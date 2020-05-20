Команда BS Art Development Group, которую возглавляет предприниматель Александр Басалыгин, покинула креативное пространство «Голицын лофт» – которое сама же создала пять лет назад, предварительно уничтожив значительное количество элементов благоустройства – срезав батареи, электропроводку и сигнализацию, свидетельствуют арендаторы. «Собака.ru» рассказывает, что известно о конфликте и что будет с проектом дальше.
«Мне пообещали молотками разбить рояль!»: как кластер «Голицын Лофт» сменил владельцев
Конфликт
15 мая кластер перешел под управление собственника здания – компании «Бронка Групп». Этому событию предшествовал конфликт, тянувшийся более полугода, в котором участвовали собственники, управляющая компания, а также резиденты кластера и жители ближайших домов. Последние были недовольны шумом и жаловались на него в полицию, комитеты и прокуратуру. Об их требованиях «Собака.ru» подробно писала в марте.
В свою очередь собственники здания были недовольны отсутствием концепции развития пространства и качеством услуг, что в итоге привело к разрыву отношений с субарендатором BS Art Development Group.
Долги, мусор, уничтожение имущества и угрозы
В декабре резиденты столкнулись с проблемами в поставке электричества. Тогда в BS Group их объяснили изношенностью сетей, но компенсаций за вынужденный простой не предоставили. Позднее, после того, как стало известно о разрыве контракта с собственниками – стали требовать у арендаторов покинуть помещения.
Весь апрель резиденты наблюдали за фактическим разрушением кластера. В здании, по их рассказам, срезали батареи, электропроводку, ломали трубы. Некоторые арендаторы говорят, что столкнулись с угрозами со стороны бывшей управляющей компании «Умный кот», связанной с BS Art Development Group: их заставляли в спешном порядке вывозить свое имущество под угрозой его уничтожения.
«Собака.ru» поговорила с резидентами и владельцами здания. Также мы запросили комментарий у создателя кластера Александра Басалыгина, но он отказался. Редакция по-прежнему надеется на обратную связь и готова опубликовать ответ BS Art Development Group.
Что говорят арендаторы и владельцы здания
Наталья Олина, директор и соучредитель проектов «Цифербург», «Голицын холл» и бара «Приличное место»:
В марте нам сообщили, что собственники здания разрывают договор с управляющей компанией BS Group , но нас, арендаторов, это событие не коснется, и мы сможем продолжить работу в своих помещениях.
Позже риторика изменилась в сторону того, что управляющая компания обиделась и не хочет оставлять арендаторов собственникам, а значит — нам всем нужно срочно закрыть свои заведения и увезти вещи на склад. Для усиления эффекта мне пообещали разбить молотками рояль в «Цифербурге», если мы не успеем его забрать.
Каждый переезд на склад — это сотни тысяч рублей расходов, поломанная мебель и необходимость заново делать ремонт при возвращении.
Я не знаю точно, в чем причина конфликта между собственником и управляющей компанией, потому что это не мое дело. С компанией BS Group мы провели 7 лет в любви и взаимопонимании, вместе решали проблемы и всегда защищали друг друга, но сейчас я искренне не понимаю, почему мы и еще 100 маленьких бизнесов, которые базировались в Голицыне, должны оплачивать конфликт арендодателей.
Все действуют в рамках закона, но жаль, что человеческое отношение к арендаторам допустимо только в момент заезда.
Денис Захарьянц, совладелец бара «Пьяный Сомелье»:
Проблемы у нас были еще перед Новым годом, когда в «Голицын Лофте» начались перебои с электричеством. В декабре целый месяц нам давали его буквально на полчаса-час в день. При этом мы выводили людей, платили аренду, зарплату, коммунальные платежи. А работать не могли. В итоге нормально электричество заработало только 30 декабря. Управляющая компания объясняла это износом сетей, при этом никаких компенсаций мы не получали и аренду платили, хотя BS Group не исполняла обязательства по договору.
