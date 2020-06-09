Навынос: как живут бары Петербурга накануне отмены карантина

Центр

Ширина тротуара рядом с баром-шампанерией «Гусары» едва ли превышает два метра, так что ни о какой даже импровизированной террасе и речи быть не может: команда вышла из положения остроумно, предложив гостям специальные складные столики, которые можно повесить на ограду набережной.

Мексиканский рестобар от команды El Copitas весь карантин ни на день не прерывал работу: развозил тостады, такос, бурритос, чили-кон-карне и лучшие в городе чуррос с кокосовым кремом. Лето команда встретила выставив на Садовой симпатичную желтую лавочку, на которой теперь можно посидеть и перекусить.

«Такты» в силу расположения в живописном дворе «Третьего кластера» после снятия первых карантинных ограничений (ждем открытия террас!) вполне могут стать заметным местом силы. Но и сейчас во дворе можно с комфортом устроиться на деревянных лесенках.

Винный ресторан Антона Абрезова с приходом тепла распахнул двери и начал работать на вынос: берите здесь безалкогольные коктейли, бургеры и хрустящую курицу и устраивайтесь на набережной канала Грибоедова.

Лучшие оконные проемы с видом на канал Грибоедова и Львиный мостик, лимонады и авторские бургеры с картошкой, а еще сытные завтраки в шести вариациях – все это «Пиф-паф». Еду можно заказать и с доставкой, но навынос действует скидка 20%.