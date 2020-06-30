Paloma Cantina

Холодный позоле, севиче из томатов и эспрессо аффогато

Позоле в Мексике — как борщ в России; соответственно, и вариаций на него — без счёту, и холодная модификация тоже есть. Шеф-повар Алексей Ермаков, уже почти 100 дней снабжающий новинками доставку мексиканской Paloma, летний позоле готовит как раз холодным — из кукурузы, паприки, огурца, сельдерея, томатов, красного лука, авокадо и кинзы. С собой просите еще положить севиче из томатов и козьего сыра — туда идёт особая специя ходжа санта, которую в кантину привозят бартендеры из Мексики, когда бывают в Петербурге с гастролями, и десерт с кофе — эспрессо аффогато.

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