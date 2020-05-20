«Мне пообещали молотками разбить рояль!»: как кластер «Голицын Лофт» сменил владельцев

Наверное для понимания ситуации, важно знать, что кроме всего прочего, эти господа срезали в здании все батареи, трубы, разломали все унитазы, уничтожили всю пожарную сигнализацию, электрику. То есть привели здание в аварийное состояние. Я вот, правда, не был в «Голицыне» некоторое время и не знаю, срезались ли трубы на нашем этаже, которые я ставил за свой счет, чтобы у заведения была вода. Мы предлагали оплачивать аренду частями, просили не уродовать помещения и здание. Но на это нам было сказано: «Нам ваши деньги не нужны, мы все равно всех выселим».

Причина, я думаю, проста: они хотели привести здание в нерабочее состояние. А конкретно наше заведение просто стало таким «козлом отпущения» на котором все это было вымещено. У нас не была оплачена аренда за апрель, и потому начали с нас. Но, во-первых, мы пытались договориться, во-вторых, сам по себе факт неоплаченной за один месяц аренды не дает права взламывать помещение и все крушить. Других вроде бы не тронули, потому что у них было чуть больше депозитов, но зато депозиты теперь не возвращают – то есть команда Басалыгина просто забрала их себе.

В данный момент с нами связался собственник здания, предлагает перезаключить договор, сейчас будем с ним встречаться и общаться. Но нам нужно вернуть свое имущество, потому что иначе нам работать не на чем. Чтобы было понятно, арендная плата со всей коммуналкой, которой на самом деле не было – это 80 тысяч рублей, а оборудование, даже если считать его бывшим в употреблении – это минимум тысяч 600-800. И конечно, это очень серьезный для нас убыток.

Я так до конца и не понимаю, зачем это все было нужно, если они все равно уходили из этого здания, зачем все было ломать и крушить. Но я точно никому бы больше не рекомендовал работать с такими ребятами, у них понимание бизнеса такое: не нравится – проваливай.