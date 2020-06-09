В отличии от ресторанов, которым карантин оставил хотя бы минимальные возможность для работы на доставку, большинству баров на несколько холодных весенних месяцев пришлось полностью закрыться. Но с приходом лета на улицы вернулись люди, и многие заведения организовали импровизированные террасы и окошки take away. Редакция «Собака.ru» в субботу вечером прогулялась по главным барным локациям города, чтобы посмотреть, как бары в ожидании официальной отмены карантина возвращаются в жизнь горожан.
Навынос: как живут бары Петербурга накануне отмены карантина
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«Гусары»
Центр
«Гусары»
Ширина тротуара рядом с баром-шампанерией «Гусары» едва ли превышает два метра, так что ни о какой даже импровизированной террасе и речи быть не может: команда вышла из положения остроумно, предложив гостям специальные складные столики, которые можно повесить на ограду набережной.
Paloma Cantina
Мексиканский рестобар от команды El Copitas весь карантин ни на день не прерывал работу: развозил тостады, такос, бурритос, чили-кон-карне и лучшие в городе чуррос с кокосовым кремом. Лето команда встретила выставив на Садовой симпатичную желтую лавочку, на которой теперь можно посидеть и перекусить.
«Такты»
«Такты» в силу расположения в живописном дворе «Третьего кластера» после снятия первых карантинных ограничений (ждем открытия террас!) вполне могут стать заметным местом силы. Но и сейчас во дворе можно с комфортом устроиться на деревянных лесенках.
Commons
Винный ресторан Антона Абрезова с приходом тепла распахнул двери и начал работать на вынос: берите здесь безалкогольные коктейли, бургеры и хрустящую курицу и устраивайтесь на набережной канала Грибоедова.
«Пиф-паф»
Лучшие оконные проемы с видом на канал Грибоедова и Львиный мостик, лимонады и авторские бургеры с картошкой, а еще сытные завтраки в шести вариациях – все это «Пиф-паф». Еду можно заказать и с доставкой, но навынос действует скидка 20%.
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«Залив»
Квартал писателей
Camorra и «Утопист»
Берлинский дворик в Ковенском переулке – еще одна сверхпопулярная летняя локация, которой можно пользоваться прямо сейчас. В баре «Утописте» – берите тако с печеным баклажаном или с курицей, а еще синнабоны к кофе. В Camorra – классную неаполитанскую пиццу.
«Пирс 28»
Бар «Пирс 28» на Некрасова в условиях ограниченной функциональности пошел кажется дальше всех – в проемах его окон появились кресла-качели, а в меню – наборы «Сам себе бармен» – из которых можно приготовить свой тики-коктейль хоть на месте, хоть дома.
«Хроники»
«Хроники» встречают лето открытием в формате киоска: роль барной стойки теперь выполняет подоконник разрисованный косяками корюшки, а кофейные стаканчики с фирменным логотипом и надписью «Холодное лето 2020» после окончания карантина обречены стать предметом коллекционирования.
«Залив»
Из дальнего зала бара «Залив» на Некрасова по выходным выносят зеленые пластмассовые кресла, а на подоконниках устанавливают кадки и горшки с цветами. Торгуют безалкогольным пивом, кофе и морсами. Но если посчастливится встретить хозяйку – Анна Хмельницкую – есть шанс, что вас угостят и рюмкой фирменной вишневой настойки.
«Цветочки»
Не отстает от соседей бар «Цветочки»: здесь тоже открыли окно, и продают напитки и еду: сливочный суп, том-кха, бурито и панини с колбасками, а еще сырники и самодельные пончики!
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Crazy Wine
Рубинштейна
Crazy Wine
Винному бару Crazy Wine на Рубинштейна повезло иметь гигантские окна во всю стену: которые по вечерам открывают настежь, так что устроившись на стульях под маркизой можно почувствовать себя практически внутри бара. В формате take away продают коктейли, а из расположенного напротив Punk Brew можно принести закуску – бургеры, хот-доги, шаверму и другой стрит-фуд.
Zazazu
Бар Zazazu во дворе дома Довлатова на Рубинштейна превратил в стойку подоконник. За окном гуляющих встречает лично шеф-повар Дмитрий Решетников, который каждый день готовит что-нибудь особенное: вроде фуа-гра с клубникой или анасаса с тартаром из клубники. Апероль и игристое – прилагаются.
«Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
Рюмочная «У Ларисы» во время карантина запустила доставку шашлыка, плова и самсы по всему городу, а теперь продает все это и навынос! Причем на еду с собой дают значительную скидку – 20%.
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Bolshoybar Фото: @oksevostyanova39
Петроградская сторона
Бар «8»
Бар «8» на улице Ленина переквалифицировался в правильный итальянский бар с кофе, бутербродами и круассанами. Перекусить можно на месте: у входа установили пару деревянных лавочек.
Bolshoybar
Высокий стол-гвоздик установили у входа в Bolshoybar: кроме кофе и десертов, здесь предлагают бутилированные коктейли – фирменные «Беллини» и «Апероль шпритц».
«На вина!»
Винный бар «На вина!» приоткрыл свою точку на Кронверкском проспекте: установил кофейную тачку и продает идеальные бутерброды – с докторской и краковской колбасой, а еще крафтовые сыры, брезаоллу и семь видов салями, морсы и комбучу.
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