В марте, когда началась самоизоляция, я как один из резидентов написал в управляющую компанию письмо, в котором попросил отсрочить платежи, потому что мы месяц не работали. Кластер был закрыт. Ответа мы тогда не получили. А в апреле нам объявили, что с нами будет расторгнут договор. Но опять же по закону подобное уведомление должно приходить в письменном виде и за 60 дней. В итоге, в тот день, когда договор еще не был официально расторгнут, и когда мы могли спокойно вывезти свои вещи, помещение было взломано и все наше имущество было вывезено в неизвестном направлении. Вывезли абсолютно все: мебель, оборудование, стекло барное, барную посуду, холодильники, плиты.
Мы вызвали полицию. Полицию в здание не пустила охрана. Мы написали заявление. Было заведено дело. Сейчас ситуация остается неопределенной. Мы пытаемся в правовом поле все решить. Будем подавать суд.
Наверное для понимания ситуации, важно знать, что кроме всего прочего, эти господа срезали в здании все батареи, трубы, разломали все унитазы, уничтожили всю пожарную сигнализацию, электрику. То есть привели здание в аварийное состояние. Я вот, правда, не был в «Голицыне» некоторое время и не знаю, срезались ли трубы на нашем этаже, которые я ставил за свой счет, чтобы у заведения была вода. Мы предлагали оплачивать аренду частями, просили не уродовать помещения и здание. Но на это нам было сказано: «Нам ваши деньги не нужны, мы все равно всех выселим».
Причина, я думаю, проста: они хотели привести здание в нерабочее состояние. А конкретно наше заведение просто стало таким «козлом отпущения» на котором все это было вымещено. У нас не была оплачена аренда за апрель, и потому начали с нас. Но, во-первых, мы пытались договориться, во-вторых, сам по себе факт неоплаченной за один месяц аренды не дает права взламывать помещение и все крушить. Других вроде бы не тронули, потому что у них было чуть больше депозитов, но зато депозиты теперь не возвращают – то есть команда Басалыгина просто забрала их себе.
В данный момент с нами связался собственник здания, предлагает перезаключить договор, сейчас будем с ним встречаться и общаться. Но нам нужно вернуть свое имущество, потому что иначе нам работать не на чем. Чтобы было понятно, арендная плата со всей коммуналкой, которой на самом деле не было – это 80 тысяч рублей, а оборудование, даже если считать его бывшим в употреблении – это минимум тысяч 600-800. И конечно, это очень серьезный для нас убыток.
Я так до конца и не понимаю, зачем это все было нужно, если они все равно уходили из этого здания, зачем все было ломать и крушить. Но я точно никому бы больше не рекомендовал работать с такими ребятами, у них понимание бизнеса такое: не нравится – проваливай.
Ольга Волдайкина, совладелица ресторана Kazbegi:
Началось все на самом деле давно. Несколько последних лет все постепенно увядало. Грустно было еще в прошлом году. Наша целевая аудитория – это все-таки не аудитория «Голицына». Очень большое количество гостей приходят к нам целенаправленно и они стали жаловаться на то, что во дворе стало уже как-то не очень.
В этом году увядание достигло пика: ребята разбирались между собой – собственник здания и управляющая компания «Умный кот». Они не сошлись, мы, наверное, когда-то узнаем из-за чего именно. Потом все стали говорить, что 15 мая наступит день Х, и власть сменится.
Весной мы наблюдали за тем как неотделимые улучшения здания постепенно превращались в отделимые. И тут надо сказать, что нам на руку всем, наверное, сыграл карантин. Потому что если бы мы сейчас работали, и наши гости видели то, что видели сотрудники, было бы совсем грустно. Это было уже похоже не на увядание, а на разнос.
Первым звонком стал мусор, который перестали убирать – и он из арки перетек почти на середину двора. Мы смеялись, что скоро не сможем открыть ворота. При этом никакой информации не было, и когда в кластере стали срезать батареи, срезать электропроводку, снимать щитки, началась паника. Последние пару недель были максимально тяжелыми. Во дворе почти исчез настил. Туда заезжали машины, да и дерево уже прогнило.
Почти все резиденты получили предписание вывезти вещи, потом всем рубанули свет. Мы подключили нашу сигнализацию на аккумулятор, чтобы хоть как-то быть в курсе того, что происходит, потому что территория закрывается так, что ты захочешь, не попадешь.
