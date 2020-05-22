World Class Community Week Россия пройдет в формате открытых сессий. Они будут посвящены различным темам: от экспертных бизнес-советов и обсуждения индустриальных тенденций до различных мастер-классов, включая приготовление домашних коктейлей и различные лайфхаки от бартендеров. В рамках недели также планируется специальная сессия c участием Кейтлин Стюарт (лучшей бармейд мира 2017 года по версии Diageo Reserve World Class) и Чарльзом Джоли (лучшим бартендером мира 2014 года по версии Diageo World Class). В семинарах и различных активностях примут участие и такие звезды международной индустрии, как Орландо Марцо и Марк Мориартиа, и, конечно, представители российского сообщества.

Присоединиться к World Class Community Week, не выходя из дома, сможет любой желающий (18+). Все сессии будут доступны на платформах TheWorldClassClub.com и World Class Youtube. Анонсы и расписание можно будет найти по этой ссылке, а также в официальной группе на Facebook.