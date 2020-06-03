Что предлагает Роспотребнадзор

В списке опубликованных рекомендаций содержится 16 пунктов. В частности, ведомство предлагает установить «входной фильтр» для сотрудников — им будут измерять температуру, спрашивать о самочувствии, здоровье родственников и наличии контактов с людьми из других регионов и стран. При выявлении признаков респираторного заболевания сотрудник должен быть незамедлительно отстранен от работы.

Заведения обязуют обеспечить персонал медицинскими масками, которые необходимо будет менять каждые три часа, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками и другими средствами защиты.

Столы внутри помещений нужно установить на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями и поврежденной эмалью использовать запретят. Мыть посуду и приборы рекомендовано в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом при максимальной температуре, а при ее отсутствии – использовать одноразовую.

Через каждые 2-4 часа в ресторанах должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей, а в закрытых помещениях должны быть установлены устройства для обеззараживания воздуха.