалёнке прогрессивная команда «Футуры» спасла обедами по подписке (2200 рублей на 5 дней — очень удобно), а для уикенда придумала спешл выходного дня — наборы для пикника. В нем два вида домашнего сливочного масла, свежий песто, рикотта с чимичурри и релишем из персиков, рийет из копченого лосося, ветчина из индейки, хумус и багет с нори и кунжутом. Всё это счастье — 990 рублей: забирайте сами или заказывайте с доставкой.
Фото: @evdokimovaalisaa
Текст: Анастасия Павленкова
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