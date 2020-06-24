Процедуру открытия летних кафе упростили — вместо договора будут выдавать специальное разрешение

Заявку должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней, после чего разрешение поступит в сообщения в личном кабинете либо на электронную почту, указанную в заявлении. Уточняется, что процедура является бесплатной. Срок действия разрешения — с 29 июня по 15 октября 2020 года.

В пресс-службе также отметили, что под понятие «уличная мебель» будут попадать скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы, уличные часы, почтовые ящики. Также есть условие по размещению мебели: должен оставаться проход для пешеходов шириной не менее 1,5 метра. Разрешено выставлять мебель с 8:00 до 00:00.