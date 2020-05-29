Пока в Петербурге все рестораны остаются закрыты, власти Ленинградской области начали постепенно ослаблять карантин. В некоторых районах (в число которых, впрочем, не входят самые очевидные туристические локации) даже разрешили работу ресторанов – посетителей можно обслуживать на летних террасах. «Собака.ru» призывает оставаться сознательными и осторожными, но если все же решите выбраться из города – вот 10 мест, где можно перекусить.
Винотека под Приозерском и фермерский ресторан близ Петрозаводска: 10 открытых (наконец, ура!) мест Ленобласти
«Вереск»
Ресторан неподалеку от Зеленогорска в эко-парке на берегу Большого Симагинского озера хоть и закрыт для посетителей как минимум до 1 июня, продолжает работать на доставку и навынос. Если соберетесь прогуляться по лесу или посидеть на скамейке у озера, которые местные не без оснований прозвали «Красавицей», можно взять с собой один из трех видов бургера, пиццу, салат или даже шашлык – который здесь жарят на дровяном гриле.
«Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
Одна из лучших городских закусочных с чебуреками, пловом и пивом открыла филиал в Комарово, прямо у станции на 2-ой Дачной улице. Знаменитый поселок на берегу Финского залива формально является частью Петербурга, а потому никаких поблажек для местного общепита нет, но взять с собой шаверму, шашлык, плов или лагман и устроить пикник у воды – идея вполне удачная. Официальный запуск с полноценным меню запланирован на эту пятницу, идеологи проекта подумывают о том, чтобы облегчить своим гостям жизнь и запустить маршрутку до Щучьего озера.
«Рыба на Даче»
Один из лучших загородных ресторанов, входящих в холдинг Арама Мнацаканова, пока к сожалению тоже закрыт для посещения, и продает еду только навынос и с помощью доставки. Тем не менее, территория вокруг заведения для посетителей открыта (здесь даже работают уличные лавки с фруктами и мороженым), открыта и терраса – где при желании можно перекусить пиццей, чебуреками, шашлыками или великим ферганским пловом – визитной карточкой места.
«Шаляпин»
Вариант для тех, кто решил погулять по Репино: загородный филиал одного из старейших в Петербурге ресторанов русской кухни предлагает мясо и рыбу на гриле, шашлыки и люля-кебабы, больше десяти видов салатов – от нисуаза до форели «под шубой», цыпленка табака и котлету по-киевски. Все это стоит взять с собой, отправляясь загорать на пляж Чудный.
ZimaNaMore
Семейный ресторан на Приморском шоссе с собственным выходом на пляж и симпатичной открытой террасой, где посетителей не обслуживают, но сидеть, кажется, не запрещают. В меню – универсальные хиты: от салата с моцареллой до финской ухи. Кроме того, во время карантина на территории заведения работают киоски с кофе и краб-догами.
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«Точка на карте»
«Ель»
Еще один ресторан у Финского залива, где можно взять еды с собой (скидка на все меню – 20%) и отправиться на прогулку по каменистому пляжу. Меню гигантское, и что приятно – в нем много блюд из рыбы и морепродуктов: берите тартар из атлантической сельди, жареных на хоспере тигровых креветок или стейк из тунца с диким рисом и соусом на основе белого вина.
Gorki Golf & Resort
Гольф-курорту Gorki повезло располагаться в Ломоносовском районе Ленинградской области, где карантинные меры смягчены уже сейчас. По выходным здесь вполне официально можно устроиться на террасе ресторана и разглядывать холмы с тщательно подстриженной травой. В меню – паштет из печени индейки с брусникой, черноморские мидии с соусом карри, модернистский хот-дог с гуакамоле, стейки и ребрышки BBQ.
«Игора»
Курорт «Игора» тоже частично возобновил деятельность: с соблюдением необходимых карантинных мер работают прокат велосипедов, детские площадки, пляж у озера и несколько террас – в «Гранд-кафе», пляжном баре и ресторане «Ле Шале». В последнем, например, берите гравлакс из лосося с вяленными томатами, фирменную солянку с олениной, кролика по-бретонски с травами и стейк из брянской говядины с беби-картофелем.
«Фермер»
Те, кому случается ездить на машине в Карелию, отлично знают масштабный ресторанный комплекс на трассе Кола между Петербургом и Петрозаводском. Во-первых, здесь работает магазин с разнообразными фермерскими продуктами – от домашних солений и заготовок до перепелиных яиц. Во-вторых – есть ресторан с простецкой, но основательной едой: образцовыми шашлыками, блинчиками, пирожками, бульоном с мясом перепелки, супом из кролика и жареными пельменями.
«Точка на карте»
Возможно, самая красивая сеть загородных мини-отелей и лауреат нашей премии «Петербург будущего». Ближайшая к Петербургу «Точка на карте» расположена под Приозерском – посреди соснового леса. Во время карантина правила проживания здесь ужесточили, но комплекс работает, открыта даже винная гостиная, у которой есть небольшая терраса, на которой и обслуживают гостей.
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