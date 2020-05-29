Винотека под Приозерском и фермерский ресторан близ Петрозаводска: 10 открытых (наконец, ура!) мест Ленобласти

«Вереск»

Ресторан неподалеку от Зеленогорска в эко-парке на берегу Большого Симагинского озера хоть и закрыт для посетителей как минимум до 1 июня, продолжает работать на доставку и навынос. Если соберетесь прогуляться по лесу или посидеть на скамейке у озера, которые местные не без оснований прозвали «Красавицей», можно взять с собой один из трех видов бургера, пиццу, салат или даже шашлык – который здесь жарят на дровяном гриле.

Veresk.club

«Чебуреки и рюмочная у Ларисы»

Одна из лучших городских закусочных с чебуреками, пловом и пивом открыла филиал в Комарово, прямо у станции на 2-ой Дачной улице. Знаменитый поселок на берегу Финского залива формально является частью Петербурга, а потому никаких поблажек для местного общепита нет, но взять с собой шаверму, шашлык, плов или лагман и устроить пикник у воды – идея вполне удачная. Официальный запуск с полноценным меню запланирован на эту пятницу, идеологи проекта подумывают о том, чтобы облегчить своим гостям жизнь и запустить маршрутку до Щучьего озера.

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«Рыба на Даче»

Один из лучших загородных ресторанов, входящих в холдинг Арама Мнацаканова, пока к сожалению тоже закрыт для посещения, и продает еду только навынос и с помощью доставки. Тем не менее, территория вокруг заведения для посетителей открыта (здесь даже работают уличные лавки с фруктами и мороженым), открыта и терраса – где при желании можно перекусить пиццей, чебуреками, шашлыками или великим ферганским пловом – визитной карточкой места.

Probka.org

«Шаляпин»

Вариант для тех, кто решил погулять по Репино: загородный филиал одного из старейших в Петербурге ресторанов русской кухни предлагает мясо и рыбу на гриле, шашлыки и люля-кебабы, больше десяти видов салатов – от нисуаза до форели «под шубой», цыпленка табака и котлету по-киевски. Все это стоит взять с собой, отправляясь загорать на пляж Чудный.

Shalyapinspb

ZimaNaMore

Семейный ресторан на Приморском шоссе с собственным выходом на пляж и симпатичной открытой террасой, где посетителей не обслуживают, но сидеть, кажется, не запрещают. В меню – универсальные хиты: от салата с моцареллой до финской ухи. Кроме того, во время карантина на территории заведения работают киоски с кофе и краб-догами.

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