В день Х, 15 мая пришел собственник с другими инженерами, с другим охранным предприятием, и власть поменялась. Никаких боевиков, которых ждали во дворе, к счастью, не произошло. Мне кажется, что у Голицына сейчас появился шанс стать действительно интересным культурным проектом. Если более внимательно отнестись к арендаторам, а не просто забить помещения, то можно создать по-настоящему достойное пространство.
Вита Афанасьева, создательница Tykva Store:
У меня аренда с учетом депозита оплачена до конца мая, поэтому управляющая компания меня не трогала. Мне никто не угрожал. И никто не заставлял съезжать. Но мне пришлось вывезти все вещи самой, потому что в здании отключили электричество. Вроде бы – это одна из версий – свет отключили потому что предыдущая управляющая компания не заплатила по счетам. Если света нет, не работают камеры, сигнализация, а у меня только в этом магазине остатка было на 2 млн рублей. Ключи от нашего помещения есть на охране из-за пожарной безопасности. И получалось так, что в мое помещение может войти кто угодно, и я никогда не докажу, кто это сделал. Этот момент был стрессовым.
28 марта нам запретили деятельность в связи с карантином. А 2 апреля начались перебои со светом, и мне пришлось все вывозить. Это было тяжело. Все это в масках, перчатках, и ты уже не можешь никого из своих сотрудников позвать, потому что это небезопасно.
Никаких арендных каникул нам не предоставили. Поскольку одна управляющая компания уходила, а другая приходила – было не с кем вести переговоры даже. Я хотела этим магазином пользоваться как площадкой для онлайн-торговли, делать какие-то обзоры, но из-за того что не было света – я не могла делать даже этого.
В апреле в кластере срезали батареи. Сейчас там нет ни отопления, ни электричества, на данный момент здание стало таким, каким оно было, когда мы въезжали пять лет назад – сырым и холодным. И грязным. Мусор не вывозится. Там его уже целая гора во дворе.
У нас есть несколько чатов, в которых общаются резиденты и собственники. И мне кажется, что в этих чатах есть люди связанные с прошлой управляющей компанией. Потому что кто-то постоянно писал, что будут все бить, вывозить. Со мной никто так не разговаривал: мне никто не угрожал, что что-то поломают. Но слухи ходили: ой-ой-ой, все разнесут. Возможно, это просто было такое психологическое давление.
У меня была точка также в другом проекте BS Group – во «Флигеле» на Восстания. Оттуда я решила съехать сама. Там много разных моментов, и эта ситуация тоже повлияла на это решение. Сейчас такое время, когда хочется какой-то защищенности. Мне очень не понравилось, что вот сейчас в карантине пришлось в экстренном порядке вывозить свои вещи, подвергая себя риску. Это не очень приятно.
Я нашла другое помещение, на Мойке. Там мне предложили арендные каникулы, я плачу только за коммунальные услуги. А после, когда я буду выходить на работу – мне дадут скидку на аренду. Сейчас из-за кризиса платежеспособность людей падает, у меня за все пять лет работы никогда не было никаких долгов. Я хороший партнер и арендатор, и мне хочется соответствующего отношения. В этом новом месте я не опасаюсь, что мои вещи выкинут на улицу, а помещение обесточат.
Пресс-служба компании «Бронка Групп»:
За 5 лет работы «Голицын Лофта» было сделано много для того, чтобы кластер стал по праву одним из основных креативных пространств города. Однако, с течением времени и с учетом действующих ограничений в области использования объектов культурного наследия федерального значения стала совершенно очевидной необходимость трансформации прежней концепции развития этой площадки. В любом случае, мы продолжим развивать «Голицын лофт» именно как креативное пространство и хотим, чтобы оно продолжало оставаться одним из неформальных символов Санкт-Петербурга. Со всеми текущими резидентами «Голицын Лофта», которые хотели бы продолжить здесь работу, ведутся переговоры. После обновления концепции мы предложим им качественно новый набор услуг с точки зрения управления кластером, а также создадим комфортные условия для возобновления работы.